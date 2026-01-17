  • Новость часаПВО сбила 34 украинских беспилотника над регионами России и Азовским морем
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Рассвет» накроет Россию спутниковым интернетом
    Пенсионеры стали менять «схемы Долиной» после ее поражения в суде
    Россия опередила мир по темпам потепления климата
    NY Post рассказала об издевательствах Дании над коренными жителями Гренландии
    Балицкий объяснил значение освобождения Прилук в Запорожской области
    Орбан: Западная Европа готовится к войне с Россией
    Посол Германии в Грузии призвал радикалов к «иранизации» процессов
    Военный эксперт рассказал о задачах российского аналога Starlink
    Ургант на прощании в Москве назвал любимое слово Золотовицкого
    17 января 2026, 21:54 • Новости дня

    Сирийская армия зашла в город Табка, где находится Евфратская ГЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Сирийские военные вошли в город Табка, где находится Евфратская ГЭС, и окружили подразделения курдских СДС в районе военного аэродрома, нарушив прежнее перемирие, сообщает телеканал Al Hadath.

    По данным Al Hadath, оперативное командование вооруженных сил переходного правительства Сирии сообщило о вступлении сирийской армии в город Табка, где расположена Евфратская ГЭС, передает ТАСС.

    В официальном коммюнике отмечается, что формирования курдских сил окружены в районе военного аэродрома.

    По данным телеканала Al Hadath, правительственные войска в субботу заняли не менее восьми населенных пунктов в провинции Ракка, которые до этого находились под контролем курдских формирований. Командование СДС в своем заявлении назвало действия сирийской армии «вероломными» и подчеркнуло, что ранее между властями и курдами существовало соглашение о прекращении огня.

    Ранее сирийские военные установили контроль над стратегическими нефтяными объектами в провинции Ракка. Курдские формирования ранее контролировали эти объекты.

    15 января 2026, 02:44 • Новости дня
    Авианосная ударная группа США направилась на Ближний Восток

    Журналист NewsNation Майер: США направили авианосец на Ближний Восток

    Авианосная ударная группа США направилась на Ближний Восток
    @ Eric S. Powell/U.S. Navy/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Авианосная ударная группа США начала перемещение из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования вооруженных сил США, то есть на Ближний Восток, сообщила журналист NewsNation Келли Майер.

    Майер сообщила в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что АУГ прибудет в зону ответственности CENTCOM примерно через неделю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского государства Дональд Трамп пообещал поддержку иранским протестующим. СМИ сообщали, что США могут нанести удар по Ирану в течение суток. Трамп отказался однозначно ответить на вопрос о возможности военных действий против Ирана.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    28 комментариев


    Комментарии (6)
    17 января 2026, 20:44 • Новости дня
    В Иране арестовали 50 организаторов беспорядков

    Власти Ирана арестовали 50 организаторов беспорядков на севере страны

    Tекст: Вера Басилая

    В провинции Гилян на севере Ирана задержаны 50 предполагаемых организаторов беспорядков, общее число арестованных протестующих превысило 1,5 тыс. человек, заявил глава полицейского управления Хосейн Хасанпур.

    Правоохранительные органы арестовали 50 организаторов беспорядков в провинции Гилян на севере страны, передает РИА «Новости».

    Глава местного полицейского управления Хосейн Хасанпур отметил, что все лица, причастные к подстрекательству к бунтам или погромам, будут установлены и задержаны.

    Всего, по информации полиции, в регионе задержали более 1,5 тысячи человек, принимавших участие в протестах. Прокурор провинции Хорасан-Резави на северо-востоке страны сообщил о задержании 72 организаторов беспорядков. Массовые задержания также прошли в Тегеране, Кередже, Реште, Ардебиле и других городах республики.

    Массовые проправительственные шествия прошли в различных провинциях Ирана, включая Тегеран.

    Судебные органы Ирана опровергли сообщения о более чем 12 тыс. погибших, назвав эти данные ложными.

    Глава Минобороны Ирана Азиз Насирзаде заявил, что участникам протестов предлагали денежные вознаграждения за совершение преступных действий.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с Владимиром Путиным подчеркнул прямую вовлеченность США и Израиля в последние события в стране.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 11:05 • Новости дня
    Страны Персидского залива выступили против удара по Ирану

    Государства Персидского залива выступили против атаки США на Иран

    Tекст: Вера Басилая

    Несмотря на напряженность с Ираном, монархии Персидского залива опасаются последствий военного удара США и настаивают на дипломатии, сообщает The New York Times.

