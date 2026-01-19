  • Новость часаМинистр транспорта Испании Пуэнте назвал сход с рельсов поездов крайне странным
    19 января 2026, 05:30 • Новости дня

    Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН предупредила о магнитной буре

    Tекст: Антон Антонов

    Магнитная буря класса G3/G4 ожидается из-за выброса солнечной плазмы, который достигнет Земли во вторник, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

    В лаборатории сообщили, что выброс летит фронтально и предварительно ожидается его прибытие во вторник, передает ТАСС.

    «Ожидающийся уровень магнитных бурь – G3/G4», – сообщила лаборатория.

    Класс G4 обозначает «очень сильно» по шкале интенсивности магнитных бурь, где G5 – это «экстремально сильно», а G1 – «слабо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Солнце произошла первая в 2026 году вспышка максимального класса. Ей присвоили класс X1.95.

    18 января 2026, 10:54 • Новости дня
    Центробанк Латвии заявил о войне Европы с Россией
    @ TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европа уже находится в состоянии войны с Россией, заявил глава Центробанка Латвии Мартиньш Казакс.

    Казакс в интервью Financial Times отметил, что «наивно полагать, что мы уже не воюем», передает РИА «Новости».

    Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о реальной подготовке Западной Европы к военному столкновению с Россией, назвав такую политику опасной.

    6 декабря Орбан уточнил, что Евросоюз готовится к возможному военному конфликту с Россией, но он планирует этому противодействовать.

    Ранее сообщалось, что британские морские пехотинцы в Норвегии проводят учения, отрабатывая сценарии применения статьи 5 Устава НАТО в случае конфликта с Россией.

    18 января 2026, 11:04 • Новости дня
    Медведев заявил о сбывшихся «абсурдных прогнозах» последних лет
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Абсурдные прогнозы» сбываются, следует из последних мировых новостей. На это указал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, приведя примеры новостных сюжетов в своем Telegram-канале.

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отметил, что так называемые абсурдные прогнозы, которые он готовил в 2022–2024 годах, начали сбываться . Как подчеркнул Медведев, «сначала подумал, что это очередной абсурдный прогноз вроде тех, что я готовил в 2022–2024 годах. Но нет! Это новости последних дней. Прогнозы-то сбываются».

    В качестве примеров он упомянул заявления французских официальных лиц о планах поставить на голосование вопрос о выходе страны из НАТО. В перечень вошла и оценка лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, назвавшей правящий на Украине режим фашистским.

    Медведев также указал на позицию президента Молдавии Майи Санду и премьера Александра Мунтяну, которые, по его словам, поддерживают идею ликвидации республики и объединения с Румынией.

    В числе других приведенных примеров оказались сообщения о подготовке Соединенных Штатов к атаке на Гренландию и планах американского лидера объявить о контакте людей с инопланетянами. Медведев отдельно выделил новость о том, что европейские страны могут быть наказаны пошлинами за защиту в рамках НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам комплектования войск беспилотниками.

    Он назвал актуальные цифры набора контрактников в вооруженные силы России за 2025 год.

    Также Медведев описал реакцию Европы на захват Трампом Гренландии.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    18 января 2026, 13:55 • Новости дня
    Валиева объявила о возвращении на лед
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Фигуристка Камила Валиева сообщила о планах показать новую программу на Кубке Первого канала и принять участие в чемпионате России по прыжкам.

    О возвращении на лед Камила Валиева объявила в своем Telegram-канале, передает ТАСС. Спортсменка отметила, что впервые продемонстрирует одну из своих новых программ на Кубке Первого канала, и назвала это событие для себя особым праздником.

    Валиева поделилась, что очень волнуется перед предстоящими соревнованиями, но испытывает сильное желание вновь почувствовать соревновательный азарт на чемпионате России по прыжкам. «Друзья, у меня для вас новость – я возвращаюсь на большой лед. Конечно, очень волнуюсь, но гораздо сильнее жду момента, когда снова почувствую соревновательный азарт на чемпионате России по прыжкам. А одну из своих новых программ впервые покажу на Кубке Первого канала – для меня это будет особенный праздник. Хочу пригласить вас сопровождать меня на этом пути, ведь именно ваши любовь и поддержка стали для меня самым мощным источником мотивации», – написала Валиева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Валиева лишилась золота чемпионата Европы 2022 года. Жители Пекина устроили дождь из игрушечных медведей для Валиевой. Валиева поделилась советом, который получила от Бурунова.

