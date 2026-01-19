Суд приостановил работу роддома в Новокузнецке

Центробанк Латвии заявил о войне Европы с Россией

Tекст: Дарья Григоренко

Казакс в интервью Financial Times отметил, что «наивно полагать, что мы уже не воюем», передает РИА «Новости».

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о реальной подготовке Западной Европы к военному столкновению с Россией, назвав такую политику опасной.

6 декабря Орбан уточнил, что Евросоюз готовится к возможному военному конфликту с Россией, но он планирует этому противодействовать.

Ранее сообщалось, что британские морские пехотинцы в Норвегии проводят учения, отрабатывая сценарии применения статьи 5 Устава НАТО в случае конфликта с Россией.