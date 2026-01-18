Bild: Немецкие военные внезапно покинули Гренландию

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Bild, немецкие офицеры и солдаты были замечены при посадке на рейс авиакомпании Icelandair, завершив свою миссию досрочно. Миссия предполагалась в рамках деятельности НАТО по приглашению Дании, а прибыла немецкая группа на остров всего несколькими днями ранее.

По информации издания, приказ о возвращении поступил из Германии сегодня утром, после чего были срочно отменены все встречи и мероприятия с участием военнослужащих. Публичных объяснений или официальных комментариев со стороны Берлина на данный момент не поступало. Еще накануне руководитель группы Штефан Паули подчеркивал, что военные ожидают решения Берлина по дальнейшим действиям.

Причины столь внезапного отъезда остаются неизвестными. В прессе выдвигаются версии, что это может быть связано с резким обострением ситуации вокруг Гренландии и новыми торговыми угрозами, которые озвучил президент США Дональд Трамп, однако никаких официальных подтверждений этим предположениям пока нет.

В воскресенье политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что европейские лидеры из-за страха раскола в НАТО отзовут военных из Гренландии. По его словам, Брюссель попытается сделать ставку на то, что президент США Дональд Трамп откажется от притязаний на остров под нажимом американского истеблишмента.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на импорт из восьми стран НАТО до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о покупке Гренландии, сообщает Axios. Тарифы введены в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии и Великобритании.