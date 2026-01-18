  • Новость часаЦентробанк Латвии заявил о войне Европы с Россией
    Франция примерила на себя действие «Орешника»
    Каллас призвала НАТО не отвлекаться от Украины из-за Гренландии
    Россия опередила мир по темпам потепления климата
    NY Post рассказала об издевательствах Дании над коренными жителями Гренландии
    Трамп ввел пошлины против стран ЕС из-за Гренландии
    Фон дер Ляйен предупредила о риске ухудшения отношений ЕС и США
    Стармер раскритиковал пошлины США по Гренландии
    Глава ЦБ Латвии заявил о войне Европы с Россией
    Медведев заявил о сбывшихся «абсурдных прогнозах»
    18 января 2026, 12:05 • Новости дня

    В ЕП заявили о намерении остановить торговую сделку с США из-за тарифов Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейский парламент готов приостановить одобрение торгового соглашения с США из-за заявления президента Дональда Трампа о возможном введении новых тарифов против стран, поддержавших Гренландию, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg, Манфред Вебер, глава Европейской народной партии, заявил, что из-за угроз со стороны Трампа, «согласование сделки с США на данном этапе невозможно», а одобрение снижения тарифов на американские товары должно быть заморожено.

    Торговое соглашение между ЕС и США, заключённое прошлым летом Урсулой фон дер Ляйен и Дональдом Трампом, частично уже реализуется, однако для его полного вступления в силу требуется одобрение Европарламента. Документ предполагал, что США установят тариф 15% на большинство европейских товаров, а Евросоюз отменит пошлины на американские промышленные и некоторые сельскохозяйственные продукты. Ситуация осложнилась после того, как США расширили 50% тариф на сталь и алюминий на сотни других товаров из ЕС.

    Накануне дипломаты из ЕС сообщили, что в воскресенье в Брюсселе состоится экстренное совещание послов стран Евросоюза из-за угроз США ввести новые пошлины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские военные прибудут в Гренландию, чтобы подготовиться к учебным маневрам Arctic Endurance, которые в будущем станут регулярными. Вашингтон заявил, что Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия «играют в очень опасную игру вокруг Гренландии». США объявили о введении 10% пошлин на товары из этих стран.

    Ранее Bloomberg сообщало, что Европейский союз и МЕРКОСУР заключили торговое соглашение, которое создает зону свободной торговли и является крупной геополитической победой для ЕС.

    16 января 2026, 04:10 • Новости дня
    Guardian выяснила, кто надоумил Трампа забрать Гренландию
    Guardian выяснила, кто надоумил Трампа забрать Гренландию
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Имеющий интересы в Гренландии Рональд Лаудер – друг президента США Дональда Трампа, первым предложил расширение страны в Арктике, а теперь заключает сделки на острове.

    Как рассказал британской Guardian Джон Болтон, занимавший пост советника по национальной безопасности в 2018 году, однажды во время своего первого президентского срока Дональд Трамп вызвал его к себе, чтобы обсудить новую идею.

    «Трамп вызвал меня в Овальный кабинет и сказал, что известный бизнесмен только что предложил США купить Гренландию», – заявил Болтон.

    Это было экстраординарное предложение и исходило оно от давнего друга президента, который впоследствии приобрел деловые интересы на территории Дании. Болтон узнал, что этим бизнесменом был Рональд Лаудер. Наследник состояния в сфере косметики – мирового косметического бренда Estee Lauder – был знаком с Трампом, таким же богатым жителем Нью-Йорка, более 60 лет.

    Болтон сказал, что обсуждал с Лаудером предложение по Гренландии. После вмешательства миллиардера команда Белого дома начала изучать способы усиления влияния США на обширной арктической территории, контролируемой Данией.

    По словам Болтона, возобновление Трампом реализации идеи Лаудера во время его второго президентского срока является типичным для действий президента.

    «Обрывки информации, которые он слышит от друзей, он принимает за правду, и вы не можете поколебать его мнение», – отметил он.

