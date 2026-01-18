В правительстве предложили разрешить предъявлять водительские права через MAX

Германский эксперт: Европа из страха раскола НАТО выведет военных из Гренландии

Политолог Рар: Европа в вопросе Гренландии сделает ставку на оппонентов Трампа внутри США

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Трамп сильно обиделся на европейских лидеров, которые «посмели» отправить нескольких солдат в Гренландию для воспрепятствования военному захвату территории со стороны США. Шаг этот был исключительно символическим. Тем не менее глава Белого дома разгневался и решил вести пошлины – как возмездие против строптивых союзников», – пояснил германский политолог Александр Рар.

«Думаю, европейские страны из-за страха раскола в НАТО в ближайшее время отзовут свой персонал с датского острова. Тем более там отсутствует всякая инфраструктура вроде казарм для принятия военных. А спать в палатках холодно. В Европе, однако, надеются, что оппозиционный настрой к американскому лидеру в части истеблишмента и ряде институтов перерастет в запрет нападения на Гренландию», – указал он.

«Что касается украинского кризиса, то нелояльное поведение европейских партнеров развязывает Трампу руки с тем, чтобы искать примирение на Украине через прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, обходя и деморализуя лидеров стран Европы», – детализировал собеседник.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на импорт из восьми стран НАТО до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о покупке Гренландии, сообщает Axios. Тарифы введены в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии и Великобритании.

«США открыты для немедленных переговоров с Данией и/или любой из этих стран, которые подвергли себя риску, несмотря на все, что мы для них сделали, включая максимальную защиту, на протяжении многих десятилетий», – сказал он.

Пошлины вступят в силу 1 февраля и увеличатся до 25% с июня. Они поставят под угрозу недавно заключенные торговые соглашения с Евросоюзом и Британией, предупреждают в европейском экспертном сообществе. Послы 27 стран Евросоюза соберутся в воскресенье на экстренное совещание.

Трамп ранее часто сетовал на то, что США субсидируют безопасность союзников по НАТО, а совсем недавно заявил, что Америка должна контролировать Гренландию, чтобы противостоять угрозам со стороны Китая и России.

Дания и Гренландия, где в субботу прошли протесты против США, осудили угрозы Трампа и призвали Белый дом пересмотреть свой подход. Все восемь союзников по НАТО, в отношении которых введены пошлины, выразили солидарность с Копенгагеном.

Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер (демократ от штата Нью-Йорк) заявил, что сенаторы-демократы заблокируют введение пошлин. «Безрассудные тарифы Трампа уже привели к росту цен и нанесли ущерб нашей экономике», – приводит The Hill слова законодателя.

Стоит отметить, что все восемь членов НАТО, против которых Трамп решил ввести пошлины за Гренландию, являются главными странами «коалиции желающих» – союзников Украины. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что американский лидер скоро признает этот европейский проект главной помехой урегулированию украинского кризиса.