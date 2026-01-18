  • Новость часаЦентробанк Латвии заявил о войне Европы с Россией
    18 января 2026, 10:54 • Новости дня

    Центробанк Латвии заявил о войне Европы с Россией

    @ TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европа уже находится в состоянии войны с Россией, заявил глава Центробанка Латвии Мартиньш Казакс.

    Казакс в интервью Financial Times отметил, что «наивно полагать, что мы уже не воюем», передает РИА «Новости».

    Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о реальной подготовке Западной Европы к военному столкновению с Россией, назвав такую политику опасной.

    6 декабря Орбан уточнил, что Евросоюз готовится к возможному военному конфликту с Россией, но он планирует этому противодействовать.

    Ранее сообщалось, что британские морские пехотинцы в Норвегии проводят учения, отрабатывая сценарии применения статьи 5 Устава НАТО в случае конфликта с Россией.

    17 января 2026, 17:42 • Новости дня
    Пенсионеры стали менять «схемы Долиной» после ее поражения в суде

    @ Олеся Чепурченко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пожилые люди, продающие квартиры, стали использовать аргумент недееспособности для оспаривания уже завершенных сделок, что увеличивает риски для покупателей, отмечают СМИ.

    После решения Верховного суда по делу Полины Лурье и Ларисы Долиной пожилые продавцы квартир в России начали применять новую схему для расторжения сделок, пишет РИА «Новости», ссылаясь на Telegram-канал Mash.

    Теперь вместо ссылок на давление или обман они обращаются к статье 177 Гражданского кодекса России, утверждая, что не осознавали свои действия из-за проблем с головой.

    Mash приводит пример, когда в 2024 году 70-летняя Ольга Ф. продала квартиру 47-летней Эмме В., которая оформила ипотеку на 28 лет. Сделка длилась более двух часов, Ольга предоставила справку о дееспособности, но позже заявила, что деньги отдала мошенникам, а после решения по делу Лурье и Долиной стала настаивать на своей невменяемости в момент сделки.

    Юристы считают, что этот аргумент слабее прежних, однако он представляет серьезную угрозу для покупателей. Если суд примет справку о невменяемости продавца, новые владельцы могут потерять и квартиру, и деньги.

    Ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил о необходимости закона о риелторах после дела Долиной.

    А юридические факультеты ведущих вузов России намерены включить дело о квартире Долиной в обучающие программы для проработки практических аспектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России могут принять в первом квартале 2026 года новые законопроекты для борьбы с так называемой «схемой Долиной».

    Комментарии (18)
    17 января 2026, 17:15 • Новости дня
    Орбан: Западная Европа готовится к войне с Россией
    @ Marton Monus/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о реальной подготовке Западной Европы к военному столкновению с Россией, назвав такую политику опасной.

    Западная Европа намерена поддерживать Украину и готовится к войне с Россией. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на встрече с активистами партии ФИДЕС, что заседания лидеров Евросоюза стали напоминать военные советы, на которых обсуждают, как победить Россию, передает ТАСС.

    «В Западной Европе идет настоящая подготовка к войне», – подчеркнул Орбан. По его словам, ЕС обсуждает выделение Украине новых военных кредитов и ассигнований на восстановление, в том числе беспроцентный кредит на 90 млрд евро в 2026-2027 годах и еще 800 млрд долларов на 10 лет.

    Еврокомиссия рассчитывает вернуть эти средства за счет репараций от России и экспроприации замороженных российских активов. Орбан отметил, что США уже отказались от финансовой поддержки Украины, а ЕС теперь пытается переложить расходы на своих граждан, хотя собственных средств у объединения нет. Он предупредил, что в случае невозможности погасить кредиты, европейские банки заберут деньги у европейцев. Орбан добавил, что политика Брюсселя разрушает Европу и создает угрозу новой мировой войны.

    Премьер-министр напомнил о ситуации перед Первой и Второй мировыми войнами и заявил, что война «совсем рядом», поскольку ее физическое пространство находится в соседней стране.

    Орбан пообещал, что в случае победы ФИДЕС на выборах Венгрия не будет втянута в конфликт и не поддержит планы ЕС по Украине. Также он заверил, что его правительство сделает все возможное для сохранения нейтралитета страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Венгрии заявил, что победы Киева над Россией не будет и Украина не получит репараций от Москвы.