    Это предложение, похоже, пробудило империалистические амбиции Трампа: восемь лет спустя он обдумывает не просто покупку Гренландии, но, возможно, захват острова силой. Как и у многих из окружения президента США, политические предложения Лаудера, похоже, пересекаются с деловыми интересами. Поскольку Трамп усилил свои угрозы захватить Гренландию, Лаудер приобрел там коммерческие активы.

    Guardian  отмечает, что Лаудер также является частью консорциума, чье желание получить доступ к украинским полезным ископаемым, возможно, побудило Трампа потребовать долю ресурсов этой страны.

    На ваш взгляд





    Как писала  ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что Дания не справится с защитой Гренландии «двумя упряжками». Европарламент осудил заявления США о Гренландии. Министерство обороны Дании направило в Гренландию военную технику и передовой отряд. Посол России в Дании ответил на слова Трампа о захвате Гренландии Москвой.

    15 января 2026, 19:47 • Новости дня
    Взрыв и пожар произошли в центре Утрехта

    De Telegraaf: Взрыв и пожар произошли в центре Утрехта

    Взрыв и пожар произошли в центре Утрехта
    @ tk2/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В одном из центральных районов Утрехта после мощного взрыва, выбившего стекла в соседних зданиях, вспыхнул пожар, пострадал как минимум один человек, сообщает газета De Telegraaf.

    В центре нидерландского города Утрехт прогремел мощный взрыв, после чего вспыхнул пожар, передает «Российская газета». Инцидент произошел в районе Висшерштеег в самом центре города. По данным издания, взрыв был настолько сильным, что выбило окна в соседних зданиях и даже затряслись стены.

    Сразу после взрыва начался крупный пожар, к месту происшествия оперативно прибыли спасатели и спецслужбы. Район был оцеплен, чтобы обеспечить безопасность жителей и дать возможность экстренным службам работать.

    В полиции сообщили: «В настоящее время мы проводим расследование». Причины случившегося пока не установлены, но известно, что пострадал как минимум один человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате происшествия в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре восемь человек были доставлены в медицинские учреждения. Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в административном здании МВД в Сыктывкаре. В здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре потушили пожар, на месте работали десятки спасателей и спецтехника.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    17 января 2026, 17:15 • Новости дня
    Орбан: Западная Европа готовится к войне с Россией
    Орбан: Западная Европа готовится к войне с Россией
    @ Marton Monus/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о реальной подготовке Западной Европы к военному столкновению с Россией, назвав такую политику опасной.

    Западная Европа намерена поддерживать Украину и готовится к войне с Россией. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на встрече с активистами партии ФИДЕС, что заседания лидеров Евросоюза стали напоминать военные советы, на которых обсуждают, как победить Россию, передает ТАСС.

    «В Западной Европе идет настоящая подготовка к войне», – подчеркнул Орбан. По его словам, ЕС обсуждает выделение Украине новых военных кредитов и ассигнований на восстановление, в том числе беспроцентный кредит на 90 млрд евро в 2026-2027 годах и еще 800 млрд долларов на 10 лет.

    Еврокомиссия рассчитывает вернуть эти средства за счет репараций от России и экспроприации замороженных российских активов. Орбан отметил, что США уже отказались от финансовой поддержки Украины, а ЕС теперь пытается переложить расходы на своих граждан, хотя собственных средств у объединения нет. Он предупредил, что в случае невозможности погасить кредиты, европейские банки заберут деньги у европейцев. Орбан добавил, что политика Брюсселя разрушает Европу и создает угрозу новой мировой войны.

    Премьер-министр напомнил о ситуации перед Первой и Второй мировыми войнами и заявил, что война «совсем рядом», поскольку ее физическое пространство находится в соседней стране.

