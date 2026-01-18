В ЕП заявили о намерении остановить торговую сделку с США из-за тарифов Трампа

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Bloomberg, Манфред Вебер, глава Европейской народной партии, заявил, что из-за угроз со стороны Трампа, «согласование сделки с США на данном этапе невозможно», а одобрение снижения тарифов на американские товары должно быть заморожено.

Торговое соглашение между ЕС и США, заключённое прошлым летом Урсулой фон дер Ляйен и Дональдом Трампом, частично уже реализуется, однако для его полного вступления в силу требуется одобрение Европарламента. Документ предполагал, что США установят тариф 15% на большинство европейских товаров, а Евросоюз отменит пошлины на американские промышленные и некоторые сельскохозяйственные продукты. Ситуация осложнилась после того, как США расширили 50% тариф на сталь и алюминий на сотни других товаров из ЕС.

Накануне дипломаты из ЕС сообщили, что в воскресенье в Брюсселе состоится экстренное совещание послов стран Евросоюза из-за угроз США ввести новые пошлины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские военные прибудут в Гренландию, чтобы подготовиться к учебным маневрам Arctic Endurance, которые в будущем станут регулярными. Вашингтон заявил, что Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия «играют в очень опасную игру вокруг Гренландии». США объявили о введении 10% пошлин на товары из этих стран.

Ранее Bloomberg сообщало, что Европейский союз и МЕРКОСУР заключили торговое соглашение, которое создает зону свободной торговли и является крупной геополитической победой для ЕС.