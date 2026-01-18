  • Новость часаBild: Немецкие военные внезапно покинули Гренландию
    Как Азербайджан получил бывших клиентов Газпрома в Европе
    Эксперт: Лидеры Европы попытаются сохранить риторику торга с США, а не ультиматумов
    Каллас призвала НАТО не отвлекаться от Украины из-за Гренландии
    Валиева объявила о возвращении на лед
    Sky News: Трамп не блефует в намерениях получить Гренландию
    Европа пригрозила США торговым ответом на ультиматум Трампа
    В Гренландии прошли массовые протесты против планов Трампа
    Глава ЦБ Латвии заявил о войне Европы с Россией
    Медведев заявил о сбывшихся «абсурдных прогнозах»
    18 января 2026, 16:37 • Новости дня

    В правительстве предложили разрешить предъявлять водительские права через MAX

    Tекст: Ольга Иванова

    В ближайшее время российские водители смогут показывать права и документы на автомобили через платформу MAX с помощью специального двухмерного штрихкода.

    Россиянам могут разрешить предъявлять регистрационные документы на автомобиль и водительские удостоверения через платформу MAX, передает РИА «Новости». Соответствующее предложение содержится в проекте постановления правительства РФ, с которым ознакомилось агентство.

    Согласно документу, граждане смогут предоставить необходимые данные с помощью двухмерного штрихкода, используя сервис «Госуслуги». Новый механизм будет функционировать через многофункциональный сервис обмена информацией MAX.

    Предполагается, что изменения будут закреплены в правилах дорожного движения. Такой способ предъявления документов хотят приравнять к традиционному предъявлению бумажных или пластиковых удостоверений инспекторам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон о взаимодействии управляющих компаний и ЖКХ с жильцами через официальные домовые чаты на платформе Max.

    18 января 2026, 10:54 • Новости дня
    Центробанк Латвии заявил о войне Европы с Россией
    Центробанк Латвии заявил о войне Европы с Россией
    @ TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европа уже находится в состоянии войны с Россией, заявил глава Центробанка Латвии Мартиньш Казакс.

    Казакс в интервью Financial Times отметил, что «наивно полагать, что мы уже не воюем», передает РИА «Новости».

    Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о реальной подготовке Западной Европы к военному столкновению с Россией, назвав такую политику опасной.

    6 декабря Орбан уточнил, что Евросоюз готовится к возможному военному конфликту с Россией, но он планирует этому противодействовать.

    Ранее сообщалось, что британские морские пехотинцы в Норвегии проводят учения, отрабатывая сценарии применения статьи 5 Устава НАТО в случае конфликта с Россией.

    17 января 2026, 20:00 • Новости дня
    Трамп ввел пошлины против стран ЕС из-за Гренландии

    Трамп решил ввести пошлины против стран ЕС из-за Гренландии

    Трамп ввел пошлины против стран ЕС из-за Гренландии
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении 10% пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Финляндии и Нидерландов до тех пор, пока не будут достигнуты договоренности о приобретении Гренландии Соединенными Штатами.

    Трамп объявил о введении 10% пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Финляндии и Нидерландов, передает ТАСС. Пошлины начнут действовать с первого февраля 2026 года и будут увеличены до 25% первого июня того же года. Эти меры останутся в силе до достижения сделки о полном приобретении Гренландии Соединенными Штатами, заявил Трамп в соцсети Truth Social.

    По словам американского лидера, Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия «играют в очень опасную игру вокруг Гренландии». Он подчеркнул, что считает ситуацию угрозой безопасности и выживанию планеты. Трамп также отметил, что США на протяжении многих лет субсидировали эти страны, не требуя компенсаций.

    Президент подчеркнул, что Вашингтон открыт для немедленных переговоров с Данией и другими странами, чтобы достичь соглашения по Гренландии. Он заявил, что противоракетная система «Золотой купол» сможет эффективно функционировать только при включении Гренландии, и подчеркнул, что на безопасность по этой программе тратятся сотни миллиардов долларов, включая защиту Канады.

    Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер отметил слишком эмоциональную реакцию европейских стран на обсуждение контроля над Гренландией.

    Участники массовой демонстрации в Копенгагене выступили с флагами Гренландии и плакатами против заявлений президента США Дональда Трампа о захвате острова.

    Заместитель главы Белого дома Стивен Миллер назвал Данию слишком маленькой для контроля над Гренландией и подчеркнул стратегическую важность острова.

    Нидерланды отправили одного офицера на защиту Гренландии.

    Британия также направила одного представителя вооруженных сил в Гренландию по просьбе Дании для подготовки к учениям «Арктическая выносливость».

    А вот Франция отправила в Гренландию около 15 военных. Еще 13 солдат для участия в военной миссии по защите острова от возможных действий США выдвинула Германия.

    Новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский завил, что Евросоюз проявит слабость и непринципиальность при силовом сценарии в Гренландии.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    18 января 2026, 11:04 • Новости дня
    Медведев заявил о сбывшихся «абсурдных прогнозах» последних лет
    Медведев заявил о сбывшихся «абсурдных прогнозах» последних лет
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Абсурдные прогнозы» сбываются, следует из последних мировых новостей. На это указал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, приведя примеры новостных сюжетов в своем Telegram-канале.

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отметил, что так называемые абсурдные прогнозы, которые он готовил в 2022–2024 годах, начали сбываться . Как подчеркнул Медведев, «сначала подумал, что это очередной абсурдный прогноз вроде тех, что я готовил в 2022–2024 годах. Но нет! Это новости последних дней. Прогнозы-то сбываются».

    В качестве примеров он упомянул заявления французских официальных лиц о планах поставить на голосование вопрос о выходе страны из НАТО. В перечень вошла и оценка лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, назвавшей правящий на Украине режим фашистским.

    Медведев также указал на позицию президента Молдавии Майи Санду и премьера Александра Мунтяну, которые, по его словам, поддерживают идею ликвидации республики и объединения с Румынией.

    В числе других приведенных примеров оказались сообщения о подготовке Соединенных Штатов к атаке на Гренландию и планах американского лидера объявить о контакте людей с инопланетянами. Медведев отдельно выделил новость о том, что европейские страны могут быть наказаны пошлинами за защиту в рамках НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам комплектования войск беспилотниками.

    Он назвал актуальные цифры набора контрактников в вооруженные силы России за 2025 год.

    Также Медведев описал реакцию Европы на захват Трампом Гренландии.

    18 января 2026, 02:57 • Новости дня
    Мерц выразил недовольство больничными граждан Германии

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил неудовлетворение высоким уровнем больничных среди работающих граждан Германии, пишет Tagesspiegel.

    Мерц отметил, что в 2025 году на одного работника в среднем пришлось 14,5 дня нетрудоспособности. «Действительно ли это правильно? Действительно ли это необходимо?» – приводит слова Мерца РЕН ТВ со ссылкой на Tagesspiegel.

    Глава правительства также раскритиковал возможность оформления больничного по телефону, которая осталась после пандемии COVID-19, и сообщил о намерении своей партии ХДС отменить данную практику. По его словам, это решение должно повысить экономические показатели страны. Мерц подчеркнул, что необходимо создать такие стимулы, чтобы граждане были заинтересованы в работе и стремились к повышению производительности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц подверг критике отношение немцев к труду и призвал жителей страны больше работать. Мерц заявил, что Германия больше не может себе позволить финансировать текущую систему социального обеспечения.

    18 января 2026, 11:18 • Новости дня
    Дмитриев посоветовал Каллас не пить перед публикациями в X
    Дмитриев посоветовал Каллас не пить перед публикациями в X
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев посоветовал главе дипломатии ЕС Кае Каллас не пить перед тем, как писать посты в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал заявление главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас по поводу пошлин США на европейские товары, передает РИА «Новости». В своем посте в соцсети X Дмитриев обратился к Каллас с советом: «Дорогая Кая, возможно, лучше не пить перед тем, как писать посты. Угрожать США тем, что они "станут беднее" – не демонстрация силы, о которой вы думаете».