    Орбан пообещал, что в случае победы ФИДЕС на выборах Венгрия не будет втянута в конфликт и не поддержит планы ЕС по Украине. Также он заверил, что его правительство сделает все возможное для сохранения нейтралитета страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Венгрии заявил, что победы Киева над Россией не будет и Украина не получит репараций от Москвы.

    Также Орбан отметил, что решения 2026 года станут определяющими для мира или войны в Европе на фоне разногласий между США и Евросоюзом.

    Еще 6 декабря Орбан уточнил, что Евросоюз готовится к возможному военному конфликту с Россией, но он планирует этому противодействовать.

    18 января 2026, 10:54 • Новости дня
    Центробанк Латвии заявил о войне Европы с Россией
    Центробанк Латвии заявил о войне Европы с Россией
    @ TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европа уже находится в состоянии войны с Россией, заявил глава Центробанка Латвии Мартиньш Казакс.

    Казакс в интервью Financial Times отметил, что «наивно полагать, что мы уже не воюем», передает РИА «Новости».

    Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о реальной подготовке Западной Европы к военному столкновению с Россией, назвав такую политику опасной.

    6 декабря Орбан уточнил, что Евросоюз готовится к возможному военному конфликту с Россией, но он планирует этому противодействовать.

    Ранее сообщалось, что британские морские пехотинцы в Норвегии проводят учения, отрабатывая сценарии применения статьи 5 Устава НАТО в случае конфликта с Россией.

    15 января 2026, 18:42 • Новости дня
    AFP: Саудовская Аравия убедила Трампа не атаковать Иран
    AFP: Саудовская Аравия убедила Трампа не атаковать Иран
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Саудовская Аравия, Катар и Оман приложили значительные дипломатические усилия, чтобы убедить президента США Дональда Трампа не наносить удар по Ирану, сообщает AFP.

    Саудовская Аравия, Катар и Оман предприняли масштабные дипломатические шаги, чтобы убедить президента США Дональда Трампа отказаться от нанесения удара по Ирану, сообщает ТАСС со ссылкой на AFP и саудовского чиновника. Как отмечается, три государства настаивали на необходимости предоставить Тегерану возможность продемонстрировать добрые намерения.

    Чиновник подчеркнул, что Эр-Рияд, Доха и Маскат предупредили Вашингтон о высоких рисках для всего ближневосточного региона в случае эскалации ситуации. Именно эти доводы легли в основу продолжающихся переговоров между странами.

    Собеседник агентства добавил, что на данный момент стороны стараются укрепить доверие и сохранить позитивный настрой для дальнейшего урегулирования напряженности.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что в Иране «прекратились убийства» и «не будет казней».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп пообещал помощь протестующим в Иране. Трамп отметил, что если начнутся казни, США предпримут серьезные действия.


    16 января 2026, 11:03 • Новости дня
    Трамп пригрозил применить против Миннесоты закон о восстании
    Трамп пригрозил применить против Миннесоты закон о восстании
    @ REUTERS/Leah Millis

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности применить против штата Миннесота закон о восстании, позволяющий задействовать армию внутри страны без одобрения Конгресса.

    Как пишет NBC News, этим законом президента наделяют правом вводить военных на территорию США без одобрения Конгресса. Поводом для заявления стали протесты в Миннеаполисе, вызванные действиями сотрудников иммиграционной службы.

    В своем посте на Truth Social Трамп заявил: «Если коррумпированные политики Миннесоты не будут соблюдать закон и не остановят профессиональных агитаторов и мятежников, нападающих на патриотов из I.C.E., которые просто выполняют свою работу, я введу Закон о восстании, как делали многие президенты до меня, и быстро положу конец этому безобразию в некогда великом штате».

    Угроза прозвучала спустя несколько часов после того, как федеральный офицер ранил мужчину в ногу при попытке остановки автомобиля в Миннеаполисе в ночь на четверг. Акции протеста против операций федеральной иммиграционной службы усилились после того, как офицер иммиграционной службы Джонатан Росс застрелил Рене Николь Гуд в начале месяца.

