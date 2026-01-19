Медведев с победы начал выступление на Australian Open

Tекст: Дмитрий Зубарев

Даниил Медведев уверенно начал выступление на Открытом чемпионате Австралии по теннису, обыграв нидерландца Йеспера де Йонга в первом круге, передает ТАСС. Встреча, прошедшая в Мельбурне, завершилась со счетом 7:5, 6:2, 7:6 (7:2) в пользу россиянина, который посеян на турнире под 13-м номером.

Следующим соперником Медведева станет француз Кентен Гали, с которым он встретится во втором круге. Напомним, что Медведеву 29 лет, он занимает 12-е место в рейтинге ATP и на его счету уже 22 титула в одиночном разряде.

В 2022 году Медведев провел 16 недель на первой строчке мирового рейтинга, а годом ранее выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса в составе российской сборной. В его активе шесть финалов турниров Большого шлема, однако победу он одержал лишь однажды – на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Йеспер де Йонг, которому 25 лет, сейчас занимает 73-ю позицию в рейтинге ATP. У него пока нет титулов на турнирах под эгидой организации, а его лучший результат на соревнованиях Большого шлема – выход во второй круг.

Открытый чемпионат Австралии традиционно открывает сезон среди турниров Большого шлема и проходит на харде. Финальные матчи состоятся 1 февраля, а общий призовой фонд составляет около 75 млн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, теннисист Алькарас обыграл Уолтона и вышел во второй круг Australian Open.

Зверев вышел в финал Australian Open после отказа Джоковича.

Australian Open запретил продажу билетов на телефонные номера из России и Казахстана.