    18 января 2026, 11:18 • Новости дня
    Дмитриев посоветовал Каллас не пить перед публикациями в X
    Дмитриев посоветовал Каллас не пить перед публикациями в X
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев посоветовал главе дипломатии ЕС Кае Каллас не пить перед тем, как писать посты в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал заявление главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас по поводу пошлин США на европейские товары, передает РИА «Новости». В своем посте в соцсети X Дмитриев обратился к Каллас с советом: «Дорогая Кая, возможно, лучше не пить перед тем, как писать посты. Угрожать США тем, что они "станут беднее" – не демонстрация силы, о которой вы думаете».

    Ранее Кая Каллас заявила, что новые пошлины на европейские товары, введенные Вашингтоном из-за военных учений в Гренландии, приведут к тому, что и США, и Евросоюз станут беднее. По словам Каллас, такие действия могут отвлечь НАТО от предоставления поддержки Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кая Каллас заявила, что из-за сложной ситуации в мире сейчас самое время начать пить.

    18 января 2026, 17:56 • Новости дня
    Бундесвер заявил об успешном завершении миссии в Гренландии
    Бундесвер заявил об успешном завершении миссии в Гренландии
    @ REUTERS/Marko Djurica

    Tекст: Ольга Иванова

    Немецкие военные заявили о выполнении задач в рамках миссии в Гренландии, отметив положительный опыт сотрудничества с датскими коллегами.

    Бундесвер завершил выполнение задачи в рамках миссии в Гренландии, передает ТАСС. Представитель миссии ВС ФРГ подполковник Петер Милевчук заявил: «Мы выполнили нашу первоначальную задачу – изучить ситуацию в рамках инициативы проведения учений и подготовки». По его словам, сотрудничество с датскими военными было «очень позитивным и конструктивным».

    Милевчук отметил, что группа немецких военных теперь возвращается домой с собранными результатами. Он добавил, что все цели первой фазы миссии были достигнуты, несмотря на то, что изначально ожидался более продолжительный срок пребывания в Гренландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа из 15 военнослужащих бундесвера покинула Гренландию и вылетела из Нуука.

    В воскресенье политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что европейские лидеры из-за страха раскола в НАТО отзовут военных из Гренландии. По его словам, Брюссель попытается сделать ставку на то, что президент США Дональд Трамп откажется от притязаний на остров под нажимом американского истеблишмента.

    Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на импорт из восьми стран НАТО до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о покупке Гренландии, сообщает Axios. Тарифы введены в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии и Великобритании.


    18 января 2026, 17:59 • Новости дня
    Дмитриев: Европа сдастся, а США получат Гренландию
    Дмитриев: Европа сдастся, а США получат Гренландию
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил мнение, что в случае дальнейших изменений на мировой арене США могут получить Гренландию, а трансатлантическое единство частично восстановится.

    В социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) Дмитриев заявил: «Европа сдастся, США получат Гренландию, трансатлантическое единство, возможно, будет в некоторой степени восстановлено», передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что после резкого ультиматума президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии Европа готовится ввести ответные торговые меры.

    В воскресенье политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что европейские лидеры из-за страха раскола в НАТО отзовут военных из Гренландии. По его словам, Брюссель попытается сделать ставку на то, что президент США Дональд Трамп откажется от притязаний на остров под нажимом американского истеблишмента.

    18 января 2026, 16:05 • Новости дня
    Bild: Немецкие военные внезапно покинули Гренландию
    Bild: Немецкие военные внезапно покинули Гренландию
    @ Julia Waschenbach/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Группа из 15 военнослужащих бундесвера неожиданно покинула Гренландию и вылетела из Нуука, сообщили СМИ.

