    18 января 2026, 11:37 • Новости дня

    ЕС увеличил импорт российских удобрений до рекордного уровня

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз в январе-ноябре 2025 года увеличил закупки российских удобрений до максимальной за четыре года суммы, следует из данных Евростата.

    Евросоюз значительно увеличил импорт российских удобрений, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата. За одиннадцать месяцев 2025 года объем закупок достиг 1,523 млрд евро, что стало максимальным показателем за последние четыре года. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года страны ЕС приобрели российских удобрений на 1,516 млрд евро.

    Особенно заметным рост оказался в ноябре: тогда Евросоюз сразу удвоил объем импорта по сравнению с предыдущим месяцем, доведя сумму закупок до 118,5 млн евро. Рекордным, однако, остается 2021 год, когда за этот же период ЕС приобрёл российских удобрений на 2,4 млрд евро.

    Крупнейшим покупателем среди стран Евросоюза в январе-ноябре 2025 года стала Польша, закупившая продукции на 555,1 млн евро. Следом за ней идут Германия (160,8 млн евро), Румыния (117,9 млн евро), Испания (112,4 млн евро) и Франция (104,3 млн евро).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша увеличила объемы ввоза российских удобрений до рекордных показателей.

    Европейский союз нарастил импорт российских удобрений, несмотря на введенные пошлины.

    Эксперты ранее предупреждали, что полный запрет российских удобрений приведет к тяжелым последствиям для экономики ЕС.

    17 января 2026, 12:01 • Новости дня
    NY Post рассказала об издевательствах Дании над коренными жителями Гренландии
    NY Post рассказала об издевательствах Дании над коренными жителями Гренландии
    @ Olaf Kruger/imageBROKER.com/Global Look Press

    Жители Гренландии все чаще выступают с резкой критикой датского управления островом, заявляя о десятилетиях системных злоупотреблений, принудительной стерилизации и социального неблагополучия.

    Как пишет New York Post, 27-летняя Амарок Петерсен – узнала, что не сможет иметь детей, лишь во взрослом возрасте. Врачи обнаружили в ее организме внутриматочную спираль, о наличии которой она не знала. Как выяснилось, датские медики установили ее, когда девочке было 13 лет, в рамках программы контроля численности коренного населения. По словам Петерсен, решение о ее репродуктивном будущем было принято без ее согласия.

    «Я никогда не буду иметь детей. Этот выбор у меня отняли», – рассказала она изданию.

    Несмотря на то что власти Дании в прошлом году принесли официальные извинения за многолетнюю практику принудительной стерилизации женщин и девочек из числа коренных народов, последствия этой политики, по словам гренландцев, ощущаются до сих пор. В декабре Копенгаген объявил о компенсациях жертвам программы – около 46 тысяч долларов на человека, однако многие считают эти выплаты унизительными.

    Исторические обиды накладываются на нынешнюю геополитическую напряженность вокруг острова. На этой неделе Дания принимала европейские войска на военных учениях в Гренландии, заявляя о необходимости защиты территории от внешних угроз, прежде всего со стороны США. Однако, как отмечают опрошенные, главным источником угрозы они считают саму Данию.

    «Они не видят в нас людей. Они забрали нашу землю, наших детей, наши жизни – и ждут благодарности», – заявила Петерсен.

    По словам местных жителей, вмешательство Дании в жизнь гренландцев не ограничивалось медицинскими экспериментами. В середине XX века действовала программа так называемого «эксперимента с маленькими датчанами», в рамках которой детей насильно вывозили в Данию для усыновления или содержания в интернатах с целью ассимиляции. Многие семьи были разлучены навсегда.

    На фоне возобновившегося интереса США к острову, включая заявления Дональда Трампа о возможности его покупки, власти Дании настаивают, что «Гренландия не продается». Однако сами гренландцы утверждают, что этот лозунг не отражает реального положения дел, поскольку ключевые решения по-прежнему принимаются в Копенгагене.

    На ваш взгляд
    США аннексируют Гренландию?





