Минпросвещения разъяснило порядок применения оценок за поведение

Tекст: Дмитрий Зубарев

Порядок применения оценок за поведение в школах разъяснило Министерство просвещения, передает ТАСС. Замминистра Ольга Колударова пояснила, что нововведение будет использоваться для поощрения учащихся, оказания помощи тем, кто нуждается в сопровождении, а также при проведении профилактической работы с несовершеннолетними из группы риска.

Колударова подчеркнула, что «введение оценки поведения в школах – это важный вопрос, который касается не только дисциплины, но и формирования личности ученика», отметив особую роль этого инструмента в системе воспитания. По ее словам, новая мера нацелена на укрепление традиционных ценностей, а также на защиту чести и достоинства педагогов.

Результаты оценки будут применяться индивидуально к каждому школьнику.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения собирается ввести оценки за поведение для всех классов в российских школах. Министерство просвещения предложило соответствующий законопроект.