    Как пишет Bild, немецкие офицеры и солдаты были замечены при посадке на рейс авиакомпании Icelandair, завершив свою миссию досрочно. Миссия предполагалась в рамках деятельности НАТО по приглашению Дании, а прибыла немецкая группа на остров всего несколькими днями ранее.

    По информации издания, приказ о возвращении поступил из Германии сегодня утром, после чего были срочно отменены все встречи и мероприятия с участием военнослужащих. Публичных объяснений или официальных комментариев со стороны Берлина на данный момент не поступало. Еще накануне руководитель группы Штефан Паули подчеркивал, что военные ожидают решения Берлина по дальнейшим действиям.

    Причины столь внезапного отъезда остаются неизвестными. В прессе выдвигаются версии, что это может быть связано с резким обострением ситуации вокруг Гренландии и новыми торговыми угрозами, которые озвучил президент США Дональд Трамп, однако никаких официальных подтверждений этим предположениям пока нет.

    В воскресенье политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что европейские лидеры из-за страха раскола в НАТО отзовут военных из Гренландии. По его словам, Брюссель попытается сделать ставку на то, что президент США Дональд Трамп откажется от притязаний на остров под нажимом американского истеблишмента.

    Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на импорт из восьми стран НАТО до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о покупке Гренландии, сообщает Axios. Тарифы введены в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии и Великобритании.

    18 января 2026, 07:48 • Новости дня
    Постпред США при ООН напомнил об опыте покупки островов у Дании

    Tекст: Антон Антонов

    Инициатива Вашингтона по приобретению Гренландии не противоречит международному праву, заявил постпред США при ООН Майк Уолтц.

    Уолтц подчеркнул, что нынешняя администрация «пытается заключить сделку, как это пытался сделать» 33-й президент США Гарри Трумэн в 1940-х годах, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    «Как мы это сделали с Виргинскими островами, которые приобрели у Дании за 25 млн долларов в XX веке. В этом нет ничего плохого», – сказал Уолтц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США купили у Дании нынешние Виргинские острова в 1917 году. Трумэн был готов заплатить за Гренландию 100 млн долларов, однако Копенгаген ответил отказом на такое предложение.

    18 января 2026, 14:33 • Новости дня
    Sky News: Трамп не блефует в намерениях получить Гренландию
    Sky News: Трамп не блефует в намерениях получить Гренландию
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп, по оценке дипломатов, серьезно настроен добиться контроля над Гренландией, несмотря на жесткие возражения Евросоюза и Дании, пишет Sky News.

    Ситуация вокруг Гренландии становится критической для Европы и НАТО, пишет Sky News. По словам одного из высокопоставленных европейских дипломатов, «ситуация критическая». Другие источники также называют происходящее «беспрецедентным», «чрезвычайным» и «серьезным».

    Президент США Дональд Трамп, как отмечается, не блефует в своих намерениях по поводу Гренландии. По мнению датского правительства, американский лидер серьезно настроен на получение контроля над островом, и сейчас основной вызов – найти хоть какой-то компромисс. Однако позиции США и Евросоюза, а также Дании и самой Гренландии, полностью несовместимы: американцы настаивают на передаче суверенитета, а европейцы категорически исключают подобное развитие событий.

    Дания готова к диалогу, но единственное, что для Копенгагена неприемлемо – это уступка территории. США могут увеличить военное присутствие, переименовать военную базу или обсуждать доступ к стратегическим ресурсам, но передача Гренландии в принципе исключается. В частных разговорах американская позиция совпадает с публичными заявлениями Трампа: по мнению Вашингтона, только переход Гренландии под управление США якобы обеспечивает защиту от «китайских и российских угроз».

    В то же время внутри администрации США, по данным издания, нет единого взгляда на разумность такого курса, однако окончательное слово всегда остается за президентом. Европейские страны, по мнению автора, устали уступать США, и в этот раз настроены твердо: уступки по вопросу территории невозможны, несмотря на угрозы тарифных войн со стороны Вашингтона. Гренландия остается крайне важной с точки зрения геополитики и безопасности в Арктике, но ЕС убежден, что союзнические отношения возможны и без смены суверенитета этого региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия отправила на защиту Гренландии от США тринадцать солдат.

