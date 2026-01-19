  • Новость часаВ результате схода с рельсов скоростных поездов в Испании погиб 21 человек
    Гренландия может стать ключом к урегулированию на Украине
    Бундесвер заявил об успешном завершении миссии в Гренландии
    Дмитриев: Европа сдастся, а США получат Гренландию
    Валиева объявила о возвращении на лед
    Восемь стран НАТО выразили солидарность с Гренландией и Данией
    Европарламент решил приостановить ратификацию торгового соглашения ЕС и США
    Sky News: Трамп не блефует в намерениях получить Гренландию
    Глава ЦБ Латвии заявил о войне Европы с Россией
    Медведев заявил о сбывшихся «абсурдных прогнозах»
    19 января 2026, 00:57 • Новости дня

    Восемь стран НАТО выразили солидарность с Гренландией и Данией

    Tекст: Антон Антонов

    Восемь стран НАТО после угрозы президента США Дональда Трампа ввести против них пошлины выпустили совместное заявление, в котором выразили поддержку Гренландии, заявление опубликовано шведским правительством.

    Заявление сделали Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Британия. Власти этих государств подчеркнули, что действия США могут привести к опасным последствиям для международных отношений, передает РИА «Новости».

    В заявлении отмечается, что военные учения Arctic Endurance в Гренландии не несут угрозы другим странам. «Как члены НАТО мы привержены укреплению безопасности Арктики... Мы выражаем полную солидарность с Королевством Дании и народом Гренландии...», – говорится в сообщении. Страны собираются действовать совместно для координации реакции на торговые меры США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил о введении 10% пошлин на импорт из восьми стран НАТО. Тарифы грозят Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландам, Финляндии и Британии. Пошлины, как заявили в Вашингтоне, будут действовать до достижения соглашения о покупке Гренландии.

    16 января 2026, 04:10 • Новости дня
    Guardian выяснила, кто надоумил Трампа забрать Гренландию
    Guardian выяснила, кто надоумил Трампа забрать Гренландию
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Имеющий интересы в Гренландии Рональд Лаудер – друг президента США Дональда Трампа, первым предложил расширение страны в Арктике, а теперь заключает сделки на острове.

    Как рассказал британской Guardian Джон Болтон, занимавший пост советника по национальной безопасности в 2018 году, однажды во время своего первого президентского срока Дональд Трамп вызвал его к себе, чтобы обсудить новую идею.

    «Трамп вызвал меня в Овальный кабинет и сказал, что известный бизнесмен только что предложил США купить Гренландию», – заявил Болтон.

    Это было экстраординарное предложение и исходило оно от давнего друга президента, который впоследствии приобрел деловые интересы на территории Дании. Болтон узнал, что этим бизнесменом был Рональд Лаудер. Наследник состояния в сфере косметики – мирового косметического бренда Estee Lauder – был знаком с Трампом, таким же богатым жителем Нью-Йорка, более 60 лет.

    Болтон сказал, что обсуждал с Лаудером предложение по Гренландии. После вмешательства миллиардера команда Белого дома начала изучать способы усиления влияния США на обширной арктической территории, контролируемой Данией.

    По словам Болтона, возобновление Трампом реализации идеи Лаудера во время его второго президентского срока является типичным для действий президента.

    «Обрывки информации, которые он слышит от друзей, он принимает за правду, и вы не можете поколебать его мнение», – отметил он.

    Это предложение, похоже, пробудило империалистические амбиции Трампа: восемь лет спустя он обдумывает не просто покупку Гренландии, но, возможно, захват острова силой. Как и у многих из окружения президента США, политические предложения Лаудера, похоже, пересекаются с деловыми интересами. Поскольку Трамп усилил свои угрозы захватить Гренландию, Лаудер приобрел там коммерческие активы.

    Guardian  отмечает, что Лаудер также является частью консорциума, чье желание получить доступ к украинским полезным ископаемым, возможно, побудило Трампа потребовать долю ресурсов этой страны.

    Как писала  ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что Дания не справится с защитой Гренландии «двумя упряжками». Европарламент осудил заявления США о Гренландии. Министерство обороны Дании направило в Гренландию военную технику и передовой отряд. Посол России в Дании ответил на слова Трампа о захвате Гренландии Москвой.

    16 января 2026, 11:03 • Новости дня
    Трамп пригрозил применить против Миннесоты закон о восстании
    Трамп пригрозил применить против Миннесоты закон о восстании
    @ REUTERS/Leah Millis

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности применить против штата Миннесота закон о восстании, позволяющий задействовать армию внутри страны без одобрения Конгресса.

