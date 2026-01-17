  • Новость часаВ Иране арестовали 50 организаторов беспорядков
    «Рассвет» накроет Россию спутниковым интернетом
    Пенсионеры стали менять «схемы Долиной» после ее поражения в суде
    Россия опередила мир по темпам потепления климата
    NY Post рассказала об издевательствах Дании над коренными жителями Гренландии
    Балицкий объяснил значение освобождения Прилук в Запорожской области
    Орбан: Западная Европа готовится к войне с Россией
    Посол Германии в Грузии призвал радикалов к «иранизации» процессов
    Военный эксперт рассказал о задачах российского аналога Starlink
    Ургант на прощании в Москве назвал любимое слово Золотовицкого
    17 января 2026, 20:44 • Новости дня

    В Иране арестовали 50 организаторов беспорядков

    Власти Ирана арестовали 50 организаторов беспорядков на севере страны

    Tекст: Вера Басилая

    В провинции Гилян на севере Ирана задержаны 50 предполагаемых организаторов беспорядков, общее число арестованных протестующих превысило 1,5 тыс. человек, заявил глава полицейского управления Хосейн Хасанпур.

    Правоохранительные органы арестовали 50 организаторов беспорядков в провинции Гилян на севере страны, передает РИА «Новости».

    Глава местного полицейского управления Хосейн Хасанпур отметил, что все лица, причастные к подстрекательству к бунтам или погромам, будут установлены и задержаны.

    Всего, по информации полиции, в регионе задержали более 1,5 тысячи человек, принимавших участие в протестах. Прокурор провинции Хорасан-Резави на северо-востоке страны сообщил о задержании 72 организаторов беспорядков. Массовые задержания также прошли в Тегеране, Кередже, Реште, Ардебиле и других городах республики.

    Массовые проправительственные шествия прошли в различных провинциях Ирана, включая Тегеран.

    Судебные органы Ирана опровергли сообщения о более чем 12 тыс. погибших, назвав эти данные ложными.

    Глава Минобороны Ирана Азиз Насирзаде заявил, что участникам протестов предлагали денежные вознаграждения за совершение преступных действий.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с Владимиром Путиным подчеркнул прямую вовлеченность США и Израиля в последние события в стране.

    16 января 2026, 14:45 • Новости дня
    Израиль сообщил о скором ударе США по Ирану

    Axios: Израиль сообщил о скором ударе США по Ирану

    Израиль сообщил о скором ударе США по Ирану
    @ Petty Officer 3rd Class Kaleb Sa/Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские должностные лица полагают, что США могут нанести удар по Ирану в ближайшие дни, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

    США могут нанести удар по Ирану в ближайшие дни, считают израильские чиновники, передает ТАСС со ссылкой на портал Axios.

    По их данным, Вашингтон разрабатывает план атаки на объекты иранских сил безопасности, однако израильская сторона находит такие меры недостаточными. Американские чиновники, в свою очередь, допускают военное вмешательство, если в Иране продолжатся казни бунтовщиков.

    Как уточняет Axios, США уже начали перебрасывать в регион Ближнего Востока наступательные и оборонительные вооружения. В частности, туда направляется авианосная ударная группа USS Abraham Lincoln, а также дополнительные средства противовоздушной обороны, истребители и, возможно, подводные лодки. Решения зависят от дальнейших действий иранских властей и распоряжений президента Дональда Трампа.

    По данным агентства AFP, Саудовская Аравия, Катар и Оман ведут активные дипломатические переговоры, призывая США не атаковать Иран и дать Тегерану возможность продемонстрировать добрую волю. Между тем газета The Wall Street Journal отмечала, что для возможных ударов могут быть использованы крылатые ракеты Tomahawk с американских эсминцев, уже находящихся в регионе. Журналистка телеканала NewsNation Келли Мейер уточнила, что ударная группа США прибудет на Ближний Восток из Южно-Китайского моря в течение недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карлсон предсказал неминуемые удары США по Ирану.

    Заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Ирана назначено на четверг.

    Авианосная ударная группа США направилась на Ближний Восток.

