Врач Подчиненова рекомендовала разминку перед купанием в проруби

Tекст: Дмитрий Зубарев

Подчиненова дала рекомендации по безопасному купанию в проруби, передает ТАСС. Она посоветовала провести разминку длительностью пять-семь минут перед погружением, включающую ходьбу, бег на месте или прыжки, чтобы разогреть мышцы и улучшить кровообращение.

Врач отметила, что следует избегать входа в воду с разбега и ныряния «рыбкой». По ее словам, в воде не стоит находиться дольше одной минуты, чтобы не допустить переохлаждения. После выхода из проруби рекомендуется растереться махровым полотенцем и быстро надеть теплую сухую одежду.

Подчиненова уточнила, что за полтора-два часа до процедуры необходимо перекусить привычной пищей, а после купания – выпить горячий чай или морс. Она подчеркнула, что употреблять алкоголь до или после купания опасно, так как он притупляет ощущение холода и снижает реакцию, что повышает риск утопления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России отмечают Крещенский сочельник.

Врач Карпенко рассказал о заболеваниях, которые могут быть опасны при купании в проруби.

Онищенко назвал напиток, который запрещено употреблять во время Крещенских купаний.