    Ранее Кая Каллас заявила, что новые пошлины на европейские товары, введенные Вашингтоном из-за военных учений в Гренландии, приведут к тому, что и США, и Евросоюз станут беднее. По словам Каллас, такие действия могут отвлечь НАТО от предоставления поддержки Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кая Каллас заявила, что из-за сложной ситуации в мире сейчас самое время начать пить.

    18 января 2026, 03:58 • Новости дня
    В Раде заявили о необходимости «отказаться от Донбасса»

    Welt: Влиятельный депутат Рады заявила о необходимости отказаться от Донбасса

    Tекст: Антон Антонов

    «Чрезвычайно влиятельный» депутат Верховной рады призвала к компромиссу с Россией, согласившись на отказ от Донбасса ради прекращения конфликта на Украине, сообщил журналист телеканала Welt Штеффен Шварцкопф.

    «Она сказала: «Да, мы должны пойти на компромисс, даже если это очень болезненно. И да, мы должны отказаться от Донбасса», – сообщил Шварцкопф.

    По его словам, эта точка зрения отражает мнение многих парламентариев и граждан на Украине, хотя публично она не высказывается. Он добавил, что «здесь царит атмосфера страха», из-за которой политики и общественность опасаются открыто обсуждать возможность уступок, передает ТАСС со ссылкой на Welt.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев должен полностью вывести свои вооруженные силы за административные границы Донбасса. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что окончательное прекращение боевых действий возможно только при согласии Киева на решение по Донбассу, соответствующее совместной российско-американской линии.

    17 января 2026, 18:34 • Новости дня
    Группа ВСУ из шести бойцов сдалась в плен под Гуляйполем
    Группа ВСУ из шести бойцов сдалась в плен под Гуляйполем
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Шесть военнослужащих ВСУ, среди которых оказались и офицеры, сдались в плен юго-западнее Гуляйполя, где их передвижение контролировалось с помощью квадрокоптера.

    Видео с моментом сдачи украинских военных оказалось в распоряжении ТАСС. На кадрах видно, как шестеро военнослужащих ВСУ идут с поднятыми руками навстречу российским бойцам.

    Плененные служили в 108-й отдельной бригаде теробороны. Их командование 225-го отдельного штурмового полка ВСУ направило в сторону позиций российской группировки «Восток» юго-западнее Гуляйполя.

    Сдача в плен происходила под контролем квадрокоптера, которым управляли бойцы 38-й бригады 35-й армии группировки «Восток». В состав сдавшейся группы входили офицеры.

    Ранее Марочко сообщил, что солдаты украинской армии начали покидать позиции у Гуляйполя, что привело к обрушению фронта и продвижению российских войск в Запорожской области.

    Украинские военнослужащие у Димитрова в ДНР предпочитают сдаваться группами при первой возможности.

    Украинские военные возле Гуляйполя сдаются в плен российским силам, опасаясь своих заградотрядов, которые открывают по ним огонь при попытке оставить позиции.

    18 января 2026, 01:41 • Новости дня
    Каллас призвала НАТО не отвлекаться от Украины из-за Гренландии
    Каллас призвала НАТО не отвлекаться от Украины из-за Гренландии
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Спор вокруг Гренландии не должен отвлечь внимание НАТО от помощи Киеву, заявила глава евродипломатии Кая Каллас, комментируя угрозу пошлин по отношению к ЕС со стороны США.

    По словам Каллас, вопросы безопасности Гренландии должны решаться внутри альянса. «Мы не можем позволить нашему спору отвлекать нас от нашей главной задачи», – приводит слова Каллас РИА «Новости».

    Каллас считает, что основной задачей НАТО окончание конфликта на Украине.

