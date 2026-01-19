Сын последнего шаха Пехлеви заявил о намерении вернуться в Иран

В Гренландии прошли массовые протесты против планов Трампа

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The New York Times, в столице Гренландии Нуке сотни людей собрались на улицах под национальными флагами, несмотря на мороз и снег, чтобы выразить недовольство заявлениями Трампа о возможности «приобрести» Гренландию. На митинге присутствовал премьер-министр Йенс-Фредерик Нильсен, который поднялся на снежный холм и развернул флаг, вызвав бурю аплодисментов.

«Мы говорили это в прошлом году и будем повторять: мы не продаемся», – заявил электрик из Нука Исак Бертхельсен. По его словам, повторять этот посыл не утомляет, а наоборот, наполняет энергией и ощущением собственной силы. По данным организаторов, протесты прошли также в городах Аасиаат, Какорток и Илулиссат, а в Копенгагене и других датских городах митингующие вышли на улицы с лозунгами солидарности с Гренландией.

Демонстранты несли плакаты «Нет – значит нет», «Гренландия и так велика» и «Yankee, go home!», а также более резкие лозунги, адресованные администрации США. По словам участников, терпение многих закончилось после того, как Трамп публично заявил, что США добьются контроля над Гренландией «так или иначе», «нравится это им или нет». Один из организаторов акции Кристиан Йохансен отметил, что каждое новое заявление американского президента только усиливает тревогу среди жителей.

На переговорах в Вашингтоне с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарём Марко Рубио министры иностранных дел Дании и Гренландии попытались найти компромисс, но отвергли предложение о переходе к обсуждению «технических аспектов приобретения острова». Позже Трамп пригрозил ввести пошлины против Дании и других стран НАТО, выразивших поддержку её позиции.

Опросы свидетельствуют, что абсолютное большинство гренландцев предпочитают оставаться самоуправляемой территорией в составе Дании, сохраняя высокий уровень жизни и широкую автономию. Многие участники протестов подчёркивают, что не хотят ни американского контроля, ни милитаризации, несмотря на поддержку со стороны европейских стран и НАТО.

Накануне участники массовой демонстрации в Копенгагене вышли с флагами Гренландии и плакатами, осуждающими заявления президента США Дональда Трампа о захвате острова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу заместитель главы Белого дома Стивен Миллер назвал Данию слишком маленькой для контроля над Гренландией и отметил стратегическую важность острова.

А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия наблюдает за ситуацией вокруг Гренландии и поддерживает позицию Датского королевства.

Между тем, жители Гренландии все чаще выступают с критикой датского управления, указывая на десятилетия системных злоупотреблений, принудительной стерилизации и социальные проблемы.