    Ранее Белый дом высмеял губернатора Миннесоты Тима Уолца из-за выступления в прайм-тайм, которое было омрачено техническими проблемами, призвав губернатора-демократа «просто подать в отставку».

    Накануне сотрудники телеканала CNN в Миннеаполисе оказались под воздействием слезоточивого газа и светошумовых гранат во время массовых протестов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, протесты в Миннесоте начались 7 января из-за гибели женщины во время операции по поиску нелегальных мигрантов в Миннеаполисе.

    16 января 2026, 01:45 • Новости дня
    Мачадо подарила Трампу Нобелевскую медаль премии мира
    Мачадо подарила Трампу Нобелевскую медаль премии мира
    @ Daniel Torok/The White House/Handout/REUTERS

    Tекст: Катерина Туманова

    Лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо посетила 15 января Белый дом, где встретилась с американским президентом Дональдом Трампом и вручила ему подарок – Нобелевскую медаль от премии мира, которую получила в 2024 году.

    Мачадо, получившая награду в 2025 году за борьбу против «жестокого, авторитарного государства» Николаса Мадуро, заявила журналистам, что сделала это «в знак признания его уникальной приверженности нашей свободе». Пока неясно, принял ли Трамп подарок, пишет Guardian.

    В тот же день организаторы Нобелевской премии оперативно опубликовали в социальных сетях сообщение: «Медаль может сменить владельца, но звание лауреата Нобелевской премии мира – нет».

    Трамп уже давно публично заявляет о желании получить премию мира, которую  Мачадо ранее посвятила американскому лидеру, когда получила ее в 2025 году.

    Напомним, Нобелевскую премию мира 10 октября присудили оппозиционному политику из Венесуэлы Марии Корине Мачадо за продвижение демократических прав.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп опроверг публикации о том, что он отказался помогать Мачадо стать президентом Венесуэлы из-за вопроса о Нобелевской премии мира. Нобелевский комитет заявил о невозможности для Мачадо отдать премию мира Трампу.

    17 января 2026, 01:40 • Новости дня
    Министр обороны Венесуэлы назвал новое число погибших при операции США

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что при операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес погибли более 80 человек и более 110 пострадали.

    Министр обороны Лопес сообщил в пятницу, что 47 военнослужащих Боливарианских национальных вооруженных сил, среди которых девять женщин, погибли 3 января в результате атаки США на Венесуэлу, пишет газета Primicia.

    «В  разгар этой агрессии погибли мирные жители, наши братья и сёстры. Как вы знаете, 32 товарища с Кубы, которые были с нами, оказались среди 83 погибших человек, ещё более чем 112 человек получили ранения и мы им помогли», – заявил Лопес на церемонии вручения медалей военнослужащим и гражданским лицам, которые участвовали в защите страны 3 января.

    На ваш взгляд







    Напомним, США 3 января атаковали Венесуэлу и похитили президента Николаса Мадуро.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американская газета WP сообщала, что в ходе операции США в Венесуэле погибли более 70 человек. МВД Венесуэлы объявило о 100 погибших при нападении США на страну. Также сообщалось, что при атаке США в Венесуэле погибли 32 кубинца, выполнявшие там боевые задачи.

    16 января 2026, 02:11 • Новости дня
    Небензя призвал «горячие головы» Запада снизить градус истерии вокруг Ирана
    Небензя призвал «горячие головы» Запада снизить градус истерии вокруг Ирана
    @ Пресс-служба МИД России/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    На заседании СБ ООН по ситуации в Иране российский постпред при организации Василий Небензя во время выступления призвал коллег обратить внимание на то, как США нагнетают напряженность и разжигают истерию вокруг Ирана.

    Небензя начал речь с того, что напомнил, как с конца декабря 2025 года мир наблюдает за нагнетанием напряженности и истерии вокруг Ирана в исполнении США, которые к тому же заявляют, что «помощь уже в пути».