    Дональд Трамп заявил, что Дания не справится с защитой Гренландии «двумя упряжками».

    Трамп объяснил, для чего ему нужна Гренландия.

    18 января 2026, 15:02 • Новости дня
    NYT: Европа пригрозила США торговым ответом после ультиматума Трампа по Гренландии
    NYT: Европа пригрозила США торговым ответом после ультиматума Трампа по Гренландии
    @ Dwi Anoraganingrum/imago images/Future Image/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    После резкого ультиматума президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии Европа готовится ввести ответные торговые меры, сообщает The New York Times.

    Европейские лидеры категорически отвергают возможность принудительного приобретения автономной территории, которая контролируется Данией, входящей как в Евросоюз, так и в НАТО. Эксперты и аналитики говорят, что Европа может ответить только жесткими торговыми мерами, но это может обернуться серьезными экономическими и геополитическими последствиями, поскольку ЕС по-прежнему зависит от поддержки США в вопросах безопасности, сообщает The New York Times.

    Члены Европарламента уже заявили о заморозке ратификации торгового соглашения, достигнутого летом администрацией Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Кроме того, внутри Евросоюза усилились призывы к ответным экономическим мерам, включая возможное применение так называемой антипринудительной инициативы, которая может затронуть крупные американские технологические компании, работающие в Европе.

    Однако лидеры ЕС остаются осторожными, отмечая, что масштабная торговая война может привести к эскалации на других направлениях – в первую очередь в оборонной сфере. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что диалог остается приоритетом, но предупредила о риске «опасной нисходящей спирали» в случае введения пошлин, пишет издание.

    Параллельно с этим европейские и датские дипломаты заявляют о тупике в переговорах с США, несмотря на формальное согласие на создание рабочей группы. Французский президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в своих заявлениях отметили, что не допустят шантажа и давления в отношении Гренландии. Премьер Британии Кир Стармер также осудил действия Трампа и пообещал обсудить ситуацию с американской администрацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские военные прибудут в Гренландию, чтобы подготовиться к учебным маневрам Arctic Endurance, которые в будущем станут регулярными. Вашингтон заявил, что Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия «играют в очень опасную игру вокруг Гренландии». США объявили о введении 10-процентных пошлин на товары из этих стран.


    18 января 2026, 20:31 • Новости дня
    Пушилин: Российским войскам осталось пройти до Славянска 30 км

    Tекст: Ольга Иванова

    Подразделения российских войск после взятия Закотного приблизились к Славянску, расстояние до города составляет примерно 30 км сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

    Подразделения Вооружённых сил России после освобождения населённого пункта Закотное приблизились к Славянску, до которого осталось порядка 30 км, передает ТАСС. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

    «Славянское, краснолиманское направление, скажем так. После освобождения Закотного мы видим, что наши подразделения приближаются к самому Славянску. Там уже осталось порядка 30 километров до самого Славянска», – заявил Пушилин.

    По его словам, продвижение российских подразделений продолжается на этом направлении. Пушилин подчеркнул, что освобождение Закотного стало важным этапом в развитии наступления. Ожидается дальнейшее развитие событий в районе Славянска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения освободили сразу два населенных пункта – Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области. Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Жовтневое в Запорожской области.

    18 января 2026, 14:50 • Новости дня
    Германский эксперт: Европа из страха раскола НАТО выведет военных из Гренландии

    Политолог Рар: Европа в вопросе Гренландии сделает ставку на оппонентов Трампа внутри США

    Германский эксперт: Европа из страха раскола НАТО выведет военных из Гренландии
    @ TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европейские лидеры из-за страха раскола в НАТО отзовут военных из Гренландии. Брюссель попытается сделать ставку на то, что президент США Дональд Трамп откажется от притязаний на остров под нажимом американского истеблишмента, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее глава Белого дома объявил о введении 10-процентных пошлин на импорт из восьми стран Европы.