    14 января 2026, 22:05 • Новости дня
    Израильский эксперт оценил перспективы удара США по Ирану

    Политолог Ципис: У США не получится повторить «венесуэльский сценарий» в случае с Ираном

    Израильский эксперт оценил перспективы удара США по Ирану
    @ Daniel Torok/ US White House/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Иран – это не Венесуэла, речь идет о гораздо более мощном государстве, в отличие от Каракаса у Тегерана есть арсенал баллистических ракет и подготовленная армия, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее СМИ сообщили о возможном ударе США по Ирану в течение ближайших 24 часов.

    «Акции протеста в Иране – четкие и спланированные действиями спецагентов, внедренных среди участников. Причем Израиль уже и не скрывает роль «Моссада» в беспорядках и провокациях», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт в области международных отношений и национальной безопасности.

    Происходящее в Исламской республике он назвал «классическим примером цветной революции и управляемым хаосом». «События развиваются по сценарию украинского Майдана: абсолютно те же методы, стратегии и тактики», – считает собеседник.

    Политолог допускает, что следующим этапом станут американские удары по Ирану. «Хотя в Вашингтоне и царит неразбериха, а Дональд Трамп мешкает и, по всей видимости, еще не принял окончательного решения об операции, атака может произойти в любую минуту – в том числе в ночь на 15 января», – указал эксперт, призвав относиться серьезно к сообщениям о возможном начале атаки в течение 24 часов.

    Но у Штатов не получится повторить «венесуэльский сценарий» в случае с республикой, подчеркнул он. «Нужно понимать, что Иран – это не Венесуэла. Речь идет о гораздо более мощном государстве, имеющем сильную многоуровневую армию: это и Корпус стражей исламской революции (КСИР), личная гвардия аятоллы Али Хаменеи, вооруженные силы и спецслужбы. Кроме того, у Тегерана есть арсенал баллистических ракет, чем не мог похвастаться Каракас. И наконец, доподлинно неизвестно, на какой стадии находится иранская ядерная программа», – заметил Ципис.

    Таким образом, возможные военные действий США приведут к серьезной эскалации на Ближнем Востоке. «Атака на Иран, вероятно, спровоцирует большую войну в регионе. Также стоит ожидать скачка цен на нефть», – прогнозирует аналитик.

    «То есть Вашингтон, с одной стороны, ударит по Китаю, который потеряет поставщика нефти в лице Тегерана, а с другой, сделает подарок России, которая заработает на экспорте энергоресурсов. В последнем Трамп не заинтересован», – рассуждает эксперт. По его мнению, эта дилемма и невозможность «одним ударом решить все вопросы» и создает неразбериху в Белом доме и нерешительность по операции против Исламской республики.

    Ранее стало известно, что США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник среди европейских чиновников. По информации агентство, Тегеран предупредил государства Ближнего Востока, что ударит по американским базам в случае нападения Штатов на Исламскую республику.

    В этой связи Вашингтон выводит часть персонала с баз в ближневосточном регионе. Так, некоторым сотрудникам было поручено покинуть авиабазу Аль-Удейд в Катаре к вечеру среды. В Дохе подтвердили эту информацию.

    Накануне Дональд Трамп призвал протестующих в Иране продолжать свои акции и захватывать госучреждения. Он сообщил, что отменил все встречи с иранскими официальными лицами, пока «не прекратятся бессмысленные убийства» демонстрантов. «Помощь уже в пути!» – написал президент США в Truth Social. Позднее в разговоре с журналистами он не стал уточнять, как Вашингтон готов помочь участникам протестов.

    Напомним, протесты в Иране, начавшиеся с резкого падения курса местной валюты – риала, постепенно переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка. Газета ВЗГЛЯД писала, что по косвенным признакам организаторы беспорядков – а все указывает на Израиль и его разведку «Моссад» – сделали ставку на развал государства с помощью сепаратистов из числа белуджей, а также на религиозную секту «Бахаи», базирующуюся в Албании и израильской Хайфе.

    15 января 2026, 18:42 • Новости дня
    AFP: Саудовская Аравия убедила Трампа не атаковать Иран
    AFP: Саудовская Аравия убедила Трампа не атаковать Иран
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Саудовская Аравия, Катар и Оман приложили значительные дипломатические усилия, чтобы убедить президента США Дональда Трампа не наносить удар по Ирану, сообщает AFP.