    «Причем в своих официальных заявлениях Вашингтон даже не пытался камуфлировать истинные причины т.н. «обеспокоенности» внутриполитической обстановкой в стране, угрожая новыми ударами по Ирану», – отметил дипломат в речи.

    Небензя указал на то, как американская сторона и её «группа поддержки» активно используют экономические и социальные проблемы простых иранцев, возникшие по причине незаконного санкционного давления на страну со стороны западных государств, для нагнетания общественной напряженности и дестабилизации внутриполитической обстановки.

    «Наши западные коллеги не чураются использования СБ в качестве инструмента продвижения своей оторванной от реальности повестки. Наибольшую обеспокоенность вызывает агрессивный курс Вашингтона на использование военной силы и угроз ее применения в отношении ИРИ. Осуждаем подобные действия, какими бы аргументами они ни обставлялись, как представляющие собой грубейшее нарушение международного права и Устава ООН», – выразил дипломат позицию Москвы.

    Он настоятельно призвал «горячие головы» в Вашингтоне и других столицах одуматься и не допустить трагедии июня 2025 года, когда американо-израильская агрессия едва не обернулась ядерной катастрофой с неизбежными гуманитарными и экологическими последствиями.

    «Требуем от США и их единомышленников отказаться от очередных безрассудных решений и шагов, в том числе в отношении ядерных объектов», – призвал российский постпред.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп  пообещал помощь протестующим в Иране и отметил, что если начнутся казни, США предпримут серьезные действия. Затем он заявил, что в Иране «прекратились убийства» и «не будет казней».

    При этом Саудовская Аравия, Катар и Оман приложили значительные дипломатические усилия, чтобы убедить президента США Трампа не наносить удар по Ирану, сообщило в четверг AFP.

    16 января 2026, 15:02 • Новости дня
    Американист оценил угрозы Трампа ввести армию в Миннесоту

    Дробницкий: Применение армии в Миннесоте грозит Трампу импичментом

    Американист оценил угрозы Трампа ввести армию в Миннесоту
    @ Dave Decker/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Угрозы президента США Дональда Трампа применить в Миннесоте закон о восстании 1807 года могут привести его к импичменту. Конгресс и местный окружной суд, скорее всего, выступят против введения армии для усмирения протестов против федеральных служащих, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Закон о восстании, которым Трамп угрожает протестующим в Миннесоте, говорит, что президент может использовать ополчение или армию, если считает, что незаконные действия против власти делают невозможным соблюдение законов США. Но так называемое глубинное государство будет защищать институты своего политического класса. Поэтому с большой долей вероятности окружной суд Миннесоты издаст временный запрет на задействование силового сценария», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Пока дело дойдет до Верховного суда, пройдет много времени. Если Трамп в этот момент нарушит запрет, то Конгресс обрушит на него всю свою мощь, может дойти даже до импичмента. Усложняет задачу Трампу и то, что местные власти выступают против ввода армии и частично сочувствуют протестующим. Губернатор Миннесоты Тим Уолц призвал президента «снизить накал страстей», «прекратить кампанию мести». Демонстрантам же он предложил «высказываться громко и настойчиво, но мирно», – напомнил спикер.

    «Все случаи использования войск внутри США происходили во время гражданских войн и в эпоху борьбы за гражданские права. Во втором случае военные подключались при полном согласии местных властей. Но что сейчас скажет Трамп американцам? Причислит Уолца к протестующим?» – подчеркнул аналитик.

    «Кроме того, у администрации президента вряд ли есть планы по второму этапу операции – после ввода армии в Миннесоту. Если учесть, что для блокировки такого количества улиц потребуется практически миллионная армия, я с трудом представляю, как это может быть технически реализовано», – признался собеседник.