    Страны Персидского залива публично и негласно убеждают администрацию Дональда Трампа воздержаться от военной атаки на Иран и предпочесть дипломатические меры. По мнению местных аналитиков, даже Саудовская Аравия, которая традиционно рассматривает Иран как конкурента, не поддерживает силовое вмешательство США. Власти региона опасаются, что эскалация конфликта приведет к дестабилизации и нанесет ущерб их экономике и безопасности, передает The New York Times.

    Султанат Оман, традиционно выступающий посредником в переговорах между США и Ираном, порекомендовал Вашингтону не наносить удар, сообщает источник, знакомый с ситуацией. Катар также призывает к мирному решению, подчеркивая необходимость возвращения к переговорам. Представитель МИД Катара отметил: «Главные вызовы региона требуют возвращения за стол переговоров».

    Прошлогодние удары США по ядерным объектам Ирана и последующая атака Ирана по американской базе в Катаре усилили опасения монархий залива по поводу ответных действий. После этих событий американские военные начали вывозить часть неключевого персонала с катарской базы из соображений безопасности, рассказали два военных источника.

    Единство в отношении Ирана среди стран Совета сотрудничества Персидского залива отсутствует: Кувейт, Оман и Катар поддерживают с Тегераном рабочие отношения, тогда как Саудовская Аравия и Бахрейн придерживаются более жесткой линии. Несмотря на напряженность, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в 2023 году восстановил дипломатические отношения с Ираном после семилетнего разрыва.

    Эксперт Международной кризисной группы Ясмин Фарук считает, что страны залива опасаются хаоса в случае смены власти в Иране и укрепления позиций Израиля. В прошлом году Израиль совершил неудачную атаку в Катаре, что вызвало тревогу среди арабских правительств региона. Объединенные Арабские Эмираты также опасаются потерь от обострения, поскольку Дубай остается важным торговым хабом для иранских товаров.

    Саудовская Аравия, Оман и Катар предупредили США о рисках в случае попытки сменить власть в Иране.

    Израиль и ряд арабских стран попросили США не наносить удары по Ирану.

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность в случае необходимости быстро и решительно нанести удар по Ирану.

    Заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Ирана назначено на четверг.

    Между тем, авианосная ударная группа США направилась на Ближний Восток.

    Комментарии (4)
    17 января 2026, 19:14 • Новости дня
    Армия Сирии заявила о взятии под контроль нефтяных месторождений курдов

    Армия Сирии взяла под контроль месторождения Сафьян и Эс-Саура в Ракке

    Tекст: Вера Басилая

    Сирийские военные установили контроль над стратегическими нефтяными объектами в провинции Ракка, ранее находившимися под управлением курдских формирований, сообщил телеканал Al-Ikhbariya.

    По данным Al-Ikhbariya, сирийская армия взяла под контроль нефтяные месторождения Сафьян и Эс-Саура, а также транспортный узел Эр-Расафа в районе города Эт-Табка, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в сирийском военном командовании, подчеркнув, что данные объекты ранее находились под контролем курдской коалиции «Сирийские демократические силы».

    По информации телеканала Al-Ikhbariya, армия Сирии также требует от СДС немедленного вывода всех подразделений с западного берега Евфрата и демилитаризации города Табка.

    В первой половине дня сирийские военные начали развертывание в провинции Ракка после взятия города Дейр-Хафер к востоку от Алеппо, передает ТАСС. Захватив населенный пункт Дебси-Афнан, армия Сирии продвигается в сторону Табки, где расположена крупная гидроэлектростанция на Евфрате.

    Курдская коалиция СДС назвала продвижение сирийских сил нарушением двусторонних соглашений, достигнутых с помощью международных посредников. По данным телеканала Syria TV, армия также начала в субботу военную операцию против курдов к востоку от Ракки, наступая на форпосты СДС в Ратлу и Ганем-эль-Али.

    Ранее президент Сирии Ахмед аш-Шараа издал указ, подтверждающий, что курдские граждане являются неотъемлемой частью сирийского народа.

    Здание администрации провинции Алеппо ранее подверглось атаке с применением беспилотника курдских формирований «Сирийских демократических сил».