    Как пишет NBC News, этим законом президента наделяют правом вводить военных на территорию США без одобрения Конгресса. Поводом для заявления стали протесты в Миннеаполисе, вызванные действиями сотрудников иммиграционной службы.

    В своем посте на Truth Social Трамп заявил: «Если коррумпированные политики Миннесоты не будут соблюдать закон и не остановят профессиональных агитаторов и мятежников, нападающих на патриотов из I.C.E., которые просто выполняют свою работу, я введу Закон о восстании, как делали многие президенты до меня, и быстро положу конец этому безобразию в некогда великом штате».

    Угроза прозвучала спустя несколько часов после того, как федеральный офицер ранил мужчину в ногу при попытке остановки автомобиля в Миннеаполисе в ночь на четверг. Акции протеста против операций федеральной иммиграционной службы усилились после того, как офицер иммиграционной службы Джонатан Росс застрелил Рене Николь Гуд в начале месяца.

    Ранее Белый дом высмеял губернатора Миннесоты Тима Уолца из-за выступления в прайм-тайм, которое было омрачено техническими проблемами, призвав губернатора-демократа «просто подать в отставку».

    Накануне сотрудники телеканала CNN в Миннеаполисе оказались под воздействием слезоточивого газа и светошумовых гранат во время массовых протестов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, протесты в Миннесоте начались 7 января из-за гибели женщины во время операции по поиску нелегальных мигрантов в Миннеаполисе.

    17 января 2026, 01:40 • Новости дня
    Министр обороны Венесуэлы назвал новое число погибших при операции США

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что при операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес погибли более 80 человек и более 110 пострадали.

    Министр обороны Лопес сообщил в пятницу, что 47 военнослужащих Боливарианских национальных вооруженных сил, среди которых девять женщин, погибли 3 января в результате атаки США на Венесуэлу, пишет газета Primicia.

    «В  разгар этой агрессии погибли мирные жители, наши братья и сёстры. Как вы знаете, 32 товарища с Кубы, которые были с нами, оказались среди 83 погибших человек, ещё более чем 112 человек получили ранения и мы им помогли», – заявил Лопес на церемонии вручения медалей военнослужащим и гражданским лицам, которые участвовали в защите страны 3 января.

    Напомним, США 3 января атаковали Венесуэлу и похитили президента Николаса Мадуро.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американская газета WP сообщала, что в ходе операции США в Венесуэле погибли более 70 человек. МВД Венесуэлы объявило о 100 погибших при нападении США на страну. Также сообщалось, что при атаке США в Венесуэле погибли 32 кубинца, выполнявшие там боевые задачи.

    18 января 2026, 14:50 • Новости дня
    Германский эксперт: Европа из страха раскола НАТО выведет военных из Гренландии

    Политолог Рар: Европа в вопросе Гренландии сделает ставку на оппонентов Трампа внутри США

    Германский эксперт: Европа из страха раскола НАТО выведет военных из Гренландии
    @ TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европейские лидеры из-за страха раскола в НАТО отзовут военных из Гренландии. Брюссель попытается сделать ставку на то, что президент США Дональд Трамп откажется от притязаний на остров под нажимом американского истеблишмента, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее глава Белого дома объявил о введении 10-процентных пошлин на импорт из восьми стран Европы.

    «Трамп сильно обиделся на европейских лидеров, которые «посмели» отправить нескольких солдат в Гренландию для воспрепятствования военному захвату территории со стороны США. Шаг этот был исключительно символическим. Тем не менее глава Белого дома разгневался и решил вести пошлины – как возмездие против строптивых союзников», – пояснил германский политолог Александр Рар.

    «Думаю, европейские страны из-за страха раскола в НАТО в ближайшее время отзовут свой персонал с датского острова. Тем более там отсутствует всякая инфраструктура вроде казарм для принятия военных. А спать в палатках холодно. В Европе, однако, надеются, что оппозиционный настрой к американскому лидеру в части истеблишмента и ряде институтов перерастет в запрет нападения на Гренландию», – указал он.

    «Что касается украинского кризиса, то нелояльное поведение европейских партнеров развязывает Трампу руки с тем, чтобы искать примирение на Украине через прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, обходя и деморализуя лидеров стран Европы», – детализировал собеседник.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на импорт из восьми стран НАТО до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о покупке Гренландии, сообщает Axios. Тарифы введены в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии и Великобритании.