    «Впрочем, ситуация дает Белому дому возможность «протащить» в Конгресс нужные ему статьи финансирования бюджета. Если Трамп инициирует среди законодателей обсуждения по поводу уточнения полномочий президента на региональном уровне, вопрос станет приоритетным, а внимание к бюджетному треку снизится», – указал эксперт.

    Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил применить закон о восстании 1807 года в ответ на растущую напряженность между протестующими и федеральными служащими в Миннеаполисе, передает NBC News.

    Его предупреждение прозвучало всего через несколько часов после того, как в среду вечером в Миннеаполисе федеральный офицер выстрелил мужчине в ногу при попытке остановить его автомобиль. Протесты против федеральных иммиграционных операций вспыхнули после убийства Рене Николь Гуд сотрудником Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) Джонатаном Россом.

    «Если коррумпированные политики Миннесоты не будут соблюдать закон и не остановят профессиональных провокаторов и мятежников от нападок на патриотов из ICE, которые всего лишь пытаются выполнять свою работу, я приму закон о восстании, как это делали многие президенты до меня, и быстро положу конец беспределу, происходящему в этом некогда великом штате», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм заявила, что у Трамп «есть конституционные полномочия» для использования армии или ополчения. В свою очередь власти Миннесоты подали в суд на федеральное правительство США.

    18 января 2026, 04:22 • Новости дня
    Глава Европейского совета Кошта: ЕС готовит совместный ответ Вашингтону
    Глава Европейского совета Кошта: ЕС готовит совместный ответ Вашингтону
    @ Dts/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ведет координацию совместного ответа стран-членов Европейского союза на угрозу США ввести тарифы для ряда государств Европы.

    Кошта подчеркнул, что необходимо создавать зоны экономической интеграции, а не увеличивать торговые барьеры, передает РИА «Новости»

    Он отметил, что Европейский союз всегда будет твердо отстаивать международное право. «В настоящее время я координирую совместный ответ государств-членов Европейского союза по этому вопросу», – сказал Кошта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал шантажом угрозу США ввести пошлины против европейских стран из-за Гренландии. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что тарифные меры со стороны США будут неприемлемы и встретят единый ответ Европы.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что введение пошлин может привести к ухудшению отношений между Европой и США. Глава евродипломатии Кая Каллас подчеркнула, что спор вокруг Гренландии не должен отвлечь НАТО от помощи Киеву.

    16 января 2026, 01:07 • Новости дня
    Посол России в Дании ответил на слова Трампа о захвате Гренландии Москвой

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва не рассматривает Гренландию как объект территориальных притязаний и не угрожает странам Арктики, подчеркнул посол России в Дании Владимир Барбин.

    Дипломат напомнил о пресс-конференции в Вашингтоне, где министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен подтвердил отсутствие угрозы Гренландии со стороны России и Китая, передает ТАСС.

    «Россия не вынашивает агрессивных планов в отношении своих соседей по Арктике, не угрожает им военными действиями, не занимается их шантажом и не претендует на захват их территории», – заявил Барбин в ответ на слова американского президента Дональда Трампа о том, что если США «не возьмут» Гренландию, то это сделают Россия или Китай.

    Барбин выразил мнение, что страны НАТО, включая Данию, используют тему российской или китайской угрозы для оправдания милитаризации Арктики. Он подчеркнул, что привлечение НАТО к вопросам Арктики и Гренландии ведет к усилению военной напряженности, а не к укреплению безопасности региона.

    Как писала  ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что Дания не справится с защитой Гренландии «двумя упряжками». Европарламент осудил заявления США о Гренландии. Министерство обороны Дании направило в Гренландию военную технику и передовой отряд.