    Также Орбан отметил, что решения 2026 года станут определяющими для мира или войны в Европе на фоне разногласий между США и Евросоюзом.

    Еще 6 декабря Орбан уточнил, что Евросоюз готовится к возможному военному конфликту с Россией, но он планирует этому противодействовать.

    Комментарии (31)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    17 января 2026, 13:32 • Новости дня
    В России установили норматив приезда скорой помощи

    Правительство РФ утвердило норматив прибытия бригады скорой помощи

    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Согласно новому постановлению правительства России, экстренная медицинская помощь должна прибывать к пациенту не позднее 20 минут после вызова.

    Бригада скорой помощи в России обязана прибывать к пациенту в течение 20 минут после поступления вызова, передает . Это требование закреплено в новом постановлении правительства, с которым ознакомились журналисты РИА «Новости». В документе говорится, что установленный норматив касается оказания скорой медицинской помощи в экстренной форме.

    В постановлении также отмечается, что в территориальных программах государственных гарантий допускается корректировка времени прибытия бригады. Она должна быть обоснована особенностями транспортной доступности, плотностью населения, а также климатическими и географическими условиями конкретного региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее правительство России утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

    До этого Кабмин обновил список болезней для бесплатной медицинской помощи. Также правительство России расширило перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, включив в него болезни крови, иммунные нарушения, врожденные аномалии и осложнения при беременности.

    Комментарии (10)
    17 января 2026, 16:57 • Новости дня
    Олешко и Михалкова получили звания народных артистов РФ в НЦ «Россия»
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Национальном центре «Россия» прошли торжества, посвященные новому профессиональному празднику – Дню артиста, приуроченному к 150-летию Союза театральных деятелей. В рамках торжеств состоялось вручение государственных наград выдающимся деятелям культуры, в том числе званий Народных и Заслуженных артистов России.

    Торжество, посвященное старту года празднования 150-летия Союза театральных деятелей России, прошло в Национальном центре «Россия», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В субботу впервые в стране отмечают новый профессиональный праздник – День артиста, учрежденный по предложению народного артиста России, председателя Союза театральных деятелей РФ Владимира Машкова. Дата выбрана неслучайно: она совпадает с днем рождения Константина Станиславского, реформатора русского театра.

    В рамках торжеств состоялось вручение государственных наград выдающимся деятелям культуры, в том числе артистам театра, кино, эстрады и цирка. Всего в рамках мероприятия были награждены 23 деятеля культуры.

    Почетного звания «Народный артист РФ» удостоились: артист Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Максим Аверин, артист Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Александр Олешко, артистка, советник генерального директора по вопросам молодежной и культурной политики Российского фонда культуры Анна Михалкова.

    Почетное звание «Заслуженный артист РФ» получили: артист Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Артем Дырул, директор-распорядитель Центрального дома актера имени А. А. Яблочкиной Александр Жигалкин, артист Малого театра России Дмитрий Зеничев, артистка балета Большого театра России Анастасия Сташкевич, артист Государственного академического симфонического оркестра России имени Е. Ф. Светланова Пауль Суссь.

    Почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» получила профессор ВГИКа имени С. А. Герасимова Зоя Дзюбло.

    Благодарность Президента России была объявлена артистке Московского Губернского драматического театра Карине Андоленко, концертмейстерам камерного оркестра «Вивальди-оркестр» Лилии Смбулян и Светлане Федоровой.

    Орденами «За заслуги в культуре и искусстве» были удостоены: артист Государственного театра наций Виктор Вержбицкий, главный режиссер структурного подразделения «Московский драматический театр «Сфера» Московского театра «Эрмитаж» Александр Коршунов, артистка Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя Ольга Науменко, художественный руководитель и главный дирижер Государственной академической симфонической капеллы России Валерий Полянский, художественный руководитель Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема Борис Фрумкин, артист театра «Ленком Марка Захарова» Виктор Раков.