    Саудовская Аравия, Катар и Оман предприняли масштабные дипломатические шаги, чтобы убедить президента США Дональда Трампа отказаться от нанесения удара по Ирану, сообщает ТАСС со ссылкой на AFP и саудовского чиновника. Как отмечается, три государства настаивали на необходимости предоставить Тегерану возможность продемонстрировать добрые намерения.

    Чиновник подчеркнул, что Эр-Рияд, Доха и Маскат предупредили Вашингтон о высоких рисках для всего ближневосточного региона в случае эскалации ситуации. Именно эти доводы легли в основу продолжающихся переговоров между странами.

    Собеседник агентства добавил, что на данный момент стороны стараются укрепить доверие и сохранить позитивный настрой для дальнейшего урегулирования напряженности.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что в Иране «прекратились убийства» и «не будет казней».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп пообещал помощь протестующим в Иране. Трамп отметил, что если начнутся казни, США предпримут серьезные действия.


    15 января 2026, 12:54 • Новости дня
    Военный эксперт оценил готовность США к удару по Ирану

    Военный эксперт Лямин: У США сейчас не хватит сил для серьезного обмена ударами с Ираном

    Военный эксперт оценил готовность США к удару по Ирану
    @ Karl B DeBlaker/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если США в ближайшие дни перейдут к военным действиям против Ирана, то у американцев просто не хватит сил для серьезного обмена ударами. Имеющийся в регионе потенциал будет быстро израсходован, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин. Ранее стало известно о переброске американской военной техники на Ближний Восток.

    «На Ближнем Востоке находятся как минимум три американских эсминца и одна из многоцелевых подводных лодок. Кроме того, на базах США в регионе сохраняется стратегическая авиация», – напомнил военный эксперт Юрий Лямин. По его оценкам, если цель Штатов – запустить несколько десятков ракет по Ирану, то у них есть такая возможность.

    Другое дело, что текущая группировка не рассчитана на длительную кампанию, добавил собеседник. «Дело в том, что Пентагон ради операции в Венесуэле передислоцировал авианосную ударную группу, которая была в Средиземном море. Переброска же USS Abraham Lincoln из Южно-Китайского моря на Ближний Восток потребует около недели», – уточнил специалист.

    Если же США в ближайшие дни перейдут к военным действиям против Тегерана, то у американцев просто не хватит сил для серьезного обмена ударами, продолжил спикер. «Имеющийся потенциал быстро израсходуется. Так, эсминцам и подлодке придется возвращаться на базу для перезарядки. Но базы станут одними из первоочередных целей для иранских ответных ударов», – рассуждает аналитик.

    «С этими рисками, надо полагать, и связаны сомнения администрации Дональда Трампа относительно возможной операции против Исламской республики», – акцентировал эксперт. По его мнению, Вашингтон не может рассчитывать на поддержку арабских стран. Те категорически не хотят быть втянутыми в конфликт, поскольку государства и их нефтяная инфраструктура крайне уязвимы перед иранскими ракетами и дронами.

    Как полагает Лямин, на окончательное решение президента США о том, наносить ли удары по Ирану или нет, может повлиять несколько факторов. Первый – ключевой – обстановка в иранских городах. «Иран практически подавил протесты и беспорядки. На улицах еще продолжают действовать патрули, но каких-то активных действий уже нет. Судя по всему, призыв Трампа к протестующим захватывать госучреждения не был услышан», – отметил эксперт.

    По его оценкам, определенную роль в стабилизации ситуации сыграли меры по блокировке интернета: «это затруднило работу иностранной агентуры на территории Ирана». «Если власти страны будут и дальше стабилизировать обстановку, то вероятность американской операции резко снизится. Трамп же может переключить все свое внимание, например, на Гренландию», – считает аналитик.

    Впрочем, если протесты возобновятся с новой силой, а израильское лобби в Вашингтоне перейдет к «продавливанию» Белого дома, то атака произойдет, уточнил Лямин. «Израиль заинтересован в серьезной военной операции США против Ирана. Но американский лидер до сих пор опасался втягивания в продолжительные конфликты. Его больше прельщают быстрые военные действия, как это было в случае с Венесуэлой», – указал собеседник.

