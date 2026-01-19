ОАК анонсировала показ за рубежом Ил-114-300 и SJ-100

ОАК впервые за рубежом представит Ил-114-300 и импортозамещенный SJ-100

Tекст: Вера Басилая

ОАК впервые покажет за границей новейшие гражданские самолеты Ил-114-300 и SJ-100 на международной выставке Wings India 2026, которая пройдет с 28 по 31 января в городе Хайдарабад. На мероприятии SJ-100 будет представлен на статической стоянке в специальной ливрее с элементами национального флага Индии, а Ил-114-300 – с установленным салоном, передает ТАСС.

Особое внимание уделяется SJ-100: борт в специальной ливрее с элементами индийского флага построен по серийным технологиям и оснащен российскими агрегатами, в том числе двигателями ПД-8. Этот самолет впервые поднялся в небо пятого сентября 2025 года и стал первым полностью серийным лайнером для последующих поставок.

Как сообщает «Ростех», салон SJ-100, разработанный в рамках программы импортозамещения и выполненный из российских комплектующих, будет впервые показан широкой публике. В ходе выставки планируются круглые столы с участием специалистов ОАК и представителей индийской отрасли, где обсудят развитие совместных проектов и потенциал гражданской авиации.

Лайнер Ил-114-300 будет не только показан на статической стоянке с оборудованным салоном, но и примет участие в летной программе Wings India 2026. Самолет собран исключительно из отечественных комплектующих и оснащен двигателями ТВ7-117СТ-01, что соответствует требованиям современного российского авиастроения.

Ил-114-300 сертифицируется для эксплуатации в различных климатических условиях, включая арктические и тропические регионы, и призван заменить устаревшие Ан-24, а также зарубежные ATR72 и Bombardier Dash 8. В 2026 году Росавиация ожидает поставку трех таких самолетов российским авиакомпаниям. В «Ростехе» отметили, что участие в выставке усилит шансы отечественных лайнеров на коммерческий успех на индийском рынке благодаря программе UDAN, направленной на расширение региональных авиаперевозок.

