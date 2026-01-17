Сирийская армия зашла в город Табка, где находится Евфратская ГЭС

«Комиссию возглавит доктор Али Шаат, широко уважаемый лидер-технократ, который будет следить за восстановлением основных государственных служб, гражданских институтов и за стабилизацией повседневной жизни в Газе, одновременно закладывая основу для долгосрочного, самоподдерживающегося управления», – сказано в заявлении Белого дома.
В нём уточняется, что Шаат имеет опыт работы в сфере государственного управления, экономического развития и международного взаимодействия, пользуется уважением за прагматичное, технократическое руководство и понимание институциональных реалий Газы.
Совет мира будет играть важную роль в выполнении всех 20 пунктов президентского плана, обеспечивая стратегический надзор, мобилизацию международных ресурсов и обеспечение подотчетности по мере перехода Газы от конфликта к миру и развитию, говорится в документе.
Для реализации концепции Совета мира под председательством президента США Дональда Трампа сформирован Исполнительный совет, в состав которого вошли лидеры, имеющие опыт работы в области дипломатии, развития, инфраструктуры и экономической стратегии.
Назначены следующие члены: госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, бывший премьер Британии Тони Блэр, миллиардер Марк Роуэн, глава Всемирного банка Аджай Банга, замсоветника по нацбезопасности США Роберт Габриэль.
Напомним, в ноябре 2025 года Совбез ООН принял резолюцию США о создании временного органа управления и международных сил в Газе. При этом план Вашингтона по урегулированию ситуации в Газе из 20 пунктов исключает прямое или косвенное участие движения ХАМАС в будущей системе управления анклавом.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в январе США сообщили о формировании палестинского комитета для управления Газой. Американский президент в соцсети Truth Social объявил 16 января о сформированном Совете мира в Газе.