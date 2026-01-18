AJet отменила 38 рейсов из-за сильного снегопада в Стамбуле

Tекст: Ольга Иванова

Турецкая авиакомпания AJet отменила 38 рейсов из стамбульского аэропорта Сабиха Гёкчен 18 и 19 января из-за снегопада и сложных погодных условий, передает РИА «Новости». Об этом сообщил официальный представитель перевозчика Мехмет Ешилькая. Решение об отмене было принято после рекомендации Комитета по чрезвычайным метеорологическим ситуациям, который предложил ограничить количество рейсов.

В заявлении, опубликованном в соцсети X, говорится: «В связи с неблагоприятными погодными условиями в Стамбуле и решением Комитета по чрезвычайным метеорологическим ситуациям об ограничении полетов, 18–19 января были отменены 38 рейсов из аэропорта Сабиха Гёкчен и в аэропорт Сабиха Гёкчен». Ранее о частичной отмене рейсов на те же даты также сообщила авиакомпания Pegasus, включая направления в Ереван, Тбилиси и Тегеран.

По информации турецких метеорологов, в ближайшие дни в Стамбуле ожидаются сильные снегопады, порывистый ветер и заметное похолодание. Эксперты предупреждают, что сложные погодные условия могут привести к обледенению взлетно-посадочных полос и затруднить работу аэропортов. Синоптики прогнозируют, что непогода сохранится минимум до конца недели, особенно в ночное и утреннее время.