    Однако, как отмечал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД Саймон Ципис, израильский эксперт в области международных отношений и национальной безопасности, Иран – это не Венесуэла. «Речь идет о гораздо более мощном государстве, имеющем сильную многоуровневую армию: это и Корпус стражей исламской революции (КСИР), личная гвардия аятоллы Али Хаменеи, вооруженные силы и спецслужбы. Кроме того, у Тегерана есть арсенал баллистических ракет, чем не мог похвастаться Каракас. И наконец, доподлинно неизвестно, на какой стадии находится иранская ядерная программа», – заметил он.

    Ранее стало известно, что Пентагон перебрасывает авианосную ударную группу во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования США на Ближнем Востоке. Об этом сообщил телеканал NewsNation со ссылкой на источники. Передислокация связана с обострением напряженности между США и Ираном.

    Накануне вечером агентство Reuters заявило, что Штаты могут нанести удар по Исламской республике в течение 24 часов. По информации издания, Тегеран предупредил государства Ближнего Востока, что ударит по американским базам в случае нападения Америки. В этой связи Вашингтон выводит часть персонала с баз в ближневосточном регионе. Так, некоторым сотрудникам было велено покинуть авиабазу Аль-Удейд в Катаре к вечеру среды. В Дохе подтвердили эту информацию.

    Напомним, Дональд Трамп призвал протестующих в Иране продолжать свои акции и захватывать госучреждения. Он сообщил, что отменил все встречи с иранскими официальными лицами, пока «не прекратятся бессмысленные убийства» демонстрантов. «Помощь уже в пути!» – написал президент США в Truth Social. Позднее в разговоре с журналистами он не стал уточнять, как Вашингтон готов помочь участникам протестов.

    Напомним, протесты в Иране, начавшиеся с резкого падения курса местной валюты – риала, постепенно переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка. Газета ВЗГЛЯД писала, что по косвенным признакам организаторы беспорядков – а все указывает на Израиль и его разведку «Моссад» – сделали ставку на развал государства с помощью сепаратистов из числа белуджей, а также на религиозную секту «Бахаи», базирующуюся в Албании и израильской Хайфе.

    16 января 2026, 02:11 • Новости дня
    Небензя призвал «горячие головы» Запада снизить градус истерии вокруг Ирана
    Небензя призвал «горячие головы» Запада снизить градус истерии вокруг Ирана
    @ Пресс-служба МИД России/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    На заседании СБ ООН по ситуации в Иране российский постпред при организации Василий Небензя во время выступления призвал коллег обратить внимание на то, как США нагнетают напряженность и разжигают истерию вокруг Ирана.

    Небензя начал речь с того, что напомнил, как с конца декабря 2025 года мир наблюдает за нагнетанием напряженности и истерии вокруг Ирана в исполнении США, которые к тому же заявляют, что «помощь уже в пути».

    «Причем в своих официальных заявлениях Вашингтон даже не пытался камуфлировать истинные причины т.н. «обеспокоенности» внутриполитической обстановкой в стране, угрожая новыми ударами по Ирану», – отметил дипломат в речи.

    Небензя указал на то, как американская сторона и её «группа поддержки» активно используют экономические и социальные проблемы простых иранцев, возникшие по причине незаконного санкционного давления на страну со стороны западных государств, для нагнетания общественной напряженности и дестабилизации внутриполитической обстановки.

    «Наши западные коллеги не чураются использования СБ в качестве инструмента продвижения своей оторванной от реальности повестки. Наибольшую обеспокоенность вызывает агрессивный курс Вашингтона на использование военной силы и угроз ее применения в отношении ИРИ. Осуждаем подобные действия, какими бы аргументами они ни обставлялись, как представляющие собой грубейшее нарушение международного права и Устава ООН», – выразил дипломат позицию Москвы.

    Он настоятельно призвал «горячие головы» в Вашингтоне и других столицах одуматься и не допустить трагедии июня 2025 года, когда американо-израильская агрессия едва не обернулась ядерной катастрофой с неизбежными гуманитарными и экологическими последствиями.

    «Требуем от США и их единомышленников отказаться от очередных безрассудных решений и шагов, в том числе в отношении ядерных объектов», – призвал российский постпред.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп  пообещал помощь протестующим в Иране и отметил, что если начнутся казни, США предпримут серьезные действия. Затем он заявил, что в Иране «прекратились убийства» и «не будет казней».