    «США открыты для немедленных переговоров с Данией и/или любой из этих стран, которые подвергли себя риску, несмотря на все, что мы для них сделали, включая максимальную защиту, на протяжении многих десятилетий», – сказал он.

    Пошлины вступят в силу 1 февраля и увеличатся до 25% с июня. Они поставят под угрозу недавно заключенные торговые соглашения с Евросоюзом и Британией, предупреждают в европейском экспертном сообществе. Послы 27 стран Евросоюза соберутся в воскресенье на экстренное совещание.

    Трамп ранее часто сетовал на то, что США субсидируют безопасность союзников по НАТО, а совсем недавно заявил, что Америка должна контролировать Гренландию, чтобы противостоять угрозам со стороны Китая и России.

    Дания и Гренландия, где в субботу прошли протесты против США, осудили угрозы Трампа и призвали Белый дом пересмотреть свой подход. Все восемь союзников по НАТО, в отношении которых введены пошлины, выразили солидарность с Копенгагеном.

    Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер (демократ от штата Нью-Йорк) заявил, что сенаторы-демократы заблокируют введение пошлин. «Безрассудные тарифы Трампа уже привели к росту цен и нанесли ущерб нашей экономике», – приводит The Hill слова законодателя.

    Стоит отметить, что все восемь членов НАТО, против которых Трамп решил ввести пошлины за Гренландию, являются главными странами «коалиции желающих» – союзников Украины. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что американский лидер скоро признает этот европейский проект главной помехой урегулированию украинского кризиса.

    16 января 2026, 15:02 • Новости дня
    Американист оценил угрозы Трампа ввести армию в Миннесоту

    Дробницкий: Применение армии в Миннесоте грозит Трампу импичментом

    Американист оценил угрозы Трампа ввести армию в Миннесоту
    @ Dave Decker/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Угрозы президента США Дональда Трампа применить в Миннесоте закон о восстании 1807 года могут привести его к импичменту. Конгресс и местный окружной суд, скорее всего, выступят против введения армии для усмирения протестов против федеральных служащих, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Закон о восстании, которым Трамп угрожает протестующим в Миннесоте, говорит, что президент может использовать ополчение или армию, если считает, что незаконные действия против власти делают невозможным соблюдение законов США. Но так называемое глубинное государство будет защищать институты своего политического класса. Поэтому с большой долей вероятности окружной суд Миннесоты издаст временный запрет на задействование силового сценария», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Пока дело дойдет до Верховного суда, пройдет много времени. Если Трамп в этот момент нарушит запрет, то Конгресс обрушит на него всю свою мощь, может дойти даже до импичмента. Усложняет задачу Трампу и то, что местные власти выступают против ввода армии и частично сочувствуют протестующим. Губернатор Миннесоты Тим Уолц призвал президента «снизить накал страстей», «прекратить кампанию мести». Демонстрантам же он предложил «высказываться громко и настойчиво, но мирно», – напомнил спикер.

    «Все случаи использования войск внутри США происходили во время гражданских войн и в эпоху борьбы за гражданские права. Во втором случае военные подключались при полном согласии местных властей. Но что сейчас скажет Трамп американцам? Причислит Уолца к протестующим?» – подчеркнул аналитик.

    «Кроме того, у администрации президента вряд ли есть планы по второму этапу операции – после ввода армии в Миннесоту. Если учесть, что для блокировки такого количества улиц потребуется практически миллионная армия, я с трудом представляю, как это может быть технически реализовано», – признался собеседник.

    «Впрочем, ситуация дает Белому дому возможность «протащить» в Конгресс нужные ему статьи финансирования бюджета. Если Трамп инициирует среди законодателей обсуждения по поводу уточнения полномочий президента на региональном уровне, вопрос станет приоритетным, а внимание к бюджетному треку снизится», – указал эксперт.

    Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил применить закон о восстании 1807 года в ответ на растущую напряженность между протестующими и федеральными служащими в Миннеаполисе, передает NBC News.

    Его предупреждение прозвучало всего через несколько часов после того, как в среду вечером в Миннеаполисе федеральный офицер выстрелил мужчине в ногу при попытке остановить его автомобиль. Протесты против федеральных иммиграционных операций вспыхнули после убийства Рене Николь Гуд сотрудником Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) Джонатаном Россом.