    Каллас выразила опасение, что конфликт между США и ЕС способен привести к обнищанию Европы и Америки. Она также заявила, что Россия и Китай получают выгоду от разногласий между странами Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о введении 10% пошлин на товары из европейских стран. Вашингтон считает, что Европа «играет в очень опасную игру вокруг Гренландии».

    17 января 2026, 18:48 • Новости дня
    Китайские военные провели учения по «венесуэльскому сценарию»
    Китайские военные провели учения по «венесуэльскому сценарию»
    @ кадр из видео

    Китайские военные провели учения по нанесению «обезглавливающего» удара по «венесуэльскому сценарию», имитирующие устранение руководства Тайваняза две минуты, сообщает Nikkei Asia.

    Учения китайских военных по нанесению «обезглавливающего удара» были проведены в нераскрытом месте и с участием засекреченных подразделений, передает РБК.

    Nikkei Asia отмечает, что маневры были направлены на демонстрацию возможностей, схожих с американской операцией по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро.

    Согласно видеозаписи центрального телевидения Китая, группа специального назначения использовала военный дрон для наведения на цель, после чего совершила ночной рейд. Для обхода охраны бойцы применили арбалеты военного образца, а затем ликвидировали четырех условных «террористов».

    Весь учебный рейд занял менее двух минут. Подробности о месте проведения, времени учений и конкретных подразделениях не разглашаются.

    Ранее вооруженные силы Китая привели себя в состояние повышенной боеготовности для защиты суверенитета и безопасности из-за прохода американских военных кораблей через Тайваньский пролив.

    Напомним, США похитили венесуэльского президента Николаса Мадуро. Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес возглавила страну в статусе исполняющего обязанности президента.

    18 января 2026, 07:48 • Новости дня
    Постпред США при ООН напомнил об опыте покупки островов у Дании

    Tекст: Антон Антонов

    Инициатива Вашингтона по приобретению Гренландии не противоречит международному праву, заявил постпред США при ООН Майк Уолтц.

    Уолтц подчеркнул, что нынешняя администрация «пытается заключить сделку, как это пытался сделать» 33-й президент США Гарри Трумэн в 1940-х годах, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    «Как мы это сделали с Виргинскими островами, которые приобрели у Дании за 25 млн долларов в XX веке. В этом нет ничего плохого», – сказал Уолтц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США купили у Дании нынешние Виргинские острова в 1917 году. Трумэн был готов заплатить за Гренландию 100 млн долларов, однако Копенгаген ответил отказом на такое предложение.

    17 января 2026, 20:44 • Новости дня
    В Иране арестовали 50 организаторов беспорядков

    Власти Ирана арестовали 50 организаторов беспорядков на севере страны

    Tекст: Вера Басилая

    В провинции Гилян на севере Ирана задержаны 50 предполагаемых организаторов беспорядков, общее число арестованных протестующих превысило 1,5 тыс. человек, заявил глава полицейского управления Хосейн Хасанпур.

    Правоохранительные органы арестовали 50 организаторов беспорядков в провинции Гилян на севере страны, передает РИА «Новости».

    Глава местного полицейского управления Хосейн Хасанпур отметил, что все лица, причастные к подстрекательству к бунтам или погромам, будут установлены и задержаны.

    Всего, по информации полиции, в регионе задержали более 1,5 тысячи человек, принимавших участие в протестах. Прокурор провинции Хорасан-Резави на северо-востоке страны сообщил о задержании 72 организаторов беспорядков. Массовые задержания также прошли в Тегеране, Кередже, Реште, Ардебиле и других городах республики.

    Массовые проправительственные шествия прошли в различных провинциях Ирана, включая Тегеран.

    Судебные органы Ирана опровергли сообщения о более чем 12 тыс. погибших, назвав эти данные ложными.

    Глава Минобороны Ирана Азиз Насирзаде заявил, что участникам протестов предлагали денежные вознаграждения за совершение преступных действий.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с Владимиром Путиным подчеркнул прямую вовлеченность США и Израиля в последние события в стране.