    В Алеппо в конце 2025 года произошли столкновения между армией Сирии и поддерживаемой США курдской группировкой.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 06:34 • Новости дня
    Заседание Совбеза ООН по Ирану назначено на четверг
    Заседание Совбеза ООН по Ирану назначено на четверг
    @ Zhang Fengguo/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Иране пройдет в четверг, 15 января, сообщило председательствующее в СБ в январе постпредство Сомали.

    Встреча состоится по запросу Соединенных Штатов в 23.00 мск (15.00 времени Нью-Йорка). Обсуждение Ирана пройдет в рамках пункта повестки дня «Ситуация на Ближнем Востоке», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США запросили проведение заседания Совбеза ООН по вопросу ситуации в Иране. В Иране произошли вооруженные столкновения демонстрантов с органами правопорядка. Авианосная ударная группа США начала перемещение из Южно-Китайского моря на Ближний Восток.

    Комментарии (0)
    17 января 2026, 01:25 • Новости дня
    Белый дом представил состав Совета мира в Газе

    Tекст: Катерина Туманова

    После объявления американским президентом Дональдом Трампом о том, что Совет мира в Газе сформирован, Белый дом представил его состав и основных лиц, которые будут отвечать за восстановление анклава.

    «Комиссию возглавит доктор Али Шаат, широко уважаемый лидер-технократ, который будет следить за восстановлением основных государственных служб, гражданских институтов и за стабилизацией повседневной жизни в Газе, одновременно закладывая основу для долгосрочного, самоподдерживающегося управления», – сказано в заявлении Белого дома.

    В нём уточняется, что Шаат имеет опыт работы в сфере государственного управления, экономического развития и международного взаимодействия, пользуется уважением за прагматичное, технократическое руководство и понимание институциональных реалий Газы.

    Совет мира будет играть важную роль в выполнении всех 20 пунктов президентского плана, обеспечивая стратегический надзор, мобилизацию международных ресурсов и обеспечение подотчетности по мере перехода Газы от конфликта к миру и развитию, говорится в документе.

    Для реализации концепции Совета мира под председательством президента США  Дональда Трампа  сформирован Исполнительный совет, в состав которого вошли лидеры, имеющие опыт работы в области дипломатии, развития, инфраструктуры и экономической стратегии.

    Назначены следующие члены: госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, бывший премьер Британии Тони Блэр, миллиардер Марк Роуэн, глава Всемирного банка Аджай Банга, замсоветника по нацбезопасности США Роберт Габриэль.

    Напомним, в ноябре 2025 года Совбез ООН принял резолюцию США о создании временного органа управления и международных сил в Газе. При этом план Вашингтона по урегулированию ситуации в Газе из 20 пунктов исключает прямое или косвенное участие движения ХАМАС в будущей системе управления анклавом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в январе США сообщили о формировании  палестинского комитета для управления Газой. Американский президент в соцсети Truth Social объявил 16 января о сформированном Совете мира в Газе.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 01:58 • Новости дня
    Власти Ирана закрыли воздушное пространство над страной

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Ирана временно закрыли воздушное пространство страны, сообщает сервис Flightradar24.

    В соответствии с новым уведомлением NOTAM исключение делается только для международных рейсов, «на которые дается разрешение». Документ остается в силе чуть более двух часов, сообщает Flightradar24 в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана закрыли воздушное пространство у границы с Ираком. В Иране митинги переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 01:12 • Новости дня
    Иран закрыл небо со стороны Ирака

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Ирана приняли решение о закрытии воздушного пространства у границы с Ираком, сообщил телеканал Al Hadath.

    Это решение затронуло все воздушные суда, направляющиеся из Ирака, передает ТАСС со ссылкой на Al Hadath.

    Сутки назад, как отмечал Al Arabiya, власти Тегерана обратились к Багдаду с просьбой не отправлять гражданские рейсы в исламскую республику без предварительного согласования с иранской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране начались массовые протесты после резкого падения курса риала. Позже митинги переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка.

    На ваш взгляд
    К чему приведут протесты в Иране?





    Результаты


    Комментарии (0)
    16 января 2026, 23:55 • Новости дня
    Президент Сирии аш-Шараа издал защищающий курдов указ
    Президент Сирии аш-Шараа издал защищающий курдов указ
    @ Syria's interim FM/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Сирии Ахмед аш-Шараа издал в пятницу указ, подтверждающий, что курдские граждане являются неотъемлемой и подлинной частью сирийского народа, сообщило агентство SANA.