    Результаты
    8 комментариев

    По словам жителей, отсутствие политической автономии сопровождается тяжелой социально-экономической ситуацией. Многие живут в ветхом государственном жилье с плесенью и плохой теплоизоляцией, а высокие цены и низкие доходы не оставляют шансов на улучшение качества жизни. Особенно остро проблема проявляется в рыболовстве – главной отрасли экономики острова. Местные рыбаки утверждают, что выполняют тяжелую и опасную работу, тогда как основная прибыль уходит датским компаниям и зарубежным переработчикам.

    Социальные последствия, по словам гренландцев, выражаются в высоком уровне алкоголизма, наркозависимости и насилия. Остров также имеет один из самых высоких показателей самоубийств в мире.

    Несмотря на это, жители подчеркивают, что не рассматривают США как альтернативного «владельца» острова. Их главная цель – независимость и право самостоятельно решать свою судьбу.

    «Речь не о выборе между Данией и США. Речь о том, чтобы нас наконец начали слушать и воспринимать как людей», – подчеркнула Петерсен.

    По мнению многих гренландцев, нынешняя система управления островом себя исчерпала, а обсуждение его будущего без участия самих жителей лишь усугубляет накопившееся недоверие и травмы.

    Ранее президент США Дональд Трамп посчитал, что Дания не справится с защитой Гренландии и этого недостаточно для сдерживания России и КНР.

    А замглавы Белого дома Стивен Миллер назвал Данию слишком маленькой для контроля над Гренландией и подчеркнул стратегическую важность острова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия следит за ситуацией вокруг Гренландии и поддерживает позицию Датского королевства.

    А посол России в Дании Владимир Барбин отметил, что Москва не рассматривает Гренландию как объект территориальных притязаний и не угрожает странам Арктики.

    Комментарии (43)
    16 января 2026, 18:44 • Новости дня
    Немцев задержали при переходе границы России на снегоступах

    Три немецких туриста задержаны при незаконном переходе границы Финляндии и России

    Немцев задержали при переходе границы России на снегоступах
    @ IMAGO/Jussi Nukari/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пограничники Финляндии начали проверку в отношении троих немецких путешественников, которые прошли на снегоступах через границу с Россией в Пальякке.

    Пограничная служба Финляндии начала расследование в отношении троих немецких туристов, которые 14 января незаконно пересекли государственную границу между Финляндией и Россией в районе Пальякки в Куусамо, передает ТАСС.

    По данным ведомства, туристы передвигались по территории «из любопытства» и пересекли границу на снегоступах в обоих направлениях. В сообщении уточняется, что на месте инцидента отсутствовало какое-либо заграждение, что позволило путешественникам беспрепятственно перейти границу.

    Финский пограничный комиссар вышел на связь с российским коллегой для обсуждения ситуации. Сейчас расследование продолжается, действия туристов квалифицируются как предполагаемое преступление на государственной границе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у заграждения на восточной границе Финляндии отмечен заметный поток иностранных туристов, которые рискуют получить штраф за несанкционированные селфи.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова предложила финским властям, строя заборы с Россией, оборудовать туалеты у границы для борьбы с собственными страхами.

    До этого в Финляндии решили провести автопробег в поддержку открытия границы с Россией.

    Комментарии (12)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    16 января 2026, 13:22 • Новости дня
    Экономисты назвали цели иска инвестфонда США по долгам Российской империи

    Эксперты: Иск по имперским долгам – попытка США заявить претензию на замороженные в Европе активы России

    Экономисты назвали цели иска инвестфонда США по долгам Российской империи
    @ SOPA/Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    США, вероятно, хотят заявить претензию на замороженные в Euroclear российские активы и помешать Брюсселю их экспроприировать. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД выразили экономисты Иван Лизан и Василий Колташов. Ранее американский инвестфонд потребовал с России 225 млрд долларов по долгам Российской империи.

    «Иск к России по долгам Российской империи – попытка американского инвестиционного фонда подыграть правительству США в деле торможения европейских инициатив по конфискации российских золотовалютных резервов (ЗВР)», – считает экономист Иван Лизан.

