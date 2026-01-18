Жертвами схода с рельсов двух скоростных поездов в Испании стали два человека

Sky News: Трамп не блефует в намерениях получить Гренландию

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ситуация вокруг Гренландии становится критической для Европы и НАТО, пишет Sky News. По словам одного из высокопоставленных европейских дипломатов, «ситуация критическая». Другие источники также называют происходящее «беспрецедентным», «чрезвычайным» и «серьезным».

Президент США Дональд Трамп, как отмечается, не блефует в своих намерениях по поводу Гренландии. По мнению датского правительства, американский лидер серьезно настроен на получение контроля над островом, и сейчас основной вызов – найти хоть какой-то компромисс. Однако позиции США и Евросоюза, а также Дании и самой Гренландии, полностью несовместимы: американцы настаивают на передаче суверенитета, а европейцы категорически исключают подобное развитие событий.

Дания готова к диалогу, но единственное, что для Копенгагена неприемлемо – это уступка территории. США могут увеличить военное присутствие, переименовать военную базу или обсуждать доступ к стратегическим ресурсам, но передача Гренландии в принципе исключается. В частных разговорах американская позиция совпадает с публичными заявлениями Трампа: по мнению Вашингтона, только переход Гренландии под управление США якобы обеспечивает защиту от «китайских и российских угроз».

В то же время внутри администрации США, по данным издания, нет единого взгляда на разумность такого курса, однако окончательное слово всегда остается за президентом. Европейские страны, по мнению автора, устали уступать США, и в этот раз настроены твердо: уступки по вопросу территории невозможны, несмотря на угрозы тарифных войн со стороны Вашингтона. Гренландия остается крайне важной с точки зрения геополитики и безопасности в Арктике, но ЕС убежден, что союзнические отношения возможны и без смены суверенитета этого региона.

