Синоптик сообщил, что ночь на воскресенье не стала самой холодной в Москве

Синоптик Вильфанд сообщил, что ночь на воскресенье не стала самой холодной в Москве

Tекст: Ольга Иванова

Ночь с субботы на воскресенье в Москве не побила рекорда по холоду с начала зимы, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Специалист отметил, что в Подмосковье был зафиксирован новый температурный минимум, однако столица осталась лишь на втором месте.

«Если говорить об областных значениях, то в ночь на субботу и в ночь на воскресенье температуры были минимальными – до 24-26 градусов, в Черустях наиболее низкие температуры. Если судить по нашей базовой станции, то [в Москве] было минус 13,8 градуса, а вот в ночь на 2 января минимальная температура была минус 13,9 градуса. Так что сейчас была по области самая холодная ночь, а по Москве – нет, в Москве второе место после второго числа», – заявил Вильфанд.

Ранее в Гидрометцентре отмечали, что эта ночь может стать одной из самых холодных в Москве и Подмосковье с начала года и осенне-зимнего сезона. Однако, по уточненным данным, абсолютный минимум этой зимы в столице пока остался за ночью на 2 января.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Крещенскую ночь температура воздуха в Москве опустится до минус девяти градусов.