    17 января 2026, 19:45 • Новости дня

    Постпред США при НАТО заявил о чрезмерной реакции Европы на Гренландию

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер считает, что обсуждение контроля над Гренландией вызвало слишком эмоциональную реакцию среди европейских стран, отметив важность сдержанности.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил в интервью телеканалу Fox News, что европейские страны слишком остро реагируют на планы Вашингтона по установлению контроля над Гренландией, передает ТАСС.

    «Мне кажется, это одна из ситуаций, в которых надо действовать с холодной головой», – отметил американский дипломат, подчеркнув необходимость сохранять спокойствие в подобных вопросах.

    Уитэкер также добавил, что считает обсуждаемую ситуацию вопросом, который должен решаться между Соединенными Штатами, Данией и Гренландией, а не становиться поводом для широкой международной обеспокоенности.

    Ранее участники массовой демонстрации в Копенгагене вышли с флагами Гренландии и плакатами против заявлений президента США Дональда Трампа о захвате острова.

    Заместитель главы Белого дома Стивен Миллер назвал Данию слишком маленькой для контроля над Гренландией и отметил стратегическую важность острова.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия наблюдает за ситуацией вокруг Гренландии и поддерживает позицию Датского королевства.

    Новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Евросоюз проявит слабость и непринципиальность, если столкнется с силовым сценарием в Гренландии.

    17 января 2026, 12:01 • Новости дня
    NY Post рассказала об издевательствах Дании над коренными жителями Гренландии
    NY Post рассказала об издевательствах Дании над коренными жителями Гренландии
    @ Olaf Kruger/imageBROKER.com/Global Look Press

    Жители Гренландии все чаще выступают с резкой критикой датского управления островом, заявляя о десятилетиях системных злоупотреблений, принудительной стерилизации и социального неблагополучия.

    Как пишет New York Post, 27-летняя Амарок Петерсен – узнала, что не сможет иметь детей, лишь во взрослом возрасте. Врачи обнаружили в ее организме внутриматочную спираль, о наличии которой она не знала. Как выяснилось, датские медики установили ее, когда девочке было 13 лет, в рамках программы контроля численности коренного населения. По словам Петерсен, решение о ее репродуктивном будущем было принято без ее согласия.

    «Я никогда не буду иметь детей. Этот выбор у меня отняли», – рассказала она изданию.

    Несмотря на то что власти Дании в прошлом году принесли официальные извинения за многолетнюю практику принудительной стерилизации женщин и девочек из числа коренных народов, последствия этой политики, по словам гренландцев, ощущаются до сих пор. В декабре Копенгаген объявил о компенсациях жертвам программы – около 46 тысяч долларов на человека, однако многие считают эти выплаты унизительными.

    Исторические обиды накладываются на нынешнюю геополитическую напряженность вокруг острова. На этой неделе Дания принимала европейские войска на военных учениях в Гренландии, заявляя о необходимости защиты территории от внешних угроз, прежде всего со стороны США. Однако, как отмечают опрошенные, главным источником угрозы они считают саму Данию.

    «Они не видят в нас людей. Они забрали нашу землю, наших детей, наши жизни – и ждут благодарности», – заявила Петерсен.

    По словам местных жителей, вмешательство Дании в жизнь гренландцев не ограничивалось медицинскими экспериментами. В середине XX века действовала программа так называемого «эксперимента с маленькими датчанами», в рамках которой детей насильно вывозили в Данию для усыновления или содержания в интернатах с целью ассимиляции. Многие семьи были разлучены навсегда.

    На фоне возобновившегося интереса США к острову, включая заявления Дональда Трампа о возможности его покупки, власти Дании настаивают, что «Гренландия не продается». Однако сами гренландцы утверждают, что этот лозунг не отражает реального положения дел, поскольку ключевые решения по-прежнему принимаются в Копенгагене.

    По словам жителей, отсутствие политической автономии сопровождается тяжелой социально-экономической ситуацией. Многие живут в ветхом государственном жилье с плесенью и плохой теплоизоляцией, а высокие цены и низкие доходы не оставляют шансов на улучшение качества жизни. Особенно остро проблема проявляется в рыболовстве – главной отрасли экономики острова. Местные рыбаки утверждают, что выполняют тяжелую и опасную работу, тогда как основная прибыль уходит датским компаниям и зарубежным переработчикам.

    Социальные последствия, по словам гренландцев, выражаются в высоком уровне алкоголизма, наркозависимости и насилия. Остров также имеет один из самых высоких показателей самоубийств в мире.

    Несмотря на это, жители подчеркивают, что не рассматривают США как альтернативного «владельца» острова. Их главная цель – независимость и право самостоятельно решать свою судьбу.

    «Речь не о выборе между Данией и США. Речь о том, чтобы нас наконец начали слушать и воспринимать как людей», – подчеркнула Петерсен.

    По мнению многих гренландцев, нынешняя система управления островом себя исчерпала, а обсуждение его будущего без участия самих жителей лишь усугубляет накопившееся недоверие и травмы.

    Ранее президент США Дональд Трамп посчитал, что Дания не справится с защитой Гренландии и этого недостаточно для сдерживания России и КНР.

