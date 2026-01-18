Премьер Канады призвал НАТО усилить безопасность Арктики на фоне кризиса

Tекст: Ольга Иванова

Премьер-министр Канады Марк Карни выступил с заявлением о необходимости обеспечить безопасность Арктики с помощью механизмов НАТО, передает ТАСС. Поводом для заявления послужило обострение ситуации вокруг Гренландии. Карни подчеркнул, что северный и западный фланги НАТО имеют критическое значение для всего альянса.

Глава правительства отметил: «Безопасность Арктики – северного и западного флангов НАТО – имеет важнейшее значение для нашего альянса. Канада твердо убеждена, что лучший способ обеспечить безопасность Арктики – это совместная работа в рамках НАТО». Он подчеркнул приверженность Канады принципам коллективной обороны.

Карни также сообщил, что Канада обеспокоена эскалацией ситуации и планирует усилить военную и критически важную инфраструктуру в арктическом регионе. Он добавил, что Оттава поддерживает суверенитет и территориальную целостность всех стран, в том числе в отношении Гренландии и Королевства Дания. По словам премьер-министра, будущее Гренландии должны определять только жители Гренландии и Дания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские военные прибудут в Гренландию, чтобы подготовиться к учебным маневрам Arctic Endurance, которые в будущем станут регулярными. Вашингтон заявил, что Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия «играют в очень опасную игру вокруг Гренландии». США объявили о введении 10-процентных пошлин на товары из этих стран.



