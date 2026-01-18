Tекст: Дарья Григоренко

В своем заявлении политик отметил, что вступление Финляндии в НАТО стало «худшей сделкой, которую Финляндия могла заключить», а решение о членстве в альянсе было принято поспешно, передает РИА «Новости».

По словам Мема, теперь страна оказалась в сложной стратегической позиции между двумя сверхдержавами, а потери экономики продолжают расти. Политик также добавил: «Мы намерены восстановить добрососедские отношения с Россией».

Он подверг резкой критике действия премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, назвав их провальными, и обратил внимание, что введённые против Хельсинки американские пошлины являются доказательством правильности нейтрального курса для страны.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Финляндия нарушила прежние обязательства о вечном нейтралитете, став участником НАТО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, директор Центральной торговой палаты Финляндии Юхо Ромакканиеми подчеркнул высокую зависимость экономики страны от связей с Россией и негативное влияние их прекращения.