    18 января 2026, 16:05 • Новости дня
    Bild: Немецкие военные внезапно покинули Гренландию
    Bild: Немецкие военные внезапно покинули Гренландию
    @ Julia Waschenbach/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Группа из 15 военнослужащих бундесвера неожиданно покинула Гренландию и вылетела из Нуука, сообщили СМИ.

    Как пишет Bild, немецкие офицеры и солдаты были замечены при посадке на рейс авиакомпании Icelandair, завершив свою миссию досрочно. Миссия предполагалась в рамках деятельности НАТО по приглашению Дании, а прибыла немецкая группа на остров всего несколькими днями ранее.

    По информации издания, приказ о возвращении поступил из Германии сегодня утром, после чего были срочно отменены все встречи и мероприятия с участием военнослужащих. Публичных объяснений или официальных комментариев со стороны Берлина на данный момент не поступало. Еще накануне руководитель группы Штефан Паули подчеркивал, что военные ожидают решения Берлина по дальнейшим действиям.

    Причины столь внезапного отъезда остаются неизвестными. В прессе выдвигаются версии, что это может быть связано с резким обострением ситуации вокруг Гренландии и новыми торговыми угрозами, которые озвучил президент США Дональд Трамп, однако никаких официальных подтверждений этим предположениям пока нет.

    В воскресенье политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что европейские лидеры из-за страха раскола в НАТО отзовут военных из Гренландии. По его словам, Брюссель попытается сделать ставку на то, что президент США Дональд Трамп откажется от притязаний на остров под нажимом американского истеблишмента.

    Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на импорт из восьми стран НАТО до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о покупке Гренландии, сообщает Axios. Тарифы введены в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии и Великобритании.

    18 января 2026, 13:55 • Новости дня
    Валиева объявила о возвращении на лед
    Валиева объявила о возвращении на лед
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Фигуристка Камила Валиева сообщила о планах показать новую программу на Кубке Первого канала и принять участие в чемпионате России по прыжкам.

    О возвращении на лед Камила Валиева объявила в своем Telegram-канале, передает ТАСС. Спортсменка отметила, что впервые продемонстрирует одну из своих новых программ на Кубке Первого канала, и назвала это событие для себя особым праздником.

    Валиева поделилась, что очень волнуется перед предстоящими соревнованиями, но испытывает сильное желание вновь почувствовать соревновательный азарт на чемпионате России по прыжкам. «Друзья, у меня для вас новость – я возвращаюсь на большой лед. Конечно, очень волнуюсь, но гораздо сильнее жду момента, когда снова почувствую соревновательный азарт на чемпионате России по прыжкам. А одну из своих новых программ впервые покажу на Кубке Первого канала – для меня это будет особенный праздник. Хочу пригласить вас сопровождать меня на этом пути, ведь именно ваши любовь и поддержка стали для меня самым мощным источником мотивации», – написала Валиева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Валиева лишилась золота чемпионата Европы 2022 года. Жители Пекина устроили дождь из игрушечных медведей для Валиевой. Валиева поделилась советом, который получила от Бурунова.

    18 января 2026, 02:14 • Новости дня
    Маск подал в суд на OpenAI и Microsoft
    Маск подал в суд на OpenAI и Microsoft
    @ Allison Robbert/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель Илон Маск через суд требует от OpenAI и Microsoft компенсацию от 79 млрд до 134 млрд долларов, сообщило Bloomberg со ссылкой на иск Маска.

    Маск считает, что из-за смены некоммерческого статуса компании он может потерять потенциальную прибыль, которая значительно превышает размер его первоначального вклада, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    «Точно так же как ранний инвестор в стартап-компанию может получить прибыль больше, чем его первоначальная инвестиция, неправомерная прибыль, полученная OpenAI и Microsoft, и которые теперь Маск может потерять, значительно превышают первоначальные взносы господина Маска», – заявил его адвокат Стивен Моло.