    «Трамп сильно обиделся на европейских лидеров, которые «посмели» отправить нескольких солдат в Гренландию для воспрепятствования военному захвату территории со стороны США. Шаг этот был исключительно символическим. Тем не менее глава Белого дома разгневался и решил вести пошлины – как возмездие против строптивых союзников», – пояснил германский политолог Александр Рар.

    «Думаю, европейские страны из-за страха раскола в НАТО в ближайшее время отзовут свой персонал с датского острова. Тем более там отсутствует всякая инфраструктура вроде казарм для принятия военных. А спать в палатках холодно. В Европе, однако, надеются, что оппозиционный настрой к американскому лидеру в части истеблишмента и ряде институтов перерастет в запрет нападения на Гренландию», – указал он.

    «Что касается украинского кризиса, то нелояльное поведение европейских партнеров развязывает Трампу руки с тем, чтобы искать примирение на Украине через прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, обходя и деморализуя лидеров стран Европы», – детализировал собеседник.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на импорт из восьми стран НАТО до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о покупке Гренландии, сообщает Axios. Тарифы введены в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии и Великобритании.

    «США открыты для немедленных переговоров с Данией и/или любой из этих стран, которые подвергли себя риску, несмотря на все, что мы для них сделали, включая максимальную защиту, на протяжении многих десятилетий», – сказал он.

    Пошлины вступят в силу 1 февраля и увеличатся до 25% с июня. Они поставят под угрозу недавно заключенные торговые соглашения с Евросоюзом и Британией, предупреждают в европейском экспертном сообществе. Послы 27 стран Евросоюза соберутся в воскресенье на экстренное совещание.

    Трамп ранее часто сетовал на то, что США субсидируют безопасность союзников по НАТО, а совсем недавно заявил, что Америка должна контролировать Гренландию, чтобы противостоять угрозам со стороны Китая и России.

    Дания и Гренландия, где в субботу прошли протесты против США, осудили угрозы Трампа и призвали Белый дом пересмотреть свой подход. Все восемь союзников по НАТО, в отношении которых введены пошлины, выразили солидарность с Копенгагеном.

    Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер (демократ от штата Нью-Йорк) заявил, что сенаторы-демократы заблокируют введение пошлин. «Безрассудные тарифы Трампа уже привели к росту цен и нанесли ущерб нашей экономике», – приводит The Hill слова законодателя.

    Стоит отметить, что все восемь членов НАТО, против которых Трамп решил ввести пошлины за Гренландию, являются главными странами «коалиции желающих» – союзников Украины. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что американский лидер скоро признает этот европейский проект главной помехой урегулированию украинского кризиса.

    18 января 2026, 11:37 • Новости дня
    ЕС увеличил импорт российских удобрений до рекордного уровня

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз в январе-ноябре 2025 года увеличил закупки российских удобрений до максимальной за четыре года суммы, следует из данных Евростата.

    Евросоюз значительно увеличил импорт российских удобрений, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата. За одиннадцать месяцев 2025 года объем закупок достиг 1,523 млрд евро, что стало максимальным показателем за последние четыре года. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года страны ЕС приобрели российских удобрений на 1,516 млрд евро.

    Особенно заметным рост оказался в ноябре: тогда Евросоюз сразу удвоил объем импорта по сравнению с предыдущим месяцем, доведя сумму закупок до 118,5 млн евро. Рекордным, однако, остается 2021 год, когда за этот же период ЕС приобрёл российских удобрений на 2,4 млрд евро.

    Крупнейшим покупателем среди стран Евросоюза в январе-ноябре 2025 года стала Польша, закупившая продукции на 555,1 млн евро. Следом за ней идут Германия (160,8 млн евро), Румыния (117,9 млн евро), Испания (112,4 млн евро) и Франция (104,3 млн евро).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша увеличила объемы ввоза российских удобрений до рекордных показателей.

    Европейский союз нарастил импорт российских удобрений, несмотря на введенные пошлины.