    Медаль «За труды в культуре и искусстве» получили преподаватель Детской музыкальной школы имени Ф. И. Шаляпина Екатерина Агаджанян, артист Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова Николай Осминов, заместитель директора РГАМТ Кирилл Рыбкин, артист-концертмейстер группы флейт МГАСО Алексей Мазур.

    Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова подчеркнула, что празднование юбилея Союза театральных деятелей сопровождается масштабной федеральной поддержкой, включая финансирование, восстановление инфраструктуры и проведение мероприятий по всей стране. Все регионы России приняли решения по поддержке и празднованию юбилея, а мероприятия в 2026 году охватят всю страну.

    «Мы благодарны за то, что нашу идею об учреждении этого праздника поддержали и Администрация Президента, и Правительство России. Для нас это огромный подарок», – подчеркнул Владимир Машков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу президент России Владимир Путин направил поздравительное послание артистическому сообществу в честь их профессионального праздника. В этом году праздник артистов отмечается впервые.

    А первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко отметил, что российские артисты организовали более 25 тыс. концертов для военнослужащих и раненых участников спецоперации на Украине. Многие из них рисковали жизнью ради поддержки бойцов.

    Комментарии (16)
    17 января 2026, 15:24 • Новости дня
    СК возбудил дело по факту взрыва газа в кафе на Ставрополье

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва газовоздушной смеси в придорожном кафе Кочубеевского округа, сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва газовоздушной смеси в придорожном кафе в Кочубеевском округе Ставрополья, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, назначены судебные экспертизы.

    По информации Главного управления МЧС России по региону, причиной пожара стала разгерметизация газового баллона, после которой произошло возгорание. Инцидент произошёл на автодороге «Кавказ» Р-217 в столовой «Айшат». Огонь был полностью ликвидирован силами пожарных.

    Министерство здравоохранения Ставрополья уточнило, что погибших в результате инцидента нет. «Пострадавшие в кафе в Кочубеевском округе находятся на обследовании, состояние уточняется. Все живы», – отметили в ведомстве.

    Прокуратура Ставрополья проводит проверку всех обстоятельств происшествия, следствие продолжается.

    Ранее в Ставропольском крае произошел взрыв газового баллона в придорожном кафе. В результате происшествия были госпитализированы восемь человек. Среди пострадавших оказались трое детей.

    Комментарии (0)
    18 января 2026, 04:22 • Новости дня
    Глава Европейского совета Кошта: ЕС готовит совместный ответ Вашингтону
    @ Dts/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ведет координацию совместного ответа стран-членов Европейского союза на угрозу США ввести тарифы для ряда государств Европы.

    Кошта подчеркнул, что необходимо создавать зоны экономической интеграции, а не увеличивать торговые барьеры, передает РИА «Новости»

    Он отметил, что Европейский союз всегда будет твердо отстаивать международное право. «В настоящее время я координирую совместный ответ государств-членов Европейского союза по этому вопросу», – сказал Кошта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал шантажом угрозу США ввести пошлины против европейских стран из-за Гренландии. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что тарифные меры со стороны США будут неприемлемы и встретят единый ответ Европы.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что введение пошлин может привести к ухудшению отношений между Европой и США. Глава евродипломатии Кая Каллас подчеркнула, что спор вокруг Гренландии не должен отвлечь НАТО от помощи Киеву.

    Комментарии (5)
    17 января 2026, 22:59 • Новости дня
    Фон дер Ляйен предупредила о риске ухудшения отношений ЕС и США
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Введение пошлин против стран ЕС из-за Гренландии может спровоцировать ухудшение отношений между Европой и США, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Тарифы подорвут трансатлантические отношения и создадут риск опасной нисходящей спирали. Европа останется единой, скоординированной и приверженной защите своего суверенитета», – заявила фон дер Ляйен в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Она подчеркнула, что территориальная целостность и суверенитет – основа международного права и ключевые принципы для Европы и всего международного сообщества. По ее словам, Арктика требует совместных усилий по обеспечению мира и безопасности, которые реализуются в том числе через НАТО.