    Маск вложил в OpenAI 38 млн долларов, когда помогал основать компанию в 2015 году. Маск настаивает на своем праве на часть нынешней стоимости OpenAI, которая сейчас оценивается в 500 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск основал OpenAI вместе с Сэмом Альтманом, Ильей Сцукевером и Грегом Брокманом в декабре 2015 года. Маск вошел в совет директоров, но в 2018 году покинул его. Весной 2023 года он запустил собственный ИИ-стартап xAI. Маск подал иск против OpenAI и Альтмана, обвинив компанию в нарушении соглашения 2015 года из-за коммерциализации.

    Летом 2025 года Маск подал в суд на Apple и OpenAI. Маск обвинил эти компании в сговоре для блокировки конкурентов.

    18 января 2026, 14:50 • Новости дня
    Германский эксперт: Европа из страха раскола НАТО выведет военных из Гренландии

    Политолог Рар: Европа в вопросе Гренландии сделает ставку на оппонентов Трампа внутри США

    Германский эксперт: Европа из страха раскола НАТО выведет военных из Гренландии
    @ TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европейские лидеры из-за страха раскола в НАТО отзовут военных из Гренландии. Брюссель попытается сделать ставку на то, что президент США Дональд Трамп откажется от притязаний на остров под нажимом американского истеблишмента, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее глава Белого дома объявил о введении 10-процентных пошлин на импорт из восьми стран Европы.

    «Трамп сильно обиделся на европейских лидеров, которые «посмели» отправить нескольких солдат в Гренландию для воспрепятствования военному захвату территории со стороны США. Шаг этот был исключительно символическим. Тем не менее глава Белого дома разгневался и решил вести пошлины – как возмездие против строптивых союзников», – пояснил германский политолог Александр Рар.

    «Думаю, европейские страны из-за страха раскола в НАТО в ближайшее время отзовут свой персонал с датского острова. Тем более там отсутствует всякая инфраструктура вроде казарм для принятия военных. А спать в палатках холодно. В Европе, однако, надеются, что оппозиционный настрой к американскому лидеру в части истеблишмента и ряде институтов перерастет в запрет нападения на Гренландию», – указал он.

    «Что касается украинского кризиса, то нелояльное поведение европейских партнеров развязывает Трампу руки с тем, чтобы искать примирение на Украине через прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, обходя и деморализуя лидеров стран Европы», – детализировал собеседник.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на импорт из восьми стран НАТО до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о покупке Гренландии, сообщает Axios. Тарифы введены в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии и Великобритании.

    «США открыты для немедленных переговоров с Данией и/или любой из этих стран, которые подвергли себя риску, несмотря на все, что мы для них сделали, включая максимальную защиту, на протяжении многих десятилетий», – сказал он.

    Пошлины вступят в силу 1 февраля и увеличатся до 25% с июня. Они поставят под угрозу недавно заключенные торговые соглашения с Евросоюзом и Британией, предупреждают в европейском экспертном сообществе. Послы 27 стран Евросоюза соберутся в воскресенье на экстренное совещание.

    Трамп ранее часто сетовал на то, что США субсидируют безопасность союзников по НАТО, а совсем недавно заявил, что Америка должна контролировать Гренландию, чтобы противостоять угрозам со стороны Китая и России.

    Дания и Гренландия, где в субботу прошли протесты против США, осудили угрозы Трампа и призвали Белый дом пересмотреть свой подход. Все восемь союзников по НАТО, в отношении которых введены пошлины, выразили солидарность с Копенгагеном.

    Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер (демократ от штата Нью-Йорк) заявил, что сенаторы-демократы заблокируют введение пошлин. «Безрассудные тарифы Трампа уже привели к росту цен и нанесли ущерб нашей экономике», – приводит The Hill слова законодателя.

    Стоит отметить, что все восемь членов НАТО, против которых Трамп решил ввести пошлины за Гренландию, являются главными странами «коалиции желающих» – союзников Украины. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что американский лидер скоро признает этот европейский проект главной помехой урегулированию украинского кризиса.

