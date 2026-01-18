Из-за взрыва в гараже в Кабардино-Балкарии три человека попали в реанимацию

Tекст: Антон Антонов

В воскресенье в гараже на улице Кабардинской произошла разгерметизация газового баллона с последующим возгоранием. Пострадаших доставили в больницу Нальчика, сообщили в МЧС.

В СК рассказали, что по предварительным данным, в момент происшествия проводились работы с газобаллонным оборудованием автомобиля, «произошла его разгерметизация и воспламенение газовоздушной смеси». По факту происшествия организована проверка, по результатам которой следственные органы примут процессуальное решение, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, после взрыва газового баллона в кафе на Ставрополье три человека находятся в тяжелом состоянии. Еще пять человек получили травмы средней степени тяжести.