    Он провел параллель с процедурой банкротства, проводимой не очень чисто. «Иногда для того, чтобы спасти часть имущества, должник создает несуществующий долг перед лицами, которым он доверяет. Составляются липовые договоры займа и расписки. Таким образом, в судебном процессе появляются «кредиторы». Их задача заявить требование на собственность и капитал должника», – говорит Лизан.

    По мнению собеседника, американцы занимаются примерно тем же. «Они хотят заявить претензию на российские ЗВР и помешать Брюсселю экспроприировать активы, которые находятся в депозитарии Euroclear», – уточняет Лизан. Впрочем, цель американской стороны вряд ли состоит в отстаивании интересов России.

    Дело в том, что если резервы перейдут к США, то у Вашингтона появится дополнительный инструмент. «Видимо, Белый дом хочет получить рычаг влияния на Москву, чтобы было легче склонить нас к принятию необходимых решений в рамках переговорного процесса по украинскому вопросу», – допустил эксперт.

    Схожей точки зрения придерживается экономист Василий Колташов. Он напомнил, что план Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Украины провалился. «Это было крупное, поистине стратегическое поражение Еврокомиссии», – подчеркнул собеседник. Аналитик допустил, что в США вынесут судебный вердикт, по которому сумма, сопоставимая с замороженными в Бельгии средствами РФ, будет истребована в пользу истца – инвестфонда.

    Колташов назвал американский суд «лукаво-соревновательным». «Доказательства там не очень нужны. Поэтому я не исключаю, что судьи примут решение в пользу Noble Capital RSD. Другой вопрос: что в такой ситуации будет делать Брюссель? Рискнут ли бельгийские политики ради интересов Вашингтона?» – задается вопросом спикер.

    Он подчеркнул, что тема царских долгов была закрыта в XX веке. «Поэтому спекуляции на этой почве необоснованны. Претензии, что называется, высосаны из пальца», – указал эксперт. Тем не менее, по его мнению, Москве нужно отнестись к иску серьезно, более того, подготовить собственные возможные требования к США.

    Ранее стало известно, что американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD пытается через суд США затребовать от России 225,8 млрд долларов в рамках исполнения «обязательств» по облигациям Российской империи, которые были выпущены в 1916 году.

    Иск зарегистрирован в суде округа Колумбия в июне 2025 года, внимание на него обратил РБК. Ответчиками выступают Российская Федерация, Минфин, Центробанк и Фонд национального благосостояния. Последнее движение по делу было в ноябре, когда суд постановил дать ответ на заявление не позднее 29 января 2026 года.

    «Российская Федерация, нарушая доктрину преемственности власти, отказалась и продолжает отказываться от исполнения определенных обязательств по государственным долгам, взятым в долг ее предшественником, Российской империей», – утверждает фонд. Noble Capital называет себя владельцем облигаций Российской империи на 25 млн с купоном 5,5%, размещенных через National City Bank of New York.

    По версии истца, Россия как правопреемник СССР унаследовала долги. Фонд предлагает погасить их за счет замороженных российских активов. Напомним, после начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Большая часть хранится в бельгийском депозитарии Euroclear и оценивается примерно в 200 млрд евро. В США заморожено около пяти млрд долларов.

    Комментарии (15)
    15 января 2026, 19:47 • Новости дня
    Взрыв и пожар произошли в центре Утрехта

    De Telegraaf: Взрыв и пожар произошли в центре Утрехта

    Взрыв и пожар произошли в центре Утрехта
    @ tk2/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В одном из центральных районов Утрехта после мощного взрыва, выбившего стекла в соседних зданиях, вспыхнул пожар, пострадал как минимум один человек, сообщает газета De Telegraaf.

    В центре нидерландского города Утрехт прогремел мощный взрыв, после чего вспыхнул пожар, передает «Российская газета». Инцидент произошел в районе Висшерштеег в самом центре города. По данным издания, взрыв был настолько сильным, что выбило окна в соседних зданиях и даже затряслись стены.