    Эксперты ранее предупреждали, что полный запрет российских удобрений приведет к тяжелым последствиям для экономики ЕС.

    18 января 2026, 06:55 • Новости дня
    Минпросвещения собралось ввести оценки за поведение в школах для всех классов
    Минпросвещения собралось ввести оценки за поведение в школах для всех классов
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Планируется, что с 1 сентября 2026 года школьникам всех классов будут выставлять оценки за поведение, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

    Сейчас в пилотном режиме поведение оценивают только у учеников с первого по восьмой класс. В ведомстве планируют, что такие «отметки будут выставлять учащимся всех классов – с 1-го по 11-й», передает ТАСС.

    Минпросвещения указало ключевые критерии оценивания поведения, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. В частности, в перечень критериев вошли соблюдение дисциплины, особенности социального взаимодействия, личностные качества и учебная активность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения России представило законопроект о введении оценок за поведение в школах. Система оценивания поведения школьников тестируется с 1 сентября 2025 года, пилотный проект был запущен в 84 образовательных организациях в Новгородской, Ярославской, Тульской, Ленинградской областях, ЛНР, Чечне и Мордовии.

    18 января 2026, 11:43 • Новости дня
    В Гренландии прошли массовые протесты против планов Трампа
    В Гренландии прошли массовые протесты против планов Трампа
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жители Гренландии и Дании вышли на массовые протесты против планов президента Дональда Трампа включить остров в состав США, а в Нууке к митингующим присоединился премьер-министр Йенс-Фредерик Нильсен, сообщили СМИ.

    Как пишет The New York Times, в столице Гренландии Нуке сотни людей собрались на улицах под национальными флагами, несмотря на мороз и снег, чтобы выразить недовольство заявлениями Трампа о возможности «приобрести» Гренландию. На митинге присутствовал премьер-министр Йенс-Фредерик Нильсен, который поднялся на снежный холм и развернул флаг, вызвав бурю аплодисментов.

    «Мы говорили это в прошлом году и будем повторять: мы не продаемся», – заявил электрик из Нука Исак Бертхельсен. По его словам, повторять этот посыл не утомляет, а наоборот, наполняет энергией и ощущением собственной силы. По данным организаторов, протесты прошли также в городах Аасиаат, Какорток и Илулиссат, а в Копенгагене и других датских городах митингующие вышли на улицы с лозунгами солидарности с Гренландией.

    Демонстранты несли плакаты «Нет – значит нет», «Гренландия и так велика» и «Yankee, go home!», а также более резкие лозунги, адресованные администрации США. По словам участников, терпение многих закончилось после того, как Трамп публично заявил, что США добьются контроля над Гренландией «так или иначе», «нравится это им или нет». Один из организаторов акции Кристиан Йохансен отметил, что каждое новое заявление американского президента только усиливает тревогу среди жителей.

    На переговорах в Вашингтоне с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарём Марко Рубио министры иностранных дел Дании и Гренландии попытались найти компромисс, но отвергли предложение о переходе к обсуждению «технических аспектов приобретения острова». Позже Трамп пригрозил ввести пошлины против Дании и других стран НАТО, выразивших поддержку её позиции.

    Опросы свидетельствуют, что абсолютное большинство гренландцев предпочитают оставаться самоуправляемой территорией в составе Дании, сохраняя высокий уровень жизни и широкую автономию. Многие участники протестов подчёркивают, что не хотят ни американского контроля, ни милитаризации, несмотря на поддержку со стороны европейских стран и НАТО.

    Накануне участники массовой демонстрации в Копенгагене вышли с флагами Гренландии и плакатами, осуждающими заявления президента США Дональда Трампа о захвате острова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу заместитель главы Белого дома Стивен Миллер назвал Данию слишком маленькой для контроля над Гренландией и отметил стратегическую важность острова.

    А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия наблюдает за ситуацией вокруг Гренландии и поддерживает позицию Датского королевства.

    Между тем, жители Гренландии все чаще выступают с критикой датского управления, указывая на десятилетия системных злоупотреблений, принудительной стерилизации и социальные проблемы.

