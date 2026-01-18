Самолет Сочи – Кемерово совершил экстренную посадку в Барнауле

Глава российских католиков отказался осудить гонения на православных

Tекст: Вера Басилая

Заявление было опубликовано ХМКК в четверг на официальном сайте организации, передает РИА «Новости». В документе осуждается использование религии в политических целях и указывается, что подобные практики, по мнению авторов, имеют место на Украине, в Молдавии, Эстонии, Армении и ряде других стран. Комитет также подчеркнул, что традиционно выступает в защиту прав христиан разных конфессий – православных, католиков и протестантов. При этом в списке подписантов отсутствует имя архиепископа Пецци, который является одним из сопредседателей ХМКК.

Источник в Русской православной церкви отметил, что отсутствие подписи вызывает недоумение. «Действительно, архиепископ Павел Пецци не подписал заявление, и это вызывает вопросы. Потому что, во-первых, в тексте упомянуты католические верующие – как те, в защиту кого, в том числе, выступает ХМКК. Во-вторых, известно, что в других регионах мира, где присутствует не менее чувствительная повестка, представители католической церкви нередко очень активно выступают в поддержку благих инициатив, продиктованных ответственностью христиан перед Богом. А в данном случае мы этого не видим», – сказал собеседник агентства.

В то же время в Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве пояснили позицию главы католиков России. Генеральный викарий архиепархии священник Кирилл Горбунов заявил РИА Новости, что отказ от подписи связан с внутренними каноническими ограничениями. «Владыка (архиепископ Павел Пецци – ред.) ответил, что хотя он сочувствует выраженной в заявлении позиции, он с точки зрения внутренних установлений католической церкви не обладает юрисдикцией для того, чтобы делать официальные заявления, касающиеся других стран», – подчеркнул он.

Христианский межконфессиональный консультативный комитет был создан в 1993 году и считается крупнейшей межхристианской диалоговой площадкой в Евразии. Согласно информации на сайте ХМКК, сопредседателями совета являются представители Русской православной церкви, одной из протестантских конфессий (на ротационной основе) и Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве.

При этом источник РИА Новости напомнил о позиции отдельных иерархов католической церкви в других странах. В частности, он указал на позицию главы католиков латинского обряда на Украине – архиепископа Львовского Мечислава Мокшицкого, который ранее поддержал закон, допускающий запрет канонической Украинской православной церкви, и тем самым фактически выступил в поддержку гонений против нее.

Напомним, в сентябре 2024 года на Украине вступил в силу закон, принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским, который позволяет запретить деятельность УПЦ. Документ был поддержан Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций, несмотря на то, что Украинская православная церковь являлась одной из его основательниц. В состав ВСЦиРО, согласно данным на его сайте, входят, в том числе, глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Киево-Галицкий Святослав Шевчук и епископ Киевско-Житомирский Римско-католической церкви Виталий Кривицкий.

Ранее американская конгрессвумен Анна Паулина Луна призвала прекратить выделение Украине денежных средств. Она объяснила свою позицию рейдами на церкви и задержаниями священников.

Эксперты ООН выразили тревогу по поводу ограничения свободы вероисповедания для Украинской православной церкви на Украине.