    Фон дер Ляйен отметила, что датские учения в регионе были согласованы с союзниками и отвечают необходимости укрепления безопасности Арктики, не представляя угрозы для других стран. Она выразила солидарность Евросоюза с Данией и жителями Гренландии, а также подчеркнула, что диалог остается необходимым, ЕС поддерживает его продолжение между Данией и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны перебросили военных в Гренландию на фоне противостояния Дании и США. Вашингтон объявил о введении 10% пошлин на товары из ряда стран Европы до достижения договоренностей о покупке Гренландии.

    Комментарии (6)
    17 января 2026, 17:23 • Новости дня
    Москалькова заявила о неприемлемых условиях Киева для обмена удерживаемых курян

    Tекст: Вера Басилая

    Киевские власти продолжают настаивать на неприемлемых для России условиях обмена удерживаемых в Сумах 12 жителей Курской области, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    По словам Москальковой, Киев по-прежнему настаивает на условиях обмена удерживаемых в Сумах 12 жителей Курской области, которые Россия считает неприемлемыми, передает ТАСС.

    Она напомнила, что, согласно Женевской конвенции, куряне должны быть возвращены «без каких-либо условий», однако украинская сторона требует обменять их на гражданских лиц, находящихся в России под следствием.

    Москалькова уточнила, что речь идет о людях, которым предъявлены обвинения в правонарушениях или преступлениях против России. По ее словам, диалог по обмену длится уже девять месяцев, и ситуация осложняется тем, что жители Курской области фактически остаются заложниками: они не могут покинуть пункт временного размещения в Сумах из-за отсутствия документов и денег.

    МККК регулярно посещает и оказывает помощь удерживаемым, однако условия их содержания вызвали обеспокоенность российской стороны, и этот вопрос был вынесен на обсуждение с представителями Красного Креста.

    Что касается обмена посылками для пленных, то Москва и Киев завершили зеркальную передачу по 2 тыс. посылок друг другу при посредничестве МККК. Москалькова отметила, что этот вопрос на сегодня закрыт и обе стороны получили свои отправления.

    Вопрос возвращения на родину как курских жителей, так и эвакуированных из зон боевых действий украинцев, по словам Москальковой, должен быть решен в ближайшее время. Омбудсмен подчеркнула, что украинские граждане, находящиеся в Белгородской области, могут свободно передвигаться и обеспечены всем необходимым, а ситуация находится на постоянном контроле региональных уполномоченных.

    В августе 2024 года, после вторжения ВСУ в Курскую область, часть местных жителей была насильно вывезена на территорию Украины и оказалась в Сумах. Более 100 человек уже удалось вернуть в Россию отдельными группами при содействии Москальковой через Белоруссию.

    Ранее Москалькова заявила, что украинские граждане, вывезенные российскими военнослужащими из боевой зоны в Сумской области, оказались лишенными коридора для эвакуации со стороны Украины.

    Российская сторона передала Украине 45 человек, подлежавших выдворению из страны, среди которых находились пожилые и больные люди.

    Комментарии (0)
    17 января 2026, 15:54 • Новости дня
    Юрист Соловьев отметил незавершенность дела с квартирой Долиной
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Окончательное завершение спора вокруг квартиры Ларисы Долиной возможно только после передачи ключей и подписания всех документов, считает заслуженный юрист России Иван Соловьев.

    Юридическую точку в деле с квартирой певицы Ларисы Долиной поставит только передача ключей новой собственнице и подписание передаточного акта, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев, передает РИА «Новости».

    По словам Соловьева, несмотря на решение суда о выселении, певица не спешит добровольно исполнять постановление, а до фактической передачи квартиры юридически вопрос не считается закрытым.

    Соловьев отметил, что подобное поведение Долиной уже вызвало множество конспирологических версий о возможных действиях певицы, чтобы воспрепятствовать вступлению Полины Лурье в права собственности.

    Эксперт добавил, что появляются также предположения, что затягивание передачи квартиры может быть попыткой снизить ее стоимость, придав объекту негативную репутацию и сделав его «морально вымороченным».

    Напомним, что Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, а Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долиной. Речь идет о квартире, которую Лурье приобрела у Долиной за 112 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне юрист по недвижимости Галина Земскова заявила, что снятие ареста с квартиры в Хамовниках, ранее проданной Ларисой Долиной, может занять более трех месяцев при наличии нескольких исков.