    А замглавы Белого дома Стивен Миллер назвал Данию слишком маленькой для контроля над Гренландией и подчеркнул стратегическую важность острова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия следит за ситуацией вокруг Гренландии и поддерживает позицию Датского королевства.

    А посол России в Дании Владимир Барбин отметил, что Москва не рассматривает Гренландию как объект территориальных притязаний и не угрожает странам Арктики.

    17 января 2026, 01:40 • Новости дня
    Министр обороны Венесуэлы назвал новое число погибших при операции США

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что при операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес погибли более 80 человек и более 110 пострадали.

    Министр обороны Лопес сообщил в пятницу, что 47 военнослужащих Боливарианских национальных вооруженных сил, среди которых девять женщин, погибли 3 января в результате атаки США на Венесуэлу, пишет газета Primicia.

    «В  разгар этой агрессии погибли мирные жители, наши братья и сёстры. Как вы знаете, 32 товарища с Кубы, которые были с нами, оказались среди 83 погибших человек, ещё более чем 112 человек получили ранения и мы им помогли», – заявил Лопес на церемонии вручения медалей военнослужащим и гражданским лицам, которые участвовали в защите страны 3 января.

    Напомним, США 3 января атаковали Венесуэлу и похитили президента Николаса Мадуро.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американская газета WP сообщала, что в ходе операции США в Венесуэле погибли более 70 человек. МВД Венесуэлы объявило о 100 погибших при нападении США на страну. Также сообщалось, что при атаке США в Венесуэле погибли 32 кубинца, выполнявшие там боевые задачи.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    17 января 2026, 20:00 • Новости дня
    Трамп ввел пошлины против стран ЕС из-за Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении 10% пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Финляндии и Нидерландов до тех пор, пока не будут достигнуты договоренности о приобретении Гренландии Соединенными Штатами.

    Трамп объявил о введении 10% пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Финляндии и Нидерландов, передает ТАСС. Пошлины начнут действовать с первого февраля 2026 года и будут увеличены до 25% первого июня того же года. Эти меры останутся в силе до достижения сделки о полном приобретении Гренландии Соединенными Штатами, заявил Трамп в соцсети Truth Social.

    По словам американского лидера, Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия «играют в очень опасную игру вокруг Гренландии». Он подчеркнул, что считает ситуацию угрозой безопасности и выживанию планеты. Трамп также отметил, что США на протяжении многих лет субсидировали эти страны, не требуя компенсаций.

    Президент подчеркнул, что Вашингтон открыт для немедленных переговоров с Данией и другими странами, чтобы достичь соглашения по Гренландии. Он заявил, что противоракетная система «Золотой купол» сможет эффективно функционировать только при включении Гренландии, и подчеркнул, что на безопасность по этой программе тратятся сотни миллиардов долларов, включая защиту Канады.

    Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер отметил слишком эмоциональную реакцию европейских стран на обсуждение контроля над Гренландией.

    Участники массовой демонстрации в Копенгагене выступили с флагами Гренландии и плакатами против заявлений президента США Дональда Трампа о захвате острова.

    Заместитель главы Белого дома Стивен Миллер назвал Данию слишком маленькой для контроля над Гренландией и подчеркнул стратегическую важность острова.

    Нидерланды отправили одного офицера на защиту Гренландии.

    Британия также направила одного представителя вооруженных сил в Гренландию по просьбе Дании для подготовки к учениям «Арктическая выносливость».

    А вот Франция отправила в Гренландию около 15 военных. Еще 13 солдат для участия в военной миссии по защите острова от возможных действий США выдвинула Германия.

    Новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский завил, что Евросоюз проявит слабость и непринципиальность при силовом сценарии в Гренландии.

    17 января 2026, 19:32 • Новости дня
    Опубликован разговор Трампа и Макрона о согласии Зеленского на прекращение огня

    Франция опубликовала разговор Макрона и Трампа о согласии Зеленского на перемирие

    Видео с обсуждением 30-дневного перемирия между Киевом и Москвой с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона появилось в открытом доступе. Беседа состоялась в мае 2025 года в Киеве.

    Запись разговора между Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами была опубликована в сети, передает  RT.

    На видеозаписи зафиксирована беседа, которая состоялась в Киеве в мае 2025 года. В ней участвовали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск и глава правительства Британии Кир Стармер.

    Макрон сообщил Трампу, что Киев согласен на 30-дневное прекращение огня, подчеркнув, что это решение поддерживают европейские лидеры. Однако Трамп не дал конкретного ответа на просьбу Зеленского усилить давление на Россию, ограничившись заявлением о наличии у него «хороших контактов с Москвой». По итогам встречи Макрон отметил: «Либо Россия настроена серьезно и хочет мира, либо она несерьезна и нам нужно вводить больше санкций».

    Издание «Страна» обращает внимание, что опубликованная запись демонстрирует, как проходят переговоры Зеленского и европейских политиков с Трампом, и насколько их содержание отличается от заявлений после встречи.

    Франция уже не в первый раз публикует детали закрытых переговоров между лидерами различных стран.

