Дорофеев вошел в топ-8 снайперов в истории «Вегаса»

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Вегас Голден Найтс» одержал уверенную победу над «Нэшвилл Предаторз» со счетом 7:2 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ, передает ТАСС. Одним из героев встречи стал российский нападающий Павел Дорофеев, оформивший 20-ый гол в нынешнем сезоне. Этот результат позволил ему выйти на восьмое место в списке лучших снайперов «Вегаса» за всю историю клуба, сравнявшись с канадцем Чендлером Стивенсоном.

В матче также отличились Александер Хольц, Ши Теодор, Марк Стоун, Коул Райнхардт, Митч Марнер и Киган Колесар. У гостей шайбы забросили Люк Эвангелиста и Филип Форсберг. Дорофеев провел в этом сезоне 47 матчей, на его счету 20 голов и 16 результативных передач.

Лучшим снайпером «Вегаса» остается Джонатан Маршессо, реализовавший 192 гола за команду. После этой победы «Вегас» лидирует в Тихоокеанском дивизионе с 60 очками, проведя 47 игр. «Нэшвилл» занимает пятое место в Центральном дивизионе, у него 50 очков после 48 матчей.

Следующий матч «Вегас» сыграет дома с «Филадельфией» в ночь на 20 января по московскому времени, а «Нэшвилл» примет «Баффало» в ночь на 21 января.

