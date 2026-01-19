Российский рынок акций утром показал рост

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский рынок акций начал утро с роста примерно на 0,5%, передает РИА «Новости». Согласно данным Московской биржи, рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7:05 по московскому времени увеличился на 0,54%, достигнув 2748,53 пункта.

Утренние торги на рынке акций Московской биржи проходят с 6:50 до 9:50 по московскому времени. Основная сессия длится с 9:50 до 18:50 по московскому времени, именно в этот период формируется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).

В течение всего торгового дня – с 7:00 до 23:50 по московскому времени – в информационных целях также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2). В основную сессию его значение совпадает с показателем iMOEX.