    12 января Главное управление ФССП по Москве возбудило исполнительное производство против Ларисы Долиной, и сообщило, что у артистки есть четыре дня на добровольное исполнение решения суда по вопросу квартиры.

    До этого покупатель квартиры Полина Лурье отказалась принимать жилье из-за неточности в акте приема-передачи.


    Комментарии (0)
    17 января 2026, 14:43 • Новости дня
    СМИ: Госпитализирована заслуженная артистка РФ Ненашева

    @ Микляев Сергей/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Певица Галина Ненашева оказалась в больнице после ухудшения состояния и диагностированной нестабильной стенокардии, сообщают СМИ.

    Заслуженная артистка России 84-летняя Галина Ненашева была доставлена в больницу с диагнозом нестабильная стенокардия, пишут «Известия». Сообщается, что самочувствие Ненашевой резко ухудшилось дома, после чего к ней вызвали скорую помощь.

    Приехавшие на вызов медики приняли решение о немедленной госпитализации артистки. Врачи поставили диагноз нестабильная стенокардия и доставили Ненашеву в стационар для дальнейшего наблюдения и лечения.

    Галина Ненашева приобрела широкую популярность благодаря выступлениям в Советском Союзе, в том числе в дуэте с Муслимом Магомаевым. Ее репертуар включает знаменитые эстрадные хиты, романсы и народные песни. Среди наиболее известных произведений – «Белая лебедь», «Синева», «Шум берез».

    Сценический талант Ненашевой отмечен критиками и публикой, особенно после дебюта в Москонцерте и победы на фестивале «Красная гвоздика» в Сочи. Певица также исполняла песни для кинофильмов и выпускала сольные альбомы, среди которых «Острова разлуки» и «Бабье лето». Ее творчество отличает эмоциональность, искренность исполнения и глубокая драматичность, отмечают критики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее народная артистка России Наталья Варлей оказалась в больнице с болями в кисти руки. А вот дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной опровергла сообщения об экстренной госпитализации матери, о которой поспешили сообщить многие СМИ.

    Комментарии (0)
    17 января 2026, 17:57 • Новости дня
    Москалькова назвала возобновление обмена пленными с Украиной главным приоритетом

    Москалькова заявила о необходимости ускорить разблокировку обмена пленными

    Tекст: Вера Басилая

    Разблокировка процесса обмена военнопленными между Россией и Украиной является задачей номер один, заявила уполномоченный по правам человека в Россией Татьяна Москалькова.

    Москалькова обозначила восстановление обмена военнопленными между Россией и Украиной как основной вопрос на фоне затруднённого диалога с украинской стороной, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что главным вопросом сегодня остается необходимость снять препятствия для обмена военнопленными.

    Москалькова отметила, что сейчас с украинской стороны ведется непонятный диалог. По ее словам, она передала списки украинских военнослужащих, находящихся на территории России, которых готовы передать украинской стороне. Ранее, как сообщила омбудсмен, Украина также передавала списки, а Россия выражала согласие на возвращение пленных.

    «Вопрос номер один сегодня – это разблокировать обменные процессы военнопленными», – заявила Москалькова российским журналистам после встречи с главой МККК Мирьяной Сполярич. Она выразила надежду, что процесс обмена будет возобновлен в ближайшее время.

    Омбудсмен добавила, что пока сложно говорить о конкретных сроках и количестве пленных, так как тема очень сложная, и до самого последнего момента могут возникнуть нюансы, способные изменить или сорвать процесс.

    Ранее Москалькова заявила, что власти Киева продолжают настаивать на неприемлемых для России условиях обмена удерживаемых в Сумах жителей Курской области.

    Москалькова попросила Киев забрать эвакуированных Россией с территории боевых действий украинцев.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Киев срывает обмен пленными с Россией.

    Комментарии (0)
    17 января 2026, 14:59 • Новости дня
    У бывшего мэра Сочи изъяты драгоценности на 51 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд передал в доход государства украшения бывшего мэра Сочи, среди которых выделяется кольцо с сапфиром стоимостью 13 млн рублей.