    «Президент Ахмад аш-Шараа издал в пятницу указ № 13 от 2026 года, подтверждающий, что сирийские курдские граждане являются неотъемлемой и подлинной частью сирийского народа, и что их культурная и языковая идентичность является неотделимой составляющей единой и многообразной национальной идентичности Сирии», – сказано в сообщении Telegram-канала агентства SANA.

    В телевизионном обращении президент аш-Шараа заявил, что у араба нет превосходства над курдом, турком или кем-либо ещё, кроме как по благочестию и личной непорочности, независимо от этнической принадлежности.

    «Наш курдский народ, потомки Саладина, остерегайтесь верить утверждениям о том, что мы замышляем зло против наших курдских братьев. Клянусь Богом, любой, кто причинит вам вред, будет нашим противником до Судного дня. Ваша жизнь –  наша жизнь. Мы стремимся только к благополучию страны и ее народа, развитию, восстановлению и единству нации, и никто не будет лишен своей доли этого блага», – сказал в телеэфире аш-Шараа.

    Согласно указу, всех курдов, кого насильственно выселили с их земель, призвали вернуться без каких-либо условий или ограничений, кроме единственного –  сложить оружие.

    «Я призываю вас активно участвовать в построении этой родины и сохранении её безопасности и единства, а также отвергать всё, что противоречит этому пути», – заявил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Аш-Шараа в декабре рассказал о контактах сирийской оппозиции с Москвой после падения режима Асада. Глава МИД России Лавров сообщил о встрече Путина с главой МИД Сирии. МВД Сирии в январе опровергло сообщения о покушении на президента аш-Шараа.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 03:48 • Новости дня
    США запросили заседание Совбеза ООН по Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    США запросили проведение заседания Совбеза ООН по вопросу ситуации в Иране, сообщил источник в СБ.

    Американская сторона запросила проведение встречи на четверг, 15 января, в 15.00 по нью-йоркскому времени (23.00 мск). При этом председатель Совета Безопасности ООН на январь от Сомали пока официально не подтвердил назначение данного заседания, передает РИА «Новости»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране митинги переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка. По данным СМИ, авианосная ударная группа США начала перемещение из Южно-Китайского моря на Ближний Восток.

    На ваш взгляд
    К чему приведут протесты в Иране?





    Результаты


    Комментарии (0)
    15 января 2026, 21:25 • Новости дня
    Ирак заявил о недопустимости военных действий против соседей с его территории

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ирак не позволит использовать свою территорию, воздушное пространство или территориальные воды для ведения военных действий против какой-либо страны региона, заявил официальный представитель главнокомандующего вооруженными силами Ирака Сабах ан-Науман.

    «В свете стремительно развивающейся региональной ситуации, сопутствующей эскалации, а также угроз безопасности и стабильности региона Республика Ирак подтверждает свою твердую и принципиальную позицию против использования своей территории, воздушного пространства или территориальных вод в качестве плацдарма для любых военных действий, направленных против какой-либо страны», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    Ан-Науман также отметил, что Ирак полностью привержен политике, не допускающей превращения страны в арену для угроз безопасности соседним государствам или втягивания в конфликты, которые не соответствуют интересам иракского народа.

    Представитель армии призвал все стороны проявлять сдержанность, отдавать приоритет диалогу и избегать дальнейшей эскалации. По его словам, споры следует решать исключительно мирными и дипломатическими средствами, основываясь на принципах международного права и Уставе ООН.

    Ранее Иран закрыл небо со стороны Ирака.

    Комментарии (3)
    15 января 2026, 02:59 • Новости дня
    Daily Telegraph сообщила об эвакуации британских дипломатов из Тегерана

    Daily Telegraph: Британия эвакуировала сотрудников посольства из Тегерана

    Tекст: Антон Антонов

    Британские власти приняли решение вывезти своего посла и всех сотрудников консульского отдела посольства из Тегерана, пишет Daily Telegraph.

