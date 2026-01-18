NYT: Европа пригрозила США торговым ответом после ультиматума Трампа по Гренландии

Tекст: Ольга Иванова

Европейские лидеры категорически отвергают возможность принудительного приобретения автономной территории, которая контролируется Данией, входящей как в Евросоюз, так и в НАТО. Эксперты и аналитики говорят, что Европа может ответить только жесткими торговыми мерами, но это может обернуться серьезными экономическими и геополитическими последствиями, поскольку ЕС по-прежнему зависит от поддержки США в вопросах безопасности, сообщает The New York Times.

Члены Европарламента уже заявили о заморозке ратификации торгового соглашения, достигнутого летом администрацией Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Кроме того, внутри Евросоюза усилились призывы к ответным экономическим мерам, включая возможное применение так называемой антипринудительной инициативы, которая может затронуть крупные американские технологические компании, работающие в Европе.

Однако лидеры ЕС остаются осторожными, отмечая, что масштабная торговая война может привести к эскалации на других направлениях – в первую очередь в оборонной сфере. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что диалог остается приоритетом, но предупредила о риске «опасной нисходящей спирали» в случае введения пошлин, пишет издание.

Параллельно с этим европейские и датские дипломаты заявляют о тупике в переговорах с США, несмотря на формальное согласие на создание рабочей группы. Французский президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в своих заявлениях отметили, что не допустят шантажа и давления в отношении Гренландии. Премьер Британии Кир Стармер также осудил действия Трампа и пообещал обсудить ситуацию с американской администрацией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские военные прибудут в Гренландию, чтобы подготовиться к учебным маневрам Arctic Endurance, которые в будущем станут регулярными. Вашингтон заявил, что Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия «играют в очень опасную игру вокруг Гренландии». США объявили о введении 10-процентных пошлин на товары из этих стран.