    «Если коррумпированные политики Миннесоты не будут соблюдать закон и не остановят профессиональных провокаторов и мятежников от нападок на патриотов из ICE, которые всего лишь пытаются выполнять свою работу, я приму закон о восстании, как это делали многие президенты до меня, и быстро положу конец беспределу, происходящему в этом некогда великом штате», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм заявила, что у Трамп «есть конституционные полномочия» для использования армии или ополчения. В свою очередь власти Миннесоты подали в суд на федеральное правительство США.

    17 января 2026, 19:32 • Новости дня
    Опубликован разговор Трампа и Макрона о согласии Зеленского на прекращение огня

    Франция опубликовала разговор Макрона и Трампа о согласии Зеленского на перемирие

    Видео с обсуждением 30-дневного перемирия между Киевом и Москвой с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона появилось в открытом доступе. Беседа состоялась в мае 2025 года в Киеве.

    Запись разговора между Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами была опубликована в сети, передает  RT.

    На видеозаписи зафиксирована беседа, которая состоялась в Киеве в мае 2025 года. В ней участвовали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск и глава правительства Британии Кир Стармер.

    Макрон сообщил Трампу, что Киев согласен на 30-дневное прекращение огня, подчеркнув, что это решение поддерживают европейские лидеры. Однако Трамп не дал конкретного ответа на просьбу Зеленского усилить давление на Россию, ограничившись заявлением о наличии у него «хороших контактов с Москвой». По итогам встречи Макрон отметил: «Либо Россия настроена серьезно и хочет мира, либо она несерьезна и нам нужно вводить больше санкций».

    Издание «Страна» обращает внимание, что опубликованная запись демонстрирует, как проходят переговоры Зеленского и европейских политиков с Трампом, и насколько их содержание отличается от заявлений после встречи.

    Франция уже не в первый раз публикует детали закрытых переговоров между лидерами различных стран.

    Ранее французские СМИ опубликовали разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

    Владимир Путин заявил, что при беседах с французским президентом всегда предполагает возможность прослушки третьими лицами.

    Дипломат Константин Долгов отметил, что Дональд Трамп может признать препятствием для урегулирования на Украине не только Киев, но и «коалицию желающих».

    16 января 2026, 06:35 • Новости дня
    WSJ: Трамп отложил удар по Ирану из-за недостатка огневой мощи
    WSJ: Трамп отложил удар по Ирану из-за недостатка огневой мощи
    @ Z.A. Landers/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американскому президенту Дональду Трампу сообщили, что атака на Иран не гарантирует крах режима, а военным США придётся добавить боевой мощи на Ближнем Востоке, чтобы противостоять ответному удару Тегерана по союзникам Вашингтона.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США узнали о планах Ирана казнить 800 человек в среду, 14 января, но этого не произошло. Она не сообщила, как США узнали о запланированных казнях, но сообщила, что США рассматривают все варианты воздействия на Тегеран, пишет Wall Street Journal (WSJ)

    По данным газеты, Трампу рассказали, что атака на Иран не гарантирует крах режима, однако американским военным потребуется больше огневой мощи.

    Кроме того, Трампа предупредили, что крупномасштабный удар по Ирану может спровоцировать ещё больший конфликт.

    «Советники сообщили Трампу, что США потребуется больше военной огневой мощи на Ближнем Востоке как для нанесения крупномасштабного удара, так и для защиты американских войск в регионе и союзников, таких как Израиль, в случае ответных действий Ирана», – сказано в статье.

    На данный момент они будут следить за тем, как Тегеран справляется с протестующими, прежде чем принять решение о масштабах потенциальной атаки, сообщили источники издания.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп  пообещал помощь протестующим в Иране и отметил, что если начнутся казни, США предпримут серьезные действия. Затем он заявил, что в Иране «прекратились убийства» и «не будет казней».

    При этом Саудовская Аравия, Катар и Оман приложили значительные дипломатические усилия, чтобы убедить президента США Трампа не наносить удар по Ирану, сообщило в четверг AFP. А постпред России при ООН Василий Небензя призвал «горячие головы» Запада снизить градус «истерии вокруг Ирана».

    18 января 2026, 23:20 • Новости дня
    Европарламент решил приостановить ратификацию торгового соглашения ЕС и США

    Глава ведущей фракции ЕП Вебер: Ратификация договора ЕС и США приостанавливается

    Европарламент решил приостановить ратификацию торгового соглашения ЕС и США
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Принято решение о приостановке процедуры ратификации торгового соглашения между Евросоюзом и США из-за угроз со стороны Вашингтона, сообщил Манфред Вебер – глава Европейской народно партии, ведущей фракции Европарламента.