    По данным Daily Telegraph, Британия эвакуировала посла и сотрудников посольства в связи с обострением ситуации в регионе, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство Британии в Иране приостановило работу на фоне роста напряженности в регионе. СМИ заявили, что США могут нанести удар по Ирану в течение суток. Сообщается, что авианосная ударная группа США начала перемещение из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования США на Ближнем Востоке.

    На ваш взгляд
    К чему приведут протесты в Иране?





    Результаты


    Комментарии (0)
    15 января 2026, 12:04 • Новости дня
    Hurriyet: Кризис в Иране может изменить баланс сил на Ближнем Востоке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Эскалация внутренней ситуации в Иране грозит нарушением баланса сил на Ближнем Востоке и может привести к катастрофическим последствиям, сообщили СМИ.

    Как пишет турецкая Hurriyet, что власти Турции внимательно оценивают риски, поскольку хаос или начало вооруженного конфликта в Иране непосредственно затронет саму Турцию, передает РИА «Новости».

    В публикации подчеркивается, что Иран отличается от Ливана, Сирии и Ирака по уровню организованности вооруженных сил религиозного режима. Это обстоятельство, по мнению СМИ, делает потенциальный кризис особенно опасным для всего региона. Газета также указывает на вероятность масштабной дестабилизации, если внутренний конфликт будет сопровождаться вмешательством США и Израиля.

    Отмечается, что подобное развитие событий может изменить существующий баланс сил на Ближнем Востоке, что напрямую затронет интересы Турции. Кроме того, издание обращает внимание на дипломатические усилия Анкары по посредничеству, задаваясь вопросом, осознает ли Тегеран всю серьезность возможных последствий эскалации.

    Если дипломатические инициативы провалятся, региону придется столкнуться с новой геополитической реальностью. Это, как отмечает газета, негативно скажется на стабильности и безопасности Турции.

    В четверг авианосная ударная группа США начала перемещение из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования вооруженных сил США, то есть на Ближний Восток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что США могут нанести удар по Ирану в течение суток. Трамп отказался однозначно ответить на вопрос о возможности военных действий против Ирана.

    Комментарии (0)
    17 января 2026, 03:25 • Новости дня
    Болгарский дипломат Младенов стал связующим звеном с Советом мира в Газе

    Tекст: Катерина Туманова

    В представленном Белым домом Совете мира по Газе упомянут дипломат из Болгарии Николай Младенов, которому предстоит роль связующего звена между Советом мира и Нацкомитетом по управлению сектором Газа.

    «Господин Николай Младенов, член Исполнительного совета, будет исполнять обязанности Высокого представителя Газы. В этом качестве он будет выступать в качестве связующего звена между Советом мира и Национальным советом по координации действий в Газе», – говорится в сообщении Белого дома.

    Там уточняется, что Младенов будет поддерживать надзор Совета за всеми аспектами управления, восстановления и развития Газы и обеспечивать координацию действий между гражданскими структурами и органами безопасности.

    Напомним, ранее Белый дом представил состав Совета мира в Газе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе США сообщили о формировании  палестинского комитета для управления Газой. Американский президент в соцсети Truth Social  объявил 16 января о сформированном Совете мира в Газе.

    Комментарии (0)
    16 января 2026, 12:36 • Новости дня
    Путин обсудил с Нетаньяху обострение ситуации вокруг Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, во время которого лидеры уделили особое внимание необходимости политико-дипломатических мер для стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и вокруг Ирана, сообщили в Кремле.

    Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Главы государств подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы, связанные с Ираном.

    Путин подчеркнул, что Россия выступает за активизацию политико-дипломатических шагов ради стабильности и безопасности в регионе. Он подтвердил готовность российской стороны продолжать посреднические усилия и содействовать конструктивному диалогу между всеми заинтересованными странами.

    Стороны договорились поддерживать контакты на различных уровнях и впредь.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонные переговоры. Стороны обсудили ситуацию в Иране и варианты возможного ответа со стороны Вашингтона.

    Комментарии (0)
    Главное
    Группа ВСУ из шести бойцов сдалась в плен под Гуляйполем (видео)
    Трамп ввел пошлины против стран ЕС из-за Гренландии
    Китайские военные провели учения по «венесуэльскому сценарию»
    ГАЗ подал иск к Starrag GmbH почти на 500 тыс. евро
    Глава российских католиков отказался осудить гонения на православных
    В России установили норматив приезда скорой помощи
    Олешко и Михалкова получили звания народных артистов РФ