Патриарх Кирилл освятил воду в храме Христа Спасителя

Tекст: Дмитрий Зубарев

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел чин освящения воды в Крещенский сочельник в храме Христа Спасителя в Москве, передает РИА «Новости». Богослужение прошло после Божественной литургии, которую также возглавил патриарх Кирилл. Трансляцию церемонии вел телеканал «Спас».

В своей проповеди после литургии патриарх Кирилл отметил: «Наш народ, как может быть ни один народ, прошел через страшные исторические обстоятельства: истребление веры, гонение, муки. И мы выдержали... И вот, может быть, в ответ на эти скорби, эти страдания, Господь сегодня изливает благодать над нашей страной несомненно, над нашим народом несомненно».

Патриарх также подчеркнул, что сегодня в мире происходит истребление нравственного начала в душах людей, появляются различные псевдоучения, которые пытаются оторвать человека от Бога. Однако, по его словам, все это не может повлиять на народ, который прошел через тяжелые испытания, но остался верен Господу.

В Русской православной церкви 19 января празднуется Крещение Господне, или Богоявление, а подготовительные богослужения начинаются вечером 18 января. В эти дни проводится великое освящение воды, которую верующие набирают домой и используют как святыню, веря в ее помощь при болезнях. Традиционно в этот праздник также освящают водоемы.