    Суд вынес решение о передаче в доход государства ювелирных изделий на сумму 51,3 млн рублей, принадлежавших экс-мэру Сочи Алексею Копайгородскому и аффилированным с ним лицам. В перечень изъятых украшений вошли кольцо с изумрудом зеленого цвета за 11 млн рублей, бриллиант весом два карата стоимостью 3,5 млн рублей, а также другие украшения. Самым дорогим предметом оказалось женское кольцо с сапфиром, оцененное в 13 млн рублей, сообщает

    ТАСС.

    Также в списке конфискованных ценностей находились броши, подвески, цепочки, серьги, кольца и крестик. Стоимость отдельных предметов варьировалась от 40 тыс. до 120 тыс. рублей.

    Копайгородский занимал пост главы Сочи с сентября 2019 года по май 2024 года. В сентябре 2024 года он был взят под стражу по обвинению в особо крупном присвоении. По версии Генпрокуратуры, через супругу Янину Копайгородскую он получил от коммерсантов 248 млн рублей за покровительство и содействие бизнесу с марта 2022 по май 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Хостинский районный суд Сочи удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов Копайгородского и аффилированных лиц на 1,6 млрд рублей.

    А в мае 2025 года Копайгородскому и его супруге предъявили новые обвинения в незаконном обогащении на сумму свыше 330 млн рублей.

    Комментарии (0)
    17 января 2026, 23:58 • Новости дня
    Reuters сообщило о созыве экстренного совещания ЕС по угрозам со стороны США

    Tекст: Антон Антонов

    В воскресенье в Брюсселе состоится экстренное совещание послов стран Евросоюза из-за угроз США ввести новые пошлины, сообщили дипломаты из ЕС.

    По данным Reuters, послы обсудят «тему Гренландии и новых угроз Трампа пошлинами», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские военные прибудут в Гренландию, чтобы подготовиться к учебным маневрам Arctic Endurance, которые в будущем станут регулярными. Вашингтон заявил, что Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия «играют в очень опасную игру вокруг Гренландии». США объявили о введении 10% пошлин на товары из этих стран.

    Комментарии (0)
    18 января 2026, 00:30 • Новости дня
    Ведущая фракция Европарламента призвала ЕС отложить нулевые пошлины для США

    Глава ведущей фракции ЕП Вебер: Нулевые тарифы для США нужно отложить

    Tекст: Антон Антонов

    Европейская народная партия, ведущая фракция Европарламента, намерена потребовать пересмотра тарифного соглашения между Евросоюзом и США, предусматривающего нулевые тарифы для американских товаров, заявил ее глава Манфред Вебер.

    По словам Вебера, Европейская народная партия поддерживает соглашение о торговле между ЕС и США, однако в условиях угроз со стороны США относительно Гренландии одобрение сделки невозможно.

    «Налоговые пошлины в размере 0% на американские товары должны быть отложены», – заявил Вебер в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о введении 10% пошлин на товары из европейских стран. Весной США начали масштабную тарифную войну. Летом ЕС и США договорились о введении пошлин в размере 15% на 75% европейских поставок в США. При этом ЕС отказался от тарифов на американские товары.

    Комментарии (0)
    17 января 2026, 14:16 • Новости дня
    Восемь человек пострадали при взрыве газового баллона в Ставрополье

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате взрыва газового баллона в придорожном кафе в Ставропольском крае были госпитализированы восемь человек, среди которых оказались трое детей, сообщили местные власти.

    О взрыве газового баллона в придорожном кафе Кочубеевского округа Ставрополья сообщил глава округа Олег Борзов в своем Telegram-канале. По предварительным данным, причиной происшествия стал взрыв газового баллона, что привело к возгоранию.

    В результате инцидента восемь человек, включая троих несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие были оперативно доставлены в лечебные учреждения, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

    Пожар, возникший после взрыва, был быстро ликвидирован. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства случившегося, проводится проверка технического состояния оборудования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Уссурийске в Приморье при взрыве газа пострадали три человека, одна женщина позже скончалась.

    А в начале января в Ингушетии при взрыве газа в частном доме получили травмы семь человек, в том числе ребенок. По факту ЧП возбудили уголовное дело.

    Комментарии (0)
