Самосвал снес переходной мост на М-4 «Дон» под Ростовом

Tекст: Ольга Иванова

Самосвал снес переходной пешеходный мост на федеральной трассе М-4 «Дон» в Каменском районе Ростовской области, передает РИА «Новости». По данным региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло около 19:30 по московскому времени на 929-м километре автодороги.

В сообщении уточняется, что водитель 1979 года рождения, управляя грузовым самосвалом, по предварительной информации, с поднятым вверх кузовом задел мост. В результате конструкция рухнула на разделительную осевую полосу трассы.

В происшествии получил травмы сам водитель, его госпитализировали. Информация о других пострадавших не приводится.