    Ранее французские СМИ опубликовали разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

    Владимир Путин заявил, что при беседах с французским президентом всегда предполагает возможность прослушки третьими лицами.

    Дипломат Константин Долгов отметил, что Дональд Трамп может признать препятствием для урегулирования на Украине не только Киев, но и «коалицию желающих».

    17 января 2026, 05:50 • Новости дня
    FT узнала о планах Трампа заменить Советом мира ООН
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам источников FT, официальные лица США выдвинули идею расширить Совет мира в Газе, возглавляемый американским президентом Дональдом Трампом, и включить в него другие горячие точки, такие как Украина и Венесуэла.

    «Один из источников, знакомый с этой идеей, сказал, что, по его мнению, администрация Трампа рассматривает Совет мира «как потенциальную замену ООН... своего рода параллельный неофициальный орган для урегулирования других конфликтов за пределами сектора Газа», – пишет Financial Times (FT).

    В пятницу представитель США заявил, что работа Совета мира была сосредоточена на конфликте между Израилем и сектором Газа и на тот момент не выходила за эти рамки.

    Многие детали работы Совета остаются неясными, в том числе его точный состав, а также юридические полномочия, с которыми он будет действовать за пределами Ближнего Востока.

    В ноябре резолюция Совета Безопасности ООН официально уполномочила его контролировать послевоенное восстановление Газы.

    Впервые об идее расширения полномочий совета директоров сообщило издание Haaretz. На этой неделе официальные лица США заявили, что в среду были разосланы приглашения потенциальным членам Совета, но не уточнили, кому именно.

    «Весь мир хочет стать частью исторического начинания президента Трампа по установлению мира на Ближнем Востоке. Любые заявления о членстве в Совете мира будут исходить непосредственно от президента», – сказали в Белом доме.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в январе США сообщили о формировании  палестинского комитета для управления Газой. Американский президент в соцсети Truth Social объявил 16 января о сформированном Совете мира в Газе. Белый дом представил состав Совета мира в Газе и обязанности его членов.

    17 января 2026, 01:25 • Новости дня
    Белый дом представил состав Совета мира в Газе

    Tекст: Катерина Туманова

    После объявления американским президентом Дональдом Трампом о том, что Совет мира в Газе сформирован, Белый дом представил его состав и основных лиц, которые будут отвечать за восстановление анклава.

    «Комиссию возглавит доктор Али Шаат, широко уважаемый лидер-технократ, который будет следить за восстановлением основных государственных служб, гражданских институтов и за стабилизацией повседневной жизни в Газе, одновременно закладывая основу для долгосрочного, самоподдерживающегося управления», – сказано в заявлении Белого дома.

    В нём уточняется, что Шаат имеет опыт работы в сфере государственного управления, экономического развития и международного взаимодействия, пользуется уважением за прагматичное, технократическое руководство и понимание институциональных реалий Газы.

    Совет мира будет играть важную роль в выполнении всех 20 пунктов президентского плана, обеспечивая стратегический надзор, мобилизацию международных ресурсов и обеспечение подотчетности по мере перехода Газы от конфликта к миру и развитию, говорится в документе.

    Для реализации концепции Совета мира под председательством президента США  Дональда Трампа  сформирован Исполнительный совет, в состав которого вошли лидеры, имеющие опыт работы в области дипломатии, развития, инфраструктуры и экономической стратегии.

    Назначены следующие члены: госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, бывший премьер Британии Тони Блэр, миллиардер Марк Роуэн, глава Всемирного банка Аджай Банга, замсоветника по нацбезопасности США Роберт Габриэль.

    Напомним, в ноябре 2025 года Совбез ООН принял резолюцию США о создании временного органа управления и международных сил в Газе. При этом план Вашингтона по урегулированию ситуации в Газе из 20 пунктов исключает прямое или косвенное участие движения ХАМАС в будущей системе управления анклавом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в январе США сообщили о формировании  палестинского комитета для управления Газой. Американский президент в соцсети Truth Social объявил 16 января о сформированном Совете мира в Газе.

    17 января 2026, 06:50 • Новости дня
    Премьер Канады заявил в Китае о поддержке статьи 5 НАТО из-за Гренландии

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Канады Марк Карни заявил в пятницу, что обнаружил «значительное совпадение» между своими взглядами на суверенитет Гренландии и взглядами председателя КНР Си Цзиньпина.

    «Я обсуждал с председателем Си ситуацию в Гренландии, наш суверенитет в Арктике, суверенитет народа Гренландии и народа Дании, и обнаружил значительное совпадение взглядов в этом отношении», – приводит слова Карни на пресс-конференции в Пекине канадский телеканал CTVnews.

    Карни заявил, что позиция Канады заключается в том, что Гренландия, полуавтономная территория Дании, должна определять своё собственное будущее.

    «Наше полное партнерство остается в силе, наши обязательства по статье 5 и статье 2 НАТО остаются в силе, и мы полностью их поддерживаем», – сказал он.

    Статья 5 НАТО – это соглашение о коллективной обороне альянса, которое гласит, что нападение на одного члена альянса является нападением на всех. