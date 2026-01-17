  • Новость часаВ Иране арестовали 50 организаторов беспорядков
    «Рассвет» накроет Россию спутниковым интернетом
    Пенсионеры стали менять «схемы Долиной» после ее поражения в суде
    Россия опередила мир по темпам потепления климата
    NY Post рассказала об издевательствах Дании над коренными жителями Гренландии
    Балицкий объяснил значение освобождения Прилук в Запорожской области
    Орбан: Западная Европа готовится к войне с Россией
    Посол Германии в Грузии призвал радикалов к «иранизации» процессов
    Военный эксперт рассказал о задачах российского аналога Starlink
    Ургант на прощании в Москве назвал любимое слово Золотовицкого
    17 января 2026, 20:25

    ЕС и МЕРКОСУР подписали соглашение о свободной торговле

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры Еврокомиссии и МЕРКОСУР заключили соглашение о свободной торговле, вызвавшее недовольство европейских фермеров из-за опасений за собственный рынок.

    Европейский союз и страны МЕРКОСУР подписали соглашение о создании зоны свободной торговли, передает ТАСС. Документ был подписан в Парагвае в присутствии лидеров МЕРКОСУР, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросовета Антониу Кошты.

    Перед подписанием Урсула фон дер Ляйен заявила: «Главное в соглашении с МЕРКОСУР – это торговля, а не таможенные пошлины», добавив, что сделка принесет Европе «новые рынки, процветание и тысячи рабочих мест».

    В течение года европейские фермеры выступали с протестами против соглашения, опасаясь, что наплыв дешевой аграрной продукции из Латинской Америки поставит под угрозу аграрную модель Евросоюза. Подписание соглашения поддержали правые фракции Европарламента, включая французских «Патриотов».

    На сессии Европарламента в Страсбурге 19 января французские «Патриоты» инициировали третий вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

    Ранее фермеры на тракторах заблокировали центр Парижа в знак протеста против сделки между Евросоюзом и МЕРКОСУР. Протестующие требуют отменить соглашение, которое, по их мнению, наносит ущерб европейскому сельскому хозяйству.

    Европейские страны поддержали соглашение с МЕРКОСУР, несмотря на протесты фермеров.

    Глава евродипломатии Кая Каллас назвала это соглашение ключевым шагом для укрепления связей с Латинской Америкой.

    16 января 2026, 18:44
    Немцев задержали при переходе границы России на снегоступах

    Три немецких туриста задержаны при незаконном переходе границы Финляндии и России

    Немцев задержали при переходе границы России на снегоступах
    @ IMAGO/Jussi Nukari/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пограничники Финляндии начали проверку в отношении троих немецких путешественников, которые прошли на снегоступах через границу с Россией в Пальякке.

    Пограничная служба Финляндии начала расследование в отношении троих немецких туристов, которые 14 января незаконно пересекли государственную границу между Финляндией и Россией в районе Пальякки в Куусамо, передает ТАСС.

    По данным ведомства, туристы передвигались по территории «из любопытства» и пересекли границу на снегоступах в обоих направлениях. В сообщении уточняется, что на месте инцидента отсутствовало какое-либо заграждение, что позволило путешественникам беспрепятственно перейти границу.

    Финский пограничный комиссар вышел на связь с российским коллегой для обсуждения ситуации. Сейчас расследование продолжается, действия туристов квалифицируются как предполагаемое преступление на государственной границе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у заграждения на восточной границе Финляндии отмечен заметный поток иностранных туристов, которые рискуют получить штраф за несанкционированные селфи.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова предложила финским властям, строя заборы с Россией, оборудовать туалеты у границы для борьбы с собственными страхами.

    До этого в Финляндии решили провести автопробег в поддержку открытия границы с Россией.

    16 января 2026, 13:22
    Экономисты назвали цели иска инвестфонда США по долгам Российской империи

    Эксперты: Иск по имперским долгам – попытка США заявить претензию на замороженные в Европе активы России

    Экономисты назвали цели иска инвестфонда США по долгам Российской империи
    @ SOPA/Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    США, вероятно, хотят заявить претензию на замороженные в Euroclear российские активы и помешать Брюсселю их экспроприировать. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД выразили экономисты Иван Лизан и Василий Колташов. Ранее американский инвестфонд потребовал с России 225 млрд долларов по долгам Российской империи.

    «Иск к России по долгам Российской империи – попытка американского инвестиционного фонда подыграть правительству США в деле торможения европейских инициатив по конфискации российских золотовалютных резервов (ЗВР)», – считает экономист Иван Лизан.

    Он провел параллель с процедурой банкротства, проводимой не очень чисто. «Иногда для того, чтобы спасти часть имущества, должник создает несуществующий долг перед лицами, которым он доверяет. Составляются липовые договоры займа и расписки. Таким образом, в судебном процессе появляются «кредиторы». Их задача заявить требование на собственность и капитал должника», – говорит Лизан.

    По мнению собеседника, американцы занимаются примерно тем же. «Они хотят заявить претензию на российские ЗВР и помешать Брюсселю экспроприировать активы, которые находятся в депозитарии Euroclear», – уточняет Лизан. Впрочем, цель американской стороны вряд ли состоит в отстаивании интересов России.

    Дело в том, что если резервы перейдут к США, то у Вашингтона появится дополнительный инструмент. «Видимо, Белый дом хочет получить рычаг влияния на Москву, чтобы было легче склонить нас к принятию необходимых решений в рамках переговорного процесса по украинскому вопросу», – допустил эксперт.

    Схожей точки зрения придерживается экономист Василий Колташов. Он напомнил, что план Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Украины провалился. «Это было крупное, поистине стратегическое поражение Еврокомиссии», – подчеркнул собеседник. Аналитик допустил, что в США вынесут судебный вердикт, по которому сумма, сопоставимая с замороженными в Бельгии средствами РФ, будет истребована в пользу истца – инвестфонда.

    Колташов назвал американский суд «лукаво-соревновательным». «Доказательства там не очень нужны. Поэтому я не исключаю, что судьи примут решение в пользу Noble Capital RSD. Другой вопрос: что в такой ситуации будет делать Брюссель? Рискнут ли бельгийские политики ради интересов Вашингтона?» – задается вопросом спикер.

    Он подчеркнул, что тема царских долгов была закрыта в XX веке. «Поэтому спекуляции на этой почве необоснованны. Претензии, что называется, высосаны из пальца», – указал эксперт. Тем не менее, по его мнению, Москве нужно отнестись к иску серьезно, более того, подготовить собственные возможные требования к США.

    Ранее стало известно, что американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD пытается через суд США затребовать от России 225,8 млрд долларов в рамках исполнения «обязательств» по облигациям Российской империи, которые были выпущены в 1916 году.

    Иск зарегистрирован в суде округа Колумбия в июне 2025 года, внимание на него обратил РБК. Ответчиками выступают Российская Федерация, Минфин, Центробанк и Фонд национального благосостояния. Последнее движение по делу было в ноябре, когда суд постановил дать ответ на заявление не позднее 29 января 2026 года.

    «Российская Федерация, нарушая доктрину преемственности власти, отказалась и продолжает отказываться от исполнения определенных обязательств по государственным долгам, взятым в долг ее предшественником, Российской империей», – утверждает фонд. Noble Capital называет себя владельцем облигаций Российской империи на 25 млн с купоном 5,5%, размещенных через National City Bank of New York.

    По версии истца, Россия как правопреемник СССР унаследовала долги. Фонд предлагает погасить их за счет замороженных российских активов. Напомним, после начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Большая часть хранится в бельгийском депозитарии Euroclear и оценивается примерно в 200 млрд евро. В США заморожено около пяти млрд долларов.

    31 декабря 2025, 09:59
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    15 января 2026, 19:47
    Взрыв и пожар произошли в центре Утрехта

    De Telegraaf: Взрыв и пожар произошли в центре Утрехта

    Взрыв и пожар произошли в центре Утрехта
    @ tk2/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В одном из центральных районов Утрехта после мощного взрыва, выбившего стекла в соседних зданиях, вспыхнул пожар, пострадал как минимум один человек, сообщает газета De Telegraaf.

    В центре нидерландского города Утрехт прогремел мощный взрыв, после чего вспыхнул пожар, передает «Российская газета». Инцидент произошел в районе Висшерштеег в самом центре города. По данным издания, взрыв был настолько сильным, что выбило окна в соседних зданиях и даже затряслись стены.

    Сразу после взрыва начался крупный пожар, к месту происшествия оперативно прибыли спасатели и спецслужбы. Район был оцеплен, чтобы обеспечить безопасность жителей и дать возможность экстренным службам работать.

    В полиции сообщили: «В настоящее время мы проводим расследование». Причины случившегося пока не установлены, но известно, что пострадал как минимум один человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате происшествия в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре восемь человек были доставлены в медицинские учреждения. Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в административном здании МВД в Сыктывкаре. В здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре потушили пожар, на месте работали десятки спасателей и спецтехника.

    17 января 2026, 12:01
    NY Post рассказала об издевательствах Дании над коренными жителями Гренландии
    NY Post рассказала об издевательствах Дании над коренными жителями Гренландии
    @ Olaf Kruger/imageBROKER.com/Global Look Press

    Жители Гренландии все чаще выступают с резкой критикой датского управления островом, заявляя о десятилетиях системных злоупотреблений, принудительной стерилизации и социального неблагополучия.

    Как пишет New York Post, 27-летняя Амарок Петерсен – узнала, что не сможет иметь детей, лишь во взрослом возрасте. Врачи обнаружили в ее организме внутриматочную спираль, о наличии которой она не знала. Как выяснилось, датские медики установили ее, когда девочке было 13 лет, в рамках программы контроля численности коренного населения. По словам Петерсен, решение о ее репродуктивном будущем было принято без ее согласия.

    «Я никогда не буду иметь детей. Этот выбор у меня отняли», – рассказала она изданию.

    Несмотря на то что власти Дании в прошлом году принесли официальные извинения за многолетнюю практику принудительной стерилизации женщин и девочек из числа коренных народов, последствия этой политики, по словам гренландцев, ощущаются до сих пор. В декабре Копенгаген объявил о компенсациях жертвам программы – около 46 тысяч долларов на человека, однако многие считают эти выплаты унизительными.

    Исторические обиды накладываются на нынешнюю геополитическую напряженность вокруг острова. На этой неделе Дания принимала европейские войска на военных учениях в Гренландии, заявляя о необходимости защиты территории от внешних угроз, прежде всего со стороны США. Однако, как отмечают опрошенные, главным источником угрозы они считают саму Данию.

    «Они не видят в нас людей. Они забрали нашу землю, наших детей, наши жизни – и ждут благодарности», – заявила Петерсен.

    По словам местных жителей, вмешательство Дании в жизнь гренландцев не ограничивалось медицинскими экспериментами. В середине XX века действовала программа так называемого «эксперимента с маленькими датчанами», в рамках которой детей насильно вывозили в Данию для усыновления или содержания в интернатах с целью ассимиляции. Многие семьи были разлучены навсегда.

    На фоне возобновившегося интереса США к острову, включая заявления Дональда Трампа о возможности его покупки, власти Дании настаивают, что «Гренландия не продается». Однако сами гренландцы утверждают, что этот лозунг не отражает реального положения дел, поскольку ключевые решения по-прежнему принимаются в Копенгагене.

    На ваш взгляд
    США аннексируют Гренландию?





    Результаты

    По словам жителей, отсутствие политической автономии сопровождается тяжелой социально-экономической ситуацией. Многие живут в ветхом государственном жилье с плесенью и плохой теплоизоляцией, а высокие цены и низкие доходы не оставляют шансов на улучшение качества жизни. Особенно остро проблема проявляется в рыболовстве – главной отрасли экономики острова. Местные рыбаки утверждают, что выполняют тяжелую и опасную работу, тогда как основная прибыль уходит датским компаниям и зарубежным переработчикам.

    Социальные последствия, по словам гренландцев, выражаются в высоком уровне алкоголизма, наркозависимости и насилия. Остров также имеет один из самых высоких показателей самоубийств в мире.

    Несмотря на это, жители подчеркивают, что не рассматривают США как альтернативного «владельца» острова. Их главная цель – независимость и право самостоятельно решать свою судьбу.

    «Речь не о выборе между Данией и США. Речь о том, чтобы нас наконец начали слушать и воспринимать как людей», – подчеркнула Петерсен.

    По мнению многих гренландцев, нынешняя система управления островом себя исчерпала, а обсуждение его будущего без участия самих жителей лишь усугубляет накопившееся недоверие и травмы.

    Ранее президент США Дональд Трамп посчитал, что Дания не справится с защитой Гренландии и этого недостаточно для сдерживания России и КНР.

    А замглавы Белого дома Стивен Миллер назвал Данию слишком маленькой для контроля над Гренландией и подчеркнул стратегическую важность острова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия следит за ситуацией вокруг Гренландии и поддерживает позицию Датского королевства.

    А посол России в Дании Владимир Барбин отметил, что Москва не рассматривает Гренландию как объект территориальных притязаний и не угрожает странам Арктики.

    17 января 2026, 13:54
    Италия арестовала судно с российскими металлами

    Италия арестовала судно с российскими металлами в порту Бриндизи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В порту Бриндизи в Италии был арестован сухогруз с грузом металлического сырья, прибывший из российских территориальных вод, из-за подозрений в нарушении санкций.

    Итальянская Финансовая гвардия арестовала в порту Бриндизи судно под флагом небольшого океанического острова, прибывшее из российских территориальных вод с грузом в 33 тыс. тонн черных металлов, передает РИА «Новости». Как уточнили в ведомстве, судно было задержано на основании регламента ЕС №833/2014, запрещающего экспорт и импорт определённых товаров и последующие пакеты санкций, принятые в связи с конфликтом на Украине.

    Впоследствии выяснилось, что автоматизированные таможенные системы выбрали его декларацию для проверки из-за происхождения груза.

    В ходе совместных проверок были обнаружены подделки и искажения в судовой документации, в том числе касающиеся остановок и операций по погрузке. Анализ документов и данных электронной навигационной системы подтвердил, что судно находилось в порту Новороссийска с 13 по 16 ноября и осуществляло запрещённые санкциями ЕС операции.

    Кроме того, было установлено, что Автоматическая идентификационная система судна была отключена при приближении к Новороссийску, что, по мнению правоохранителей, делалось для сокрытия маршрута и уклонения от контроля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее предприниматели Италии заявили, что страна может потерять примерно 140 млн евро в год из-за запрета на поставку сантехники в Россию.

    В отношении России сейчас действует почти 31 тыс. ограничений, а Евросоюз уже одобрил 19 пакетов санкций. Сейчас Италия занимает десятое место в рейтинге недружественных правительств от газеты ВЗГЛЯД по итогам декабря.

    16 января 2026, 07:05
    Politico: Британия отвергла идею восстановления диалога Европы с Россией
    Politico: Британия отвергла идею восстановления диалога Европы с Россией
    @ BEN STANSALL/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские страны столкнулись с дипломатическим расколом из-за разногласий о необходимости восстановления контактов с Россией для урегулирования ситуации на Украине.

    Европейские усилия по восстановлению прямого контакта с Россией встретили сопротивление со стороны Британии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Лондон не согласился с предложениями Парижа и Рима о возобновлении переговоров с президентом России Владимиром Путиным в попытке прекратить конфликт на Украине.

    Глава британского МИД Иветт Купер, как отмечает издание, отвергла инициативу французов и итальянцев по обсуждению восстановления дипломатического диалога с Москвой.

    «Дипломатический центр тяжести лежит на Украине и ее ближайших сторонниках», – указала она.

    Купер считает необходимым усиливать давление на Москву посредством санкций и продолжать военную поддержку Киева. В Европе существуют опасения, что роль европейских стран в урегулировании украинского конфликта становится все менее значимой.

    Напомним, после того, как Россия применила комплекс «Орешник», генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что для киевского режима теперь важна не победа, а выживание.

    Министр обороны Британии Джон Хили заявил, что во время визита в украинскую столицу едва не попал под удар «Орешника».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Евросоюз и Британию в формировании враждебного России «гомункула».

    17 января 2026, 10:30
    Экспорт российских лекарств в ЕС достиг рекордных за пять лет объемов

    Экспорт российских лекарств в ЕС достиг рекордных за последние пять лет 30 млн евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объем экспорта российских лекарств в страны Евросоюза за январь-ноябрь 2025 года превысил тридцать миллионов евро, обновив максимум с 2020 года.

    Отгрузки российских лекарств в страны Евросоюза за 11 месяцев 2025 года выросли в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечает РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата. Общий объем поставок составил более 30миллионов евро, что стало рекордом с 2020 года.

    Крупнейшими покупателями российской фармпродукции стали Словения, на долю которой пришлось 67% экспорта, и Венгрия с 29%. Наиболее заметный рост импорта зафиксировали Швеция – в четыре раза, до 403,7 тыс. евро, Словения – в два раза, до 20,04 млн евро, и Венгрия – также в два раза, до 8,6 млн евро.

    В то же время Германия сократила покупки российских лекарств в два раза, до 553,9 тыс. евро, а Испания – почти в четыре раза, до 99,4 тыс. евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз рекордно увеличил закупки российских медикаментов за три квартала 2025 года.

    Кроме того, Россия заняла третье место по стоимости импорта газа в Евросоюз. А ранее Брюссель и Париж выступили против ограничения импорта урана из России, несмотря на обсуждение новых санкций против Москвы внутри Евросоюза..

    15 января 2026, 17:10
    Путин заявил о готовности России восстановить отношения с Европой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова к восстановлению отношений с европейскими странами и открыта к сотрудничеству со всеми государствами, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

    «Диалог и контакты – отнюдь не по нашей вине, хочу это подчеркнуть – сведены к минимуму как по линии официальных, так и деловых и общественных кругов. Заморожено взаимодействие по ключевым международным и региональным вопросам. Хочется верить, что со временем ситуация всё-таки изменится, и наши государства вернутся к нормальному, конструктивному общению на принципах уважения национальных интересов, учета законных озабоченностей в сфере безопасности», – заявил глава государства, передает официальный сайт Кремля.

    «Россия была и остается приверженной именно таким подходам и готова к восстановлению необходимого нам уровня отношений. В целом же, как уже не раз отмечал, мы открыты к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми без исключения странами», – подчеркнул глава государства.

    Ранее Путин заявил о важности международного сотрудничества для мира.

    Напомним, в четверг Путин принимает верительные грамоты у новых иностранных послов в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В церемонии принимают участие дипломаты из 34 стран.

    16 января 2026, 21:54
    Орбан: Украина не вернет выданный ей Европой кредит

    Орбан заявил о невозможности Украины вернуть кредит Евросоюза

    Орбан: Украина не вернет выданный ей Европой кредит
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил сомнения в способности Украины вернуть кредит ЕС и подверг критике решение Еврокомиссии о выдаче средств.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг резкой критике решение Еврокомиссии о предоставлении Украине кредита на сумму 90 млрд евро. Фрагмент его выступления был опубликован на странице политика в социальной сети X (заблокирована в РФ).

    Орбан заявил: «Они (украинцы. – прим. ред.) не отступят, когда им скажут, что они получат все, что им нужно, они попросят. Я бы даже сказал, что они потребуют, и их тон шокирует», цитирует политика РИА «Новости».

    Орбан подчеркнул, что Евросоюзу пришлось выдать этот кредит Украине из-за нехватки средств в собственном бюджете для поддержки властей в Киеве. По его словам, очевидно, что Украина не сможет вернуть полученные деньги, из-за чего бремя выплат ляжет на плечи стран-членов ЕС.

    По мнению премьер-министра, поэтому для Венгрии, Чехии и Словакии было крайне важно воздержаться от участия в принятии данного решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Венгрии заявил, что лидеры Евросоюза зря надеются на победу Украины над Россией. Орбан также отметил, что Киев не получит репараций от Москвы. А в воскресенье Орбан назвал руководство на Украине «гомункулом» из-за просьбы о выделении 800 млрд долларов.

    Напомним, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на пресс-конференции в Брюсселе заявили, что Украина вернет 90 млрд евро ЕС лишь при условии получения компенсаций от России.


    15 января 2026, 11:12
    Лидер крупнейшей партии Европарламента призвал к развороту вправо

    Лидер крупнейшей партии Европарламента Вебер призвал к развороту вправо

    Лидер крупнейшей партии Европарламента призвал к развороту вправо
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После того как на выборах в Европарламент 2024 года усилились правые и крайне правые партии, лидер крупнейшей фракции Манфред Вебер призвал центристов учитывать это при выработке политики и начать сотрудничество с партией Джорджи Мелони.

    Центристские партии в Европарламенте должны сместиться вправо, чтобы отразить новую политическую реальность, заявил лидер Европейской народной партии Манфред Вебер в интервью Politico.

    По его словам, исход выборов в Европарламент в 2024 году, после которых соотношение сил изменилось в пользу правых и крайне правых партий, «должен быть отражён» в политике Евросоюза, чтобы граждане увидели, что Брюссель их слышит.

    Вебер подчеркнул, что готов работать с центристскими силами, но настаивает: «Я хочу остановить популизм и противников Европы», а для этого социалисты и либералы должны прислушиваться к избирателям. Он также отметил, что совместное голосование с правыми партиями по вопросам, касающимся, например, смягчения экологических требований и усиления депортации нелегальных мигрантов, не является признаком радикализации, а отражает позицию правительств стран ЕС и Еврокомиссии.

    По мнению Вебера, чтобы лишить популистские силы аргументов, нужно решать реальные проблемы граждан – от миграции до опасений из-за потери рабочих мест и влияния «зелёной» политики на экономику. Он призвал социалистов и либералов вернуться к прагматическому подходу, отметив, что сотрудничество между ними и ЕНП сохраняется более чем по 85% вопросов.

    Вебер выступил за диалог и с правой партией «Братья Италии» премьер-министра Джорджи Мелони, несмотря на сопротивление социалистов и либералов, считающих Мелони популистом и противником ценностей ЕС. Вебер заявил, что время доказало его правоту: назначение Раффаэле Фитто на высокую должность в Еврокомиссии не привело к радикализации, а сам Фитто проявил себя как серьёзный политик, способный к компромиссам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Западе нашли способ избавиться от Урсулы фон дер Ляйен.

    Каая Каллас предложила начать пить из-за мировых событий.

    Европарламент осудил заявления США о Гренландии.

    15 января 2026, 14:21
    Мерц назвал Россию европейской страной
    Мерц назвал Россию европейской страной
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на восстановление баланса в отношениях между Евросоюзом и Москвой.

    Он выступил с этой позицией на новогоднем приеме, обращаясь к представителям бизнеса в городе Галле, передает ТАСС.

    «Если нам удастся добиться возвращения мира и свободы в Европу, если мы, наконец, снова найдем баланс в отношениях с нашим крупнейшим европейским соседом, а именно с Россией, если воцарится мир, если будет обеспечена свобода – если нам все это удастся, то ЕС, то тогда и мы в ФРГ выдержим очередное испытание и сможем с уверенностью смотреть в будущее и после 2026 года», – заявил Мерц, его слова приводит пресс-служба правительства ФРГ.

    Мерц также акцентировал, что его слова о России не связаны с тем, что он выступает на востоке Германии. По его словам, такие же высказывания он сделал бы и в любой другой части страны. Канцлер подчеркнул, что считает Россию европейской страной.

    Напомним, Германия разделила с Британией первое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД.

    15 января 2026, 12:40
    Эксперт: Трамп скоро признает «коалицию желающих» помехой урегулированию на Украине

    Дипломат Долгов: Трамп усиливает давление на Зеленского и «коалицию желающих»

    Эксперт: Трамп скоро признает «коалицию желающих» помехой урегулированию на Украине
    @ Thomas Krych/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент США Дональд Трамп в ближайшее время может признать барьером к украинскому урегулированию не только Киев, но и «коалицию желающих». Для Белого дома, как и для Кремля, очевидно, что различные европейские и украинские проекты – это лишь попытка мимикрировать под мирные процессы, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее Трамп назвал Зеленского причиной задержки урегулирования на Украине.

    «Дональд Трамп абсолютно прав. Именно Украина является тем, кто тормозит и даже блокирует все усилия по мирному урегулированию. Причем это делается под кураторством премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и других активистов «коалиции желающих», – заметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Американский лидер пока напрямую не называет «коалицию желающих» барьером к мирному урегулированию. Но, вероятно, может это сделать в ближайшее время, поскольку усиливает давление на Европу. Впрочем, само неучастие американского лидера в «коалиции» уже показывает его отношение к ней», – считает он.

    «Думаю, как для Москвы, так и для Вашингтона, очевидно, что псевдо-мирные инициативы Европы и Киева – это попытка мимикрировать под мирное урегулирование. Суть в том, что ситуация на поле боя для ВСУ и их европейских кураторов становится тяжелее день ото дня. Им нужна передышка для накачивания украинской армии новым вооружением и наемниками», – продолжил собеседник.

    «Кроме того, лично для Стармера, Макрона и Мерца сейчас наступает политический цугцванг. Любой ход ухудшает их позиции в том, что касается внутренней повестки. Ну а политическую ситуацию на Украине можно уже даже не комментировать – там все скатывается к полному хаосу. Конечно, Трамп это видит, чувствует, что Киев и Брюссель пытаются водить его за нос, потому и делает острые заявления в адрес Зеленского», – подчеркнул Долгов.

    Президент США Дональд Трамп в интервью Reuters заявил, что Владимир Зеленский является главной причиной задержки подписания соглашения по урегулированию украинского кризиса. Он заявил о необходимости убедить Киев поддержать мирный процесс. Глава Белого дома также отметил, что российский лидер Владимир Путин «готов заключить сделку».

    Ранее сообщилось, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф вместе с Джаредом Кушнером рассматривают возможность новой поездки в Москву для переговоров с Путиным. Глава МИД России Сергей Лавров в этой связи отмечал, что Москва открыта к контактам с американскими эмиссарами.

    Российский дипломат также отметил, что Москве было бы интересно узнать впечатления представителей США от встречи в Париже с «коалицией желающих» с участием Зеленского. Лавров указал, что итоговый документ встречи носит декларативный характер, а США к нему не присоединились.

    Также сообщалось, что европейское единство трещит по швам, и еще одним признаком этого стала судьба 90 млрд евро, которые решено потратить на закупки оружия для Украины. Внезапно выяснилось, что самые крупные и богатые страны ЕС – Франция и Германия – имеют разные взгляды по поводу того, кому именно должны уйти эти деньги в конечном счете. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему деньги для Киева разрывают Евросоюз изнутри.

    15 января 2026, 16:46
    Посольство России в Бельгии ответило на обвинения в шпионаже

    Посольство России в Бельгии ответило на обвинения в шпионаже дипломатов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская дипмиссия назвала обвинения бельгийской разведки в шпионаже бездоказательными и выразила опасения по поводу нагнетания антироссийских настроений.

    Обвинения в шпионаже, выдвинутые бельгийской разведкой в адрес российских дипломатов, являются голословными, заявили в посольстве России в Бельгии, пишет РИА «Новости». В опубликованном 15 января докладе бельгийская разведка указала, что в некоторые месяцы 2025 года Бельгия отказывала более чем по половине заявок на дипломатические визы из России из-за подозрений в шпионаже.

    В дипмиссии отметили: «В связи с содержащимися в январском ежегодном докладе бельгийских разведслужб и публичными высказываниями главы службы госбезопасности Ф. Бостин голословными обвинениями в адрес Российской Федерации посольство России в Бельгии выражает озабоченность раскручиванием очередной кампании шпиономании вокруг российских дипломатических загранучреждений в Бельгии и запугиванием населения страны мнимой “российской угрозой”».

    Также представители посольства отметили, что призывают Брюссель не усугублять уже напряженную ситуацию в двусторонних отношениях после публикации доклада местных спецслужб с обвинениями против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг стало известно, что бельгийские разведывательные службы не обнаружили подтверждений связи замеченных над военными объектами и аэропортами страны дронов с Россией.

    Еще в ноябре министр обороны Бельгии Тео Франкен назвал Россию вероятным подозреваемым в инцидентах с беспилотниками, не представив прямых доказательств.

    Посольство России в ответ опровергло причастность к этим полетам, заявив об отсутствии поводов и интереса.

    15 января 2026, 16:18
    Глава МИД Гренландии разрыдалась после переговоров в Белом доме

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Гренландии не смогла сдержать эмоции в прямом эфире после обсуждения вопросов безопасности острова с представителями США.

    Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт расплакалась во время интервью после переговоров в Белом доме, передает РИА «Новости».

    По информации гренландской радиостанции KNR, встреча с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом длилась менее полутора часов. В итоге сторонам не удалось изменить позицию США по вопросу Гренландии.

    В эфире Моцфельдт призналась: «Последние несколько дней были тяжелыми. Мы подготовились, и давление стало только сильнее». Она отметила, что ее ведомство прилагало все усилия для обеспечения безопасности жителей острова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг датский премьер-министр Метте Фредериксен заявила о сохранении разногласий с США по вопросу будущего Гренландии после переговоров в Вашингтоне.

    При этом датские и гренландские власти сочли участие вице-президента США Джей Ди Вэнса в переговорах тревожным сигналом на фоне слухов о возможном захвате острова Соединенными Штатами.

    А вот Германия направила в Гренландию сразу 13 солдат для военной миссии по защите острова.

    15 января 2026, 08:39
    На Западе нашли способ избавиться от фон дер Ляйен

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен получится убрать из власти, когда европейцы очнутся, заявил бывший посол Венгрии в Китае Шандор Кушаи в YouTube-канале.

    По его словам, европейские страны смогут избавиться от Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии только тогда, когда общества «проснутся» и сменят свое руководство, передает РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что нынешняя политическая элита Евросоюза во главе с фон дер Ляйен «не способна приспособиться к новым мировым процессам» и не осознаёт реальную картину происходящего.

    По словам Кушаи, европейские лидеры продолжают действовать в логике десятилетней давности, что сегодня уже неуместно. Он подчеркнул, что «не думает, что они способны учиться» и призвал к формированию большинства, которое сможет инициировать перемены. По мнению бывшего дипломата, смена власти в Евросоюзе – долгий и сложный процесс.

    Кушаи также обратил внимание на то, что политические механизмы Евросоюза усложняют смену руководства, даже если большая часть населения желает перемен. Он добавил, что иногда для настоящих изменений может потребоваться серьёзный внутренний конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен становится символом деградации Евросоюза. Конфликт лидеров фракций Европарламента создал проблемы для фон дер Ляйен.

    Она ранее заявила о «вечной» заморозке российских активов в Евросоюзе.

