За ночь с улиц Петропавловска-Камчатского вывезли более 2,5 тыс. кубометров снега

Tекст: Дмитрий Зубарев

Более 2,5 тыс. кубометров снега за одну ночь вывезли с улиц Петропавловска-Камчатского, в этих работах участвовали свыше 30 единиц техники, передает РИА «Новости».

Правительство Камчатского края уточнило, что снегоуборочная техника работала на ключевых участках города, включая перекресток улиц Тушканова, Лукашевского и Войцешека, а также на проспекте Циолковского, улицах Звездная и Дальневосточная, и во внутриквартальных проездах. Работы ведутся в условиях режима ЧС, который был введен из-за экстремальных погодных условий на Камчатке.

Начальник местного управления по гидрометеорологии Вера Полякова заявила, что осадки декабря 2025 и первой половины января 2026 года стали рекордными за последние 60 лет. В декабре выпало 370 мм осадков – это 316% от месячной нормы, а в январе добавились еще 163,6 мм, что составляет 149% от нормы.

Последствия мощного циклона, который обрушился на Камчатку с 12 по 16 января, продолжают устранять. В Петропавловске-Камчатском до сих пор не удается восстановить полноценное движение общественного транспорта, а жителей предупреждают не покидать свои дома без необходимости. Кроме того, 15 января в городе из-за схода снежных масс с крыш погибли два человека.