    При этом Саудовская Аравия, Катар и Оман приложили значительные дипломатические усилия, чтобы убедить президента США Трампа не наносить удар по Ирану, сообщило в четверг AFP.

    15 января 2026, 02:44 • Новости дня
    Авианосная ударная группа США направилась на Ближний Восток

    Журналист NewsNation Майер: США направили авианосец на Ближний Восток

    Авианосная ударная группа США направилась на Ближний Восток
    @ Eric S. Powell/U.S. Navy/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Авианосная ударная группа США начала перемещение из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования вооруженных сил США, то есть на Ближний Восток, сообщила журналист NewsNation Келли Майер.

    Майер сообщила в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что АУГ прибудет в зону ответственности CENTCOM примерно через неделю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского государства Дональд Трамп пообещал поддержку иранским протестующим. СМИ сообщали, что США могут нанести удар по Ирану в течение суток. Трамп отказался однозначно ответить на вопрос о возможности военных действий против Ирана.

    15 января 2026, 08:17 • Новости дня
    Стало известно о готовности Трампа к быстрому удару по Ирану

    NBC сообщил о возможности быстрого удара США по Ирану

    Стало известно о готовности Трампа к быстрому удару по Ирану
    @ Evelyn Hockstein/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность в случае необходимости быстро и решительно нанести удар по Ирану, несмотря на сомнения советников, сообщил канал NBC со ссылкой на источники.

    Президент США Дональд Трамп не поддерживает идею затяжной войны с Ираном, однако в случае необходимости готов отдать приказ о быстром и решительном ударе по исламской республике, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

    По информации канала, Трамп сообщил о своей позиции членам команды по национальной безопасности. При этом его советники выразили сомнения, что однократный удар сможет «свергнуть режим» в Иране, а также подчеркнули, что США могут не располагать достаточными силами для отражения возможного «агрессивного ответа» со стороны Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карлсон заявил, что удары США по Ирану неминуемы. Заседание Совбеза ООН по Ирану назначили на четверг. Авианосная ударная группа США направилась на Ближний Восток.

    15 января 2026, 11:05 • Новости дня
    Страны Персидского залива выступили против удара по Ирану

    Государства Персидского залива выступили против атаки США на Иран

    Tекст: Вера Басилая

    Несмотря на напряженность с Ираном, монархии Персидского залива опасаются последствий военного удара США и настаивают на дипломатии, сообщает The New York Times.

    Страны Персидского залива публично и негласно убеждают администрацию Дональда Трампа воздержаться от военной атаки на Иран и предпочесть дипломатические меры. По мнению местных аналитиков, даже Саудовская Аравия, которая традиционно рассматривает Иран как конкурента, не поддерживает силовое вмешательство США. Власти региона опасаются, что эскалация конфликта приведет к дестабилизации и нанесет ущерб их экономике и безопасности, передает The New York Times.

    Султанат Оман, традиционно выступающий посредником в переговорах между США и Ираном, порекомендовал Вашингтону не наносить удар, сообщает источник, знакомый с ситуацией. Катар также призывает к мирному решению, подчеркивая необходимость возвращения к переговорам. Представитель МИД Катара отметил: «Главные вызовы региона требуют возвращения за стол переговоров».

    Прошлогодние удары США по ядерным объектам Ирана и последующая атака Ирана по американской базе в Катаре усилили опасения монархий залива по поводу ответных действий. После этих событий американские военные начали вывозить часть неключевого персонала с катарской базы из соображений безопасности, рассказали два военных источника.

    Единство в отношении Ирана среди стран Совета сотрудничества Персидского залива отсутствует: Кувейт, Оман и Катар поддерживают с Тегераном рабочие отношения, тогда как Саудовская Аравия и Бахрейн придерживаются более жесткой линии. Несмотря на напряженность, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в 2023 году восстановил дипломатические отношения с Ираном после семилетнего разрыва.

    Эксперт Международной кризисной группы Ясмин Фарук считает, что страны залива опасаются хаоса в случае смены власти в Иране и укрепления позиций Израиля. В прошлом году Израиль совершил неудачную атаку в Катаре, что вызвало тревогу среди арабских правительств региона. Объединенные Арабские Эмираты также опасаются потерь от обострения, поскольку Дубай остается важным торговым хабом для иранских товаров.

    Саудовская Аравия, Оман и Катар предупредили США о рисках в случае попытки сменить власть в Иране.

    Израиль и ряд арабских стран попросили США не наносить удары по Ирану.

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность в случае необходимости быстро и решительно нанести удар по Ирану.

    Заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Ирана назначено на четверг.

    Между тем, авианосная ударная группа США направилась на Ближний Восток.

    16 января 2026, 06:35 • Новости дня
    WSJ: Трамп отложил удар по Ирану из-за недостатка огневой мощи
    WSJ: Трамп отложил удар по Ирану из-за недостатка огневой мощи
    @ Z.A. Landers/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американскому президенту Дональду Трампу сообщили, что атака на Иран не гарантирует крах режима, а военным США придётся добавить боевой мощи на Ближнем Востоке, чтобы противостоять ответному удару Тегерана по союзникам Вашингтона.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США узнали о планах Ирана казнить 800 человек в среду, 14 января, но этого не произошло. Она не сообщила, как США узнали о запланированных казнях, но сообщила, что США рассматривают все варианты воздействия на Тегеран, пишет Wall Street Journal (WSJ)

    По данным газеты, Трампу рассказали, что атака на Иран не гарантирует крах режима, однако американским военным потребуется больше огневой мощи.

    Кроме того, Трампа предупредили, что крупномасштабный удар по Ирану может спровоцировать ещё больший конфликт.

    «Советники сообщили Трампу, что США потребуется больше военной огневой мощи на Ближнем Востоке как для нанесения крупномасштабного удара, так и для защиты американских войск в регионе и союзников, таких как Израиль, в случае ответных действий Ирана», – сказано в статье.

    На данный момент они будут следить за тем, как Тегеран справляется с протестующими, прежде чем принять решение о масштабах потенциальной атаки, сообщили источники издания.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп  пообещал помощь протестующим в Иране и отметил, что если начнутся казни, США предпримут серьезные действия. Затем он заявил, что в Иране «прекратились убийства» и «не будет казней».

    При этом Саудовская Аравия, Катар и Оман приложили значительные дипломатические усилия, чтобы убедить президента США Трампа не наносить удар по Ирану, сообщило в четверг AFP. А постпред России при ООН Василий Небензя призвал «горячие головы» Запада снизить градус «истерии вокруг Ирана».

    17 января 2026, 19:14 • Новости дня
    Армия Сирии заявила о взятии под контроль нефтяных месторождений курдов

    Армия Сирии взяла под контроль месторождения Сафьян и Эс-Саура в Ракке

    Tекст: Вера Басилая

    Сирийские военные установили контроль над стратегическими нефтяными объектами в провинции Ракка, ранее находившимися под управлением курдских формирований, сообщил телеканал Al-Ikhbariya.

    По данным Al-Ikhbariya, сирийская армия взяла под контроль нефтяные месторождения Сафьян и Эс-Саура, а также транспортный узел Эр-Расафа в районе города Эт-Табка, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в сирийском военном командовании, подчеркнув, что данные объекты ранее находились под контролем курдской коалиции «Сирийские демократические силы».

    По информации телеканала Al-Ikhbariya, армия Сирии также требует от СДС немедленного вывода всех подразделений с западного берега Евфрата и демилитаризации города Табка.

    В первой половине дня сирийские военные начали развертывание в провинции Ракка после взятия города Дейр-Хафер к востоку от Алеппо, передает ТАСС. Захватив населенный пункт Дебси-Афнан, армия Сирии продвигается в сторону Табки, где расположена крупная гидроэлектростанция на Евфрате.

    Курдская коалиция СДС назвала продвижение сирийских сил нарушением двусторонних соглашений, достигнутых с помощью международных посредников. По данным телеканала Syria TV, армия также начала в субботу военную операцию против курдов к востоку от Ракки, наступая на форпосты СДС в Ратлу и Ганем-эль-Али.

    Ранее президент Сирии Ахмед аш-Шараа издал указ, подтверждающий, что курдские граждане являются неотъемлемой частью сирийского народа.

    Здание администрации провинции Алеппо ранее подверглось атаке с применением беспилотника курдских формирований «Сирийских демократических сил».

    В Алеппо в конце 2025 года произошли столкновения между армией Сирии и поддерживаемой США курдской группировкой.

    15 января 2026, 06:34 • Новости дня
    Заседание Совбеза ООН по Ирану назначено на четверг
    Заседание Совбеза ООН по Ирану назначено на четверг
    @ Zhang Fengguo/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Иране пройдет в четверг, 15 января, сообщило председательствующее в СБ в январе постпредство Сомали.

    Встреча состоится по запросу Соединенных Штатов в 23.00 мск (15.00 времени Нью-Йорка). Обсуждение Ирана пройдет в рамках пункта повестки дня «Ситуация на Ближнем Востоке», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США запросили проведение заседания Совбеза ООН по вопросу ситуации в Иране. В Иране произошли вооруженные столкновения демонстрантов с органами правопорядка. Авианосная ударная группа США начала перемещение из Южно-Китайского моря на Ближний Восток.

    16 января 2026, 14:52 • Новости дня
    США выдвинули четыре условия для урегулирования ситуации с Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф перечислил ключевые требования Вашингтона к Тегерану для разрешения ситуации дипломатическим путем.

    Он заявил, что есть четыре проблемы: ядерное обогащение, ракетные арсеналы, наличие примерно двух тонн ядерного материала, обогащенного на 3,67-60%, а также поддержка прокси-групп, передает ТАСС.

    Выступая на конференции Израильско-американского совета во Флориде, Уиткофф подчеркнул, что для возвращения Ирана в мировое сообщество необходимо решить эти вопросы дипломатическим путем. «Если они хотят вернуться в мировое сообщество, мы можем решить эти четыре проблемы дипломатическим путем, и это будет замечательно», – заявил он.

    По мнению американского спецпосланника, альтернативный сценарий развития ситуации будет негативным для всех участников.

    Ранее политолог Саймон Ципис в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил перспективы удара США по Ирану.

    Страны Персидского залива выступили против удара по Ирану.

    15 января 2026, 00:50 • Новости дня
    Трамп заявил, что в Иране «прекратились убийства» и «не будет казней»

    Трамп: Убийства в Иране прекратились и казней не будет

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон получил от надежных источников информацию об отмене казней протестующих в Иране, там «прекратились убийства», заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп подчеркнул, что Вашингтон получил «очень хорошую информацию» от осведомленных лиц. «Они говорят, что убийства прекратились и что казней не будет. Предполагалось, что сегодня будет много казней, но их не будет», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Трамп отказался однозначно ответить на вопрос о возможности военных действий против Ирана. Он уточнил, что США продолжат внимательно наблюдать за ситуацией вокруг Ирана, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп пообещал помощь протестующим в Иране. Трамп отметил, что если начнутся казни, США предпримут серьезные действия.

    15 января 2026, 07:58 • Новости дня
    Карлсон предсказал неминуемые удары США по Ирану
    Карлсон предсказал неминуемые удары США по Ирану
    @ Ron Sachs/CNP/NY Post/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский журналист Такер Карлсон считает неминуемыми удары США по Ирану.

    Ведущий Такер Карлсон в эфире своей программы заявил, что ожидает неминуемых ударов США по Ирану, передает РИА «Новости». По его словам, события указывают на движение в этом направлении, хотя он не уверен, произойдет ли это на самом деле. Карлсон отметил: «Мы ждем того, что выглядит, как неминуемые удары по Ирану. Понятия не имею, случится это или нет. Но все указывает, что что-то приближается. Импульс в этом направлении». Также журналист выразил мнение относительно возможных действий Вашингтона по отношению к Гренландии, добавив, что существует перспектива отъема этого острова у Дании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Ирана назначено на четверг. Авианосная ударная группа США направилась на Ближний Восток. Дональд Трамп заявил, что в Иране прекратились убийства и не будет казней.

    15 января 2026, 01:58 • Новости дня
    Власти Ирана закрыли воздушное пространство над страной

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Ирана временно закрыли воздушное пространство страны, сообщает сервис Flightradar24.

    В соответствии с новым уведомлением NOTAM исключение делается только для международных рейсов, «на которые дается разрешение». Документ остается в силе чуть более двух часов, сообщает Flightradar24 в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана закрыли воздушное пространство у границы с Ираком. В Иране митинги переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка.