    16 января 2026, 06:35 • Новости дня
    WSJ: Трамп отложил удар по Ирану из-за недостатка огневой мощи
    WSJ: Трамп отложил удар по Ирану из-за недостатка огневой мощи
    @ Z.A. Landers/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американскому президенту Дональду Трампу сообщили, что атака на Иран не гарантирует крах режима, а военным США придётся добавить боевой мощи на Ближнем Востоке, чтобы противостоять ответному удару Тегерана по союзникам Вашингтона.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США узнали о планах Ирана казнить 800 человек в среду, 14 января, но этого не произошло. Она не сообщила, как США узнали о запланированных казнях, но сообщила, что США рассматривают все варианты воздействия на Тегеран, пишет Wall Street Journal (WSJ)

    По данным газеты, Трампу рассказали, что атака на Иран не гарантирует крах режима, однако американским военным потребуется больше огневой мощи.

    Кроме того, Трампа предупредили, что крупномасштабный удар по Ирану может спровоцировать ещё больший конфликт.

    «Советники сообщили Трампу, что США потребуется больше военной огневой мощи на Ближнем Востоке как для нанесения крупномасштабного удара, так и для защиты американских войск в регионе и союзников, таких как Израиль, в случае ответных действий Ирана», – сказано в статье.

    На данный момент они будут следить за тем, как Тегеран справляется с протестующими, прежде чем принять решение о масштабах потенциальной атаки, сообщили источники издания.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп  пообещал помощь протестующим в Иране и отметил, что если начнутся казни, США предпримут серьезные действия. Затем он заявил, что в Иране «прекратились убийства» и «не будет казней».

    При этом Саудовская Аравия, Катар и Оман приложили значительные дипломатические усилия, чтобы убедить президента США Трампа не наносить удар по Ирану, сообщило в четверг AFP. А постпред России при ООН Василий Небензя призвал «горячие головы» Запада снизить градус «истерии вокруг Ирана».

    15 января 2026, 21:32 • Новости дня
    Дмитриев: Трамп дал понять, что Зеленский затягивает достижение мира
    Дмитриев: Трамп дал понять, что Зеленский затягивает достижение мира
    @ CAP/PLF/The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп дал понять, что Владимир Зеленский намеренно затягивает мирное урегулирование конфликта на Украине, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Президенту Трампу ясно, что Зеленский саботирует и затягивает достижение мира», – написал Дмитриев в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Напомним, Трамп заявил, что Москва готова к урегулированию конфликта на Украине, а ответственность за промедление лежит на Киеве.

    Кремль поддержал позицию США о торможении урегулирования Зеленским.

    17 января 2026, 19:32 • Новости дня
    Опубликован разговор Трампа и Макрона о согласии Зеленского на прекращение огня

    Франция опубликовала разговор Макрона и Трампа о согласии Зеленского на перемирие

    Видео с обсуждением 30-дневного перемирия между Киевом и Москвой с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона появилось в открытом доступе. Беседа состоялась в мае 2025 года в Киеве.

    Запись разговора между Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами была опубликована в сети, передает  RT.

    На видеозаписи зафиксирована беседа, которая состоялась в Киеве в мае 2025 года. В ней участвовали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск и глава правительства Британии Кир Стармер.

    Макрон сообщил Трампу, что Киев согласен на 30-дневное прекращение огня, подчеркнув, что это решение поддерживают европейские лидеры. Однако Трамп не дал конкретного ответа на просьбу Зеленского усилить давление на Россию, ограничившись заявлением о наличии у него «хороших контактов с Москвой». По итогам встречи Макрон отметил: «Либо Россия настроена серьезно и хочет мира, либо она несерьезна и нам нужно вводить больше санкций».

    Издание «Страна» обращает внимание, что опубликованная запись демонстрирует, как проходят переговоры Зеленского и европейских политиков с Трампом, и насколько их содержание отличается от заявлений после встречи.

    Франция уже не в первый раз публикует детали закрытых переговоров между лидерами различных стран.

    Ранее французские СМИ опубликовали разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

    Владимир Путин заявил, что при беседах с французским президентом всегда предполагает возможность прослушки третьими лицами.

    Дипломат Константин Долгов отметил, что Дональд Трамп может признать препятствием для урегулирования на Украине не только Киев, но и «коалицию желающих».

