Православные отмечают Крещение Господне

Tекст: Антон Антонов

Этот праздник связан с евангельским событием – крещением Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан, передает ТАСС.

Второе название праздника – Богоявление. Это название напоминает о чуде, которое произошло во время крещения Христа: в облике голубя с небес сошел Святой Дух, и глас с неба назвал Иисуса сыном.



Крещение Господне православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю), передает РИА «Новости».

На Крещение на водоемах по традиции вырубают проруби, которые называют иорданями, а на площадях устанавливают купели. Считается, что купание в прорубях в этот день приносит очищение душе и телу.

Важнейшей частью праздника остается обряд освящения воды. Воду освящают дважды: сначала вечером 18 января, а затем 19 января на Божественной литургии.