Министр транспорта Испании Пуэнте назвал сход с рельсов поездов крайне странным

Tекст: Антон Антонов

Пуэнте сообщил на пресс-конференции, что причины схода с рельсов двух скоростных поездов в провинции Кордова пока остаются неизвестными, передает РИА «Новости».

«Авария выглядит крайне странной. Она произошла на прямом участке. И действительно, все эксперты в области железнодорожного транспорта, которые сегодня находились здесь, в этом центре, а также те, с кем мы смогли проконсультироваться, крайне удивлены случившимся», – сказал министр.

По словам Пуэнте, участок железной дороги был обновлен в мае 2025 года, а один из сошедших с рельсов поездов считался «относительно новым» – его возраст составляет около четырех лет.

Министр подтвердил, что в результате происшествия погиб 21 человек, однако отметил, что позднее эта информация может быть скорректирована. Около 30 человек были доставлены в медицинские учреждения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Адамусе состав, следовавший по маршруту Малага – Мадрид, сошел с рельсов и оказался на соседнем пути, вызвав сход с рельсов второго поезда, отправившегося из Мадрида в Уэльву.