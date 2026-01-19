Полиция начала проверку по факту массовой драки на трассе на Камчатке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Полиция Камчатского края проводит проверку по факту массовой драки между водителями на трассе «Морпорт-Аэропорт», передает РИА «Новости». Инцидент произошел 17 января 2026 года в районе Шуманинского перекрестка, где столкнулись владельцы автомобилей Suzuki Escudo и Toyota Land Cruiser Prado. На месте происшествия правоохранители осмотрели территорию, опросили участников и свидетелей, а также изъяли нож.

В дежурную часть поступили заявления от обеих сторон о нанесении телесных повреждений, а также жалоба на угрозу убийством. По словам жены водителя Suzuki, их спровоцировали на конфликт, после чего её мужа избили, а ей угрожали ножом, в результате чего супруг был госпитализирован с переломом черепа. Супруга водителя Toyota утверждает, что инцидент начался с оскорблений со стороны владельца Suzuki, который первым применил нож, причинив её мужу резаные раны.

В социальных сетях появились противоречивые версии произошедшего. Полиция продолжает комплекс необходимых следственных мероприятий. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