    Вебер подчеркнул, что приостановка ратификации торгового соглашения стала первым четким сигналом Вашингтону, решение было принято «минувшей ночью», передает ТАСС.

    «Это означает, что Дональд Трамп не получит беспошлинный доступ своей американской продукции на внутренний рынок ЕС», – сказал Вебер, добавив, что глава американского государства «минувшей ночью многое потерял».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о введении 10% пошлин на товары из европейских стран из-за спора о Гренландии. Европейская народная партия объявила, что намерена потребовать пересмотра тарифного соглашения между Евросоюзом и США.

    Весной США начали масштабную тарифную войну. Летом ЕС и США договорились о введении пошлин в размере 15% на 75% европейских поставок в США. При этом ЕС отказался от тарифов на американские товары.

    18 января 2026, 15:34 • Новости дня
    Эксперт: Лидеры Европы попытаются сохранить риторику торга с США, а не ультиматумов

    Политолог Ткаченко: Лидеры Европы попытаются сохранить риторику торга с США, а не ультиматумов

    Эксперт: Лидеры Европы попытаются сохранить риторику торга с США, а не ультиматумов
    @ Henrik Josef Boerger/DPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европа на фоне введения тарифов главой Белого дома Дональдом Трампом попытается сохранить риторику торга с США, а не ультиматумов. Брюссель сделает ставку на юридическую сторону вопроса и недопустимость разрыва прошлогодней экономической сделки с Вашингтоном, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Трамп объявил о введении 10-процентных пошлины на импорт из восьми стран НАТО.

    «Думаю, реакция Европы будет осторожной, хотя шок в Брюсселе сегодня совершенно невероятный. Европейские институты будут изучать имеющуюся правовую базу, указывая, что тарифы, по сути, отменяют прошлогоднюю торговую сделку между ЕС и США», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Собеседник напомнил, что Манфред Вебер, глава Европейской народной партии, уже заявил, что из-за угроз Трампа «согласование сделки невозможно», а одобрение снижения тарифов на американские товары должно быть заморожено.

    «Эта сделка была результатом очень тяжелых переговоров и потерей лица председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В итоге же Европа получает новый тяжелый удар. И все это происходит на фоне угрозы европейскому суверенитету, потери контроля территорий, безопасности Северной Атлантики», – отметил спикер.

    «Кроме того, Европа полностью порвала связи с Россией и состоит в напряженных отношениях с Китаем. Попытки Брюсселя создать благоприятный торговый режим в Латинской Америке также буксуют и рискуют быть сорванными под нажимом французских и восточноевропейских аграриев. В этой ситуации европейские лидеры попытаются сохранить риторику торга с США, а не ультиматумов», – продолжил аналитик.

    «Брюссель надеется решить вопрос в юридической плоскости с помощью заявлений в профильные международные, европейские и американские инстанции. Их позиция состоит в том, что сейчас работает Единое европейское экономическое пространство. В каждом товаре ЕС заложена солидная добавочная стоимость производителей из других стран. Следовательно, тарифы Трампа бьют по всей Европе, а не только по восьми указанным государствам», – уточнил он.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на импорт из восьми стран НАТО до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о покупке Гренландии, сообщает Axios. Тарифы введены в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии и Великобритании.

    «США открыты для немедленных переговоров с Данией и/или любой из этих стран. Они подвергли себя риску, несмотря на все, что мы для них сделали, включая максимальную защиту на протяжении многих десятилетий», – сказал он.

    Пошлины вступят в силу 1 февраля и увеличатся до 25% с июня. Они поставят под угрозу недавно заключенные торговые соглашения с Евросоюзом и Британией, предупреждают в европейском экспертном сообществе.

    Трамп ранее часто сетовал на то, что США субсидируют безопасность союзников по НАТО, а совсем недавно заявил, что Америка должна контролировать Гренландию, чтобы противостоять угрозам со стороны Китая и России.

    Дания и Гренландия, где в субботу прошли протесты против США, осудили угрозы Трампа и призвали Белый дом пересмотреть свой подход. Все восемь союзников по НАТО, в отношении которых введены пошлины, выразили солидарность с Копенгагеном. Послы 27 стран Евросоюза соберутся в воскресенье на экстренное совещание.

    Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер (демократ от штата Нью-Йорк) заявил, что сенаторы-демократы заблокируют введение пошлин. «Безрассудные тарифы Трампа уже привели к росту цен и нанесли ущерб нашей экономике», – приводит The Hill слова законодателя.

    Стоит отметить, что все восемь членов НАТО, против которых Трамп решил ввести пошлины за Гренландию, являются главными странами «коалиции желающих» – союзников Украины. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что американский лидер скоро признает этот европейский проект главной помехой урегулированию украинского кризиса.

    17 января 2026, 05:50 • Новости дня
    FT узнала о планах Трампа заменить Советом мира ООН
    FT узнала о планах Трампа заменить Советом мира ООН
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам источников FT, официальные лица США выдвинули идею расширить Совет мира в Газе, возглавляемый американским президентом Дональдом Трампом, и включить в него другие горячие точки, такие как Украина и Венесуэла.

    «Один из источников, знакомый с этой идеей, сказал, что, по его мнению, администрация Трампа рассматривает Совет мира «как потенциальную замену ООН... своего рода параллельный неофициальный орган для урегулирования других конфликтов за пределами сектора Газа», – пишет Financial Times (FT).

    В пятницу представитель США заявил, что работа Совета мира была сосредоточена на конфликте между Израилем и сектором Газа и на тот момент не выходила за эти рамки.

    Многие детали работы Совета остаются неясными, в том числе его точный состав, а также юридические полномочия, с которыми он будет действовать за пределами Ближнего Востока.

    В ноябре резолюция Совета Безопасности ООН официально уполномочила его контролировать послевоенное восстановление Газы.

    Впервые об идее расширения полномочий совета директоров сообщило издание Haaretz. На этой неделе официальные лица США заявили, что в среду были разосланы приглашения потенциальным членам Совета, но не уточнили, кому именно.

    «Весь мир хочет стать частью исторического начинания президента Трампа по установлению мира на Ближнем Востоке. Любые заявления о членстве в Совете мира будут исходить непосредственно от президента», – сказали в Белом доме.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в январе США сообщили о формировании  палестинского комитета для управления Газой. Американский президент в соцсети Truth Social объявил 16 января о сформированном Совете мира в Газе. Белый дом представил состав Совета мира в Газе и обязанности его членов.

    17 января 2026, 21:48 • Новости дня
    Кабмин Германии начал согласование ответа на пошлины США

    Правительство Германии начало готовить ответ на пошлины США из-за Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Берлин начал консультации с европейскими странами по выработке совместного ответа на решение Вашингтона ввести дополнительные торговые пошлины из-за ситуации вокруг Гренландии, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

    Правительство Германии приняло к сведению заявление президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин в отношении европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии, передает ТАСС.

    По словам официального представителя кабмина ФРГ Штефана Корнелиуса, власти ФРГ находятся в плотном контакте с европейскими партнерами и планируют совместно выработать ответные меры.

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении 10% пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Финляндии и Нидерландов до тех пор, пока не будут достигнуты договоренности о приобретении Гренландии.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев посоветовал Европе не провоцировать «папочку» из-за Гренландии.

    17 января 2026, 19:45 • Новости дня
    Постпред США при НАТО заявил о чрезмерной реакции Европы на Гренландию

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер считает, что обсуждение контроля над Гренландией вызвало слишком эмоциональную реакцию среди европейских стран, отметив важность сдержанности.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил в интервью телеканалу Fox News, что европейские страны слишком остро реагируют на планы Вашингтона по установлению контроля над Гренландией, передает ТАСС.

    «Мне кажется, это одна из ситуаций, в которых надо действовать с холодной головой», – отметил американский дипломат, подчеркнув необходимость сохранять спокойствие в подобных вопросах.

    Уитэкер также добавил, что считает обсуждаемую ситуацию вопросом, который должен решаться между Соединенными Штатами, Данией и Гренландией, а не становиться поводом для широкой международной обеспокоенности.

    Ранее участники массовой демонстрации в Копенгагене вышли с флагами Гренландии и плакатами против заявлений президента США Дональда Трампа о захвате острова.

    Заместитель главы Белого дома Стивен Миллер назвал Данию слишком маленькой для контроля над Гренландией и отметил стратегическую важность острова.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия наблюдает за ситуацией вокруг Гренландии и поддерживает позицию Датского королевства.

    Новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Евросоюз проявит слабость и непринципиальность, если столкнется с силовым сценарием в Гренландии.

    17 января 2026, 06:50 • Новости дня
    Премьер Канады заявил в Китае о поддержке статьи 5 НАТО из-за Гренландии

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Канады Марк Карни заявил в пятницу, что обнаружил «значительное совпадение» между своими взглядами на суверенитет Гренландии и взглядами председателя КНР Си Цзиньпина.

    «Я обсуждал с председателем Си ситуацию в Гренландии, наш суверенитет в Арктике, суверенитет народа Гренландии и народа Дании, и обнаружил значительное совпадение взглядов в этом отношении», – приводит слова Карни на пресс-конференции в Пекине канадский телеканал CTVnews.

    Карни заявил, что позиция Канады заключается в том, что Гренландия, полуавтономная территория Дании, должна определять своё собственное будущее.

    «Наше полное партнерство остается в силе, наши обязательства по статье 5 и статье 2 НАТО остаются в силе, и мы полностью их поддерживаем», – сказал он.

    Статья 5 НАТО – это соглашение о коллективной обороне альянса, которое гласит, что нападение на одного члена альянса является нападением на всех. Этот принцип применялся лишь однажды за 75-летнюю историю НАТО – Вашингтоном  после терактов 11 сентября.

    Трамп настаивает на том, что США нуждаются в контроле над Гренландией по соображениям национальной безопасности, заявив, что возьмет её под свой контроль, «нравится это им или нет».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Bloomberg узнало, что Канада боится стать следующей целью США. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев высказал мнение, что США уже определились по вопросу Гренландии и допустил аналогичный сценарий для Канады.

    17 января 2026, 23:58 • Новости дня
    Reuters сообщило о созыве экстренного совещания ЕС по угрозам со стороны США

    Tекст: Антон Антонов

    В воскресенье в Брюсселе состоится экстренное совещание послов стран Евросоюза из-за угроз США ввести новые пошлины, сообщили дипломаты из ЕС.

    По данным Reuters, послы обсудят «тему Гренландии и новых угроз Трампа пошлинами», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские военные прибудут в Гренландию, чтобы подготовиться к учебным маневрам Arctic Endurance, которые в будущем станут регулярными. Вашингтон заявил, что Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия «играют в очень опасную игру вокруг Гренландии». США объявили о введении 10% пошлин на товары из этих стран.

    17 января 2026, 01:25 • Новости дня
    Белый дом представил состав Совета мира в Газе

    Tекст: Катерина Туманова

    После объявления американским президентом Дональдом Трампом о том, что Совет мира в Газе сформирован, Белый дом представил его состав и основных лиц, которые будут отвечать за восстановление анклава.

    «Комиссию возглавит доктор Али Шаат, широко уважаемый лидер-технократ, который будет следить за восстановлением основных государственных служб, гражданских институтов и за стабилизацией повседневной жизни в Газе, одновременно закладывая основу для долгосрочного, самоподдерживающегося управления», – сказано в заявлении Белого дома.

    В нём уточняется, что Шаат имеет опыт работы в сфере государственного управления, экономического развития и международного взаимодействия, пользуется уважением за прагматичное, технократическое руководство и понимание институциональных реалий Газы.

    Совет мира будет играть важную роль в выполнении всех 20 пунктов президентского плана, обеспечивая стратегический надзор, мобилизацию международных ресурсов и обеспечение подотчетности по мере перехода Газы от конфликта к миру и развитию, говорится в документе.

    Для реализации концепции Совета мира под председательством президента США  Дональда Трампа  сформирован Исполнительный совет, в состав которого вошли лидеры, имеющие опыт работы в области дипломатии, развития, инфраструктуры и экономической стратегии.

    Назначены следующие члены: госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, бывший премьер Британии Тони Блэр, миллиардер Марк Роуэн, глава Всемирного банка Аджай Банга, замсоветника по нацбезопасности США Роберт Габриэль.

    Напомним, в ноябре 2025 года Совбез ООН принял резолюцию США о создании временного органа управления и международных сил в Газе. При этом план Вашингтона по урегулированию ситуации в Газе из 20 пунктов исключает прямое или косвенное участие движения ХАМАС в будущей системе управления анклавом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в январе США сообщили о формировании  палестинского комитета для управления Газой. Американский президент в соцсети Truth Social объявил 16 января о сформированном Совете мира в Газе.

