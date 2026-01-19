В результате схода с рельсов скоростных поездов в Испании погиб 21 человек

RTVE: Число жертв схода с рельсов поездов в Испании выросло до 21

Tекст: Антон Антонов

По информации RTVE, «по меньшей мере 21 человек погиб, и около 100 получили ранения». При этом указывается, что 25 человек получили тяжелые ранения, передает РИА «Новости».

Движение скоростных поездов между Мадридом и Андалусией приостановлено. Экстренные службы продолжают работу на месте аварии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в населенном пункте Адамус в провинции Кордова произошла авария с участием двух скоростных поездов. Состав с 317 пассажирами, следовавший по маршруту Малага – Мадрид, сошел с рельсов и оказался на соседнем пути. В этот момент по нему двигался второй поезд, отправившийся из Мадрида в Уэльву, который также сошел с рельсов.