    Сразу после взрыва начался крупный пожар, к месту происшествия оперативно прибыли спасатели и спецслужбы. Район был оцеплен, чтобы обеспечить безопасность жителей и дать возможность экстренным службам работать.

    В полиции сообщили: «В настоящее время мы проводим расследование». Причины случившегося пока не установлены, но известно, что пострадал как минимум один человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате происшествия в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре восемь человек были доставлены в медицинские учреждения. Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в административном здании МВД в Сыктывкаре. В здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре потушили пожар, на месте работали десятки спасателей и спецтехника.

    Комментарии (7)
    17 января 2026, 13:54 • Новости дня
    Италия арестовала судно с российскими металлами

    Италия арестовала судно с российскими металлами в порту Бриндизи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В порту Бриндизи в Италии был арестован сухогруз с грузом металлического сырья, прибывший из российских территориальных вод, из-за подозрений в нарушении санкций.

    Итальянская Финансовая гвардия арестовала в порту Бриндизи судно под флагом небольшого океанического острова, прибывшее из российских территориальных вод с грузом в 33 тыс. тонн черных металлов, передает РИА «Новости». Как уточнили в ведомстве, судно было задержано на основании регламента ЕС №833/2014, запрещающего экспорт и импорт определённых товаров и последующие пакеты санкций, принятые в связи с конфликтом на Украине.

    Впоследствии выяснилось, что автоматизированные таможенные системы выбрали его декларацию для проверки из-за происхождения груза.

    В ходе совместных проверок были обнаружены подделки и искажения в судовой документации, в том числе касающиеся остановок и операций по погрузке. Анализ документов и данных электронной навигационной системы подтвердил, что судно находилось в порту Новороссийска с 13 по 16 ноября и осуществляло запрещённые санкциями ЕС операции.

    Кроме того, было установлено, что Автоматическая идентификационная система судна была отключена при приближении к Новороссийску, что, по мнению правоохранителей, делалось для сокрытия маршрута и уклонения от контроля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее предприниматели Италии заявили, что страна может потерять примерно 140 млн евро в год из-за запрета на поставку сантехники в Россию.

    В отношении России сейчас действует почти 31 тыс. ограничений, а Евросоюз уже одобрил 19 пакетов санкций. Сейчас Италия занимает десятое место в рейтинге недружественных правительств от газеты ВЗГЛЯД по итогам декабря.

    Комментарии (12)
    17 января 2026, 10:30 • Новости дня
    Экспорт российских лекарств в ЕС достиг рекордных за пять лет объемов

    Экспорт российских лекарств в ЕС достиг рекордных за последние пять лет 30 млн евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объем экспорта российских лекарств в страны Евросоюза за январь-ноябрь 2025 года превысил тридцать миллионов евро, обновив максимум с 2020 года.

    Отгрузки российских лекарств в страны Евросоюза за 11 месяцев 2025 года выросли в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечает РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата. Общий объем поставок составил более 30миллионов евро, что стало рекордом с 2020 года.

    Крупнейшими покупателями российской фармпродукции стали Словения, на долю которой пришлось 67% экспорта, и Венгрия с 29%. Наиболее заметный рост импорта зафиксировали Швеция – в четыре раза, до 403,7 тыс. евро, Словения – в два раза, до 20,04 млн евро, и Венгрия – также в два раза, до 8,6 млн евро.

    В то же время Германия сократила покупки российских лекарств в два раза, до 553,9 тыс. евро, а Испания – почти в четыре раза, до 99,4 тыс. евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз рекордно увеличил закупки российских медикаментов за три квартала 2025 года.

    Кроме того, Россия заняла третье место по стоимости импорта газа в Евросоюз. А ранее Брюссель и Париж выступили против ограничения импорта урана из России, несмотря на обсуждение новых санкций против Москвы внутри Евросоюза..

