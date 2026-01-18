Система РЭБ «Купол Донбасса» предотвратила массовую атаку дронов ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 286 атак беспилотников Вооружённых сил Украины на объекты Донецкой Народной Республики, передает ТАСС. По данным регионального управления ФСБ, только над Донецком и Макеевкой ликвидированы 243 беспилотника, над Горловкой – 43.

В сообщении отмечается, что противник продолжает пытаться атаковать энергетическую инфраструктуру республики ударными дронами. «Системой РЭБ «Купол Донбасса» за неделю предотвращены 286 террористических атак со стороны противника», – говорится в релизе.

В районе распределительной электроподстанции в Амвросиевском районе были перехвачены четыре ударных БПЛА типа FP-1 с осколочно-фугасными боеголовками. Ещё два таких же беспилотника были подавлены возле энергетического узла в Харцызске.

В Куйбышевском районе Донецка, рядом с трансформаторной подстанцией, был перехвачен дрон «Баба-яга», на котором находилось самодельное взрывное устройство на базе гранатометного выстрела ПГ-7ВР.

В ФСБ подчеркнули, что все вражеские беспилотники были перехвачены военнослужащими, после чего взрывотехники обезвредили или уничтожили боевые заряды. Мирному населению и инфраструктуре ущерб нанесён не был.

Как писала газета ВЗГЛЯД, система «Купол Донбасса» за одну неделю отразила 874 атаки дронов.

За неделю в Донецкой народной республике сорвали почти 260 атак украинских дронов.

За неделю система «Купол Донбасса» сбила более 150 украинских дронов над Донецком и Макеевкой.