    Комментарии (8)
    16 января 2026, 07:05 • Новости дня
    Politico: Британия отвергла идею восстановления диалога Европы с Россией
    Politico: Британия отвергла идею восстановления диалога Европы с Россией
    @ BEN STANSALL/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские страны столкнулись с дипломатическим расколом из-за разногласий о необходимости восстановления контактов с Россией для урегулирования ситуации на Украине.

    Европейские усилия по восстановлению прямого контакта с Россией встретили сопротивление со стороны Британии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Лондон не согласился с предложениями Парижа и Рима о возобновлении переговоров с президентом России Владимиром Путиным в попытке прекратить конфликт на Украине.

    Глава британского МИД Иветт Купер, как отмечает издание, отвергла инициативу французов и итальянцев по обсуждению восстановления дипломатического диалога с Москвой.

    «Дипломатический центр тяжести лежит на Украине и ее ближайших сторонниках», – указала она.

    Купер считает необходимым усиливать давление на Москву посредством санкций и продолжать военную поддержку Киева. В Европе существуют опасения, что роль европейских стран в урегулировании украинского конфликта становится все менее значимой.

    Напомним, после того, как Россия применила комплекс «Орешник», генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что для киевского режима теперь важна не победа, а выживание.

    Министр обороны Британии Джон Хили заявил, что во время визита в украинскую столицу едва не попал под удар «Орешника».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Евросоюз и Британию в формировании враждебного России «гомункула».

    Комментарии (19)
    15 января 2026, 17:10 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России восстановить отношения с Европой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова к восстановлению отношений с европейскими странами и открыта к сотрудничеству со всеми государствами, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

    «Диалог и контакты – отнюдь не по нашей вине, хочу это подчеркнуть – сведены к минимуму как по линии официальных, так и деловых и общественных кругов. Заморожено взаимодействие по ключевым международным и региональным вопросам. Хочется верить, что со временем ситуация всё-таки изменится, и наши государства вернутся к нормальному, конструктивному общению на принципах уважения национальных интересов, учета законных озабоченностей в сфере безопасности», – заявил глава государства, передает официальный сайт Кремля.

    «Россия была и остается приверженной именно таким подходам и готова к восстановлению необходимого нам уровня отношений. В целом же, как уже не раз отмечал, мы открыты к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми без исключения странами», – подчеркнул глава государства.

    Ранее Путин заявил о важности международного сотрудничества для мира.

    Напомним, в четверг Путин принимает верительные грамоты у новых иностранных послов в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В церемонии принимают участие дипломаты из 34 стран.

    Комментарии (22)
    16 января 2026, 21:54 • Новости дня
    Орбан: Украина не вернет выданный ей Европой кредит

    Орбан заявил о невозможности Украины вернуть кредит Евросоюза

    Орбан: Украина не вернет выданный ей Европой кредит
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил сомнения в способности Украины вернуть кредит ЕС и подверг критике решение Еврокомиссии о выдаче средств.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг резкой критике решение Еврокомиссии о предоставлении Украине кредита на сумму 90 млрд евро. Фрагмент его выступления был опубликован на странице политика в социальной сети X (заблокирована в РФ).

    Орбан заявил: «Они (украинцы. – прим. ред.) не отступят, когда им скажут, что они получат все, что им нужно, они попросят. Я бы даже сказал, что они потребуют, и их тон шокирует», цитирует политика РИА «Новости».

    Орбан подчеркнул, что Евросоюзу пришлось выдать этот кредит Украине из-за нехватки средств в собственном бюджете для поддержки властей в Киеве. По его словам, очевидно, что Украина не сможет вернуть полученные деньги, из-за чего бремя выплат ляжет на плечи стран-членов ЕС.

    По мнению премьер-министра, поэтому для Венгрии, Чехии и Словакии было крайне важно воздержаться от участия в принятии данного решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Венгрии заявил, что лидеры Евросоюза зря надеются на победу Украины над Россией. Орбан также отметил, что Киев не получит репараций от Москвы. А в воскресенье Орбан назвал руководство на Украине «гомункулом» из-за просьбы о выделении 800 млрд долларов.

    Напомним, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на пресс-конференции в Брюсселе заявили, что Украина вернет 90 млрд евро ЕС лишь при условии получения компенсаций от России.


    Комментарии (10)
    15 января 2026, 14:21 • Новости дня
    Мерц назвал Россию европейской страной
    Мерц назвал Россию европейской страной
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на восстановление баланса в отношениях между Евросоюзом и Москвой.

    Он выступил с этой позицией на новогоднем приеме, обращаясь к представителям бизнеса в городе Галле, передает ТАСС.

    «Если нам удастся добиться возвращения мира и свободы в Европу, если мы, наконец, снова найдем баланс в отношениях с нашим крупнейшим европейским соседом, а именно с Россией, если воцарится мир, если будет обеспечена свобода – если нам все это удастся, то ЕС, то тогда и мы в ФРГ выдержим очередное испытание и сможем с уверенностью смотреть в будущее и после 2026 года», – заявил Мерц, его слова приводит пресс-служба правительства ФРГ.

    Мерц также акцентировал, что его слова о России не связаны с тем, что он выступает на востоке Германии. По его словам, такие же высказывания он сделал бы и в любой другой части страны. Канцлер подчеркнул, что считает Россию европейской страной.

    Напомним, Германия разделила с Британией первое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (12)
    15 января 2026, 16:46 • Новости дня
    Посольство России в Бельгии ответило на обвинения в шпионаже

    Посольство России в Бельгии ответило на обвинения в шпионаже дипломатов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская дипмиссия назвала обвинения бельгийской разведки в шпионаже бездоказательными и выразила опасения по поводу нагнетания антироссийских настроений.

    Обвинения в шпионаже, выдвинутые бельгийской разведкой в адрес российских дипломатов, являются голословными, заявили в посольстве России в Бельгии, пишет РИА «Новости». В опубликованном 15 января докладе бельгийская разведка указала, что в некоторые месяцы 2025 года Бельгия отказывала более чем по половине заявок на дипломатические визы из России из-за подозрений в шпионаже.

    В дипмиссии отметили: «В связи с содержащимися в январском ежегодном докладе бельгийских разведслужб и публичными высказываниями главы службы госбезопасности Ф. Бостин голословными обвинениями в адрес Российской Федерации посольство России в Бельгии выражает озабоченность раскручиванием очередной кампании шпиономании вокруг российских дипломатических загранучреждений в Бельгии и запугиванием населения страны мнимой “российской угрозой”».

    Также представители посольства отметили, что призывают Брюссель не усугублять уже напряженную ситуацию в двусторонних отношениях после публикации доклада местных спецслужб с обвинениями против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг стало известно, что бельгийские разведывательные службы не обнаружили подтверждений связи замеченных над военными объектами и аэропортами страны дронов с Россией.

    Еще в ноябре министр обороны Бельгии Тео Франкен назвал Россию вероятным подозреваемым в инцидентах с беспилотниками, не представив прямых доказательств.

    Посольство России в ответ опровергло причастность к этим полетам, заявив об отсутствии поводов и интереса.

    Комментарии (0)
    18 января 2026, 01:41 • Новости дня
    Каллас призвала НАТО не отвлекаться от Украины из-за Гренландии
    Каллас призвала НАТО не отвлекаться от Украины из-за Гренландии
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Спор вокруг Гренландии не должен отвлечь внимание НАТО от помощи Киеву, заявила глава евродипломатии Кая Каллас, комментируя угрозу пошлин по отношению к ЕС со стороны США.

    По словам Каллас, вопросы безопасности Гренландии должны решаться внутри альянса. «Мы не можем позволить нашему спору отвлекать нас от нашей главной задачи», – приводит слова Каллас РИА «Новости».

    Каллас считает, что основной задачей НАТО окончание конфликта на Украине.

    Каллас выразила опасение, что конфликт между США и ЕС способен привести к обнищанию Европы и Америки. Она также заявила, что Россия и Китай получают выгоду от разногласий между странами Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о введении 10% пошлин на товары из европейских стран. Вашингтон считает, что Европа «играет в очень опасную игру вокруг Гренландии».

    Комментарии (13)
    15 января 2026, 16:18 • Новости дня
    Глава МИД Гренландии разрыдалась после переговоров в Белом доме

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Гренландии не смогла сдержать эмоции в прямом эфире после обсуждения вопросов безопасности острова с представителями США.

    Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт расплакалась во время интервью после переговоров в Белом доме, передает РИА «Новости».

    По информации гренландской радиостанции KNR, встреча с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом длилась менее полутора часов. В итоге сторонам не удалось изменить позицию США по вопросу Гренландии.

    В эфире Моцфельдт призналась: «Последние несколько дней были тяжелыми. Мы подготовились, и давление стало только сильнее». Она отметила, что ее ведомство прилагало все усилия для обеспечения безопасности жителей острова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг датский премьер-министр Метте Фредериксен заявила о сохранении разногласий с США по вопросу будущего Гренландии после переговоров в Вашингтоне.

    При этом датские и гренландские власти сочли участие вице-президента США Джей Ди Вэнса в переговорах тревожным сигналом на фоне слухов о возможном захвате острова Соединенными Штатами.

    А вот Германия направила в Гренландию сразу 13 солдат для военной миссии по защите острова.

    Комментарии (12)
    18 января 2026, 04:22 • Новости дня
    Глава Европейского совета Кошта: ЕС готовит совместный ответ Вашингтону
    Глава Европейского совета Кошта: ЕС готовит совместный ответ Вашингтону
    @ Dts/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ведет координацию совместного ответа стран-членов Европейского союза на угрозу США ввести тарифы для ряда государств Европы.

    Кошта подчеркнул, что необходимо создавать зоны экономической интеграции, а не увеличивать торговые барьеры, передает РИА «Новости»

    Он отметил, что Европейский союз всегда будет твердо отстаивать международное право. «В настоящее время я координирую совместный ответ государств-членов Европейского союза по этому вопросу», – сказал Кошта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал шантажом угрозу США ввести пошлины против европейских стран из-за Гренландии. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что тарифные меры со стороны США будут неприемлемы и встретят единый ответ Европы.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что введение пошлин может привести к ухудшению отношений между Европой и США. Глава евродипломатии Кая Каллас подчеркнула, что спор вокруг Гренландии не должен отвлечь НАТО от помощи Киеву.

    Комментарии (5)
    15 января 2026, 19:35 • Новости дня
    МИД высмеял попытки Совета Европы наказать Россию за «Орешник»

    Захарова заявила о провале идей Совета Европы по наказанию России за «Орешник»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытки Совета Европы ввести меры против России после удара по целям подо Львовом, по мнению МИД, обречены на провал и осмеяние.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала инициативы Совета Европы по отношению к России после удара «Орешником» по целям подо Львовом, передает РИА «Новости». Она отметила, что любые попытки «наказать» Россию или ввести против нее санкции обречены на неудачу и станут предметом насмешек.

    Захарова заявила: «Попытки, как они там говорят, наказать Россию или что там с нами сделать еще… В угол поставить? Они обречены на провал, ну и на осмеяние, не могу от себя не добавить».

    Дипломат добавила, что действия оппонентов из Страсбурга не повлияют на ситуацию, поскольку Россия приняла решение о выходе из Совета Европы и теперь не видит смысла комментировать подобные заявления с правовой точки зрения.

    По словам Захаровой, Совет Европы полностью поддерживает «преступный киевский режим» и проявляет двойные стандарты в отношении конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после применения российского комплекса «Орешник» генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что для Киева теперь важна не победа, а выживание.

    А глава британского Минобороны Джон Хили рассказал, что во время визита в Киев едва не попал под удар «Орешника».

    Ранее Захарова обвинила Евросоюз и Британию в формировании враждебного России «гомункула».

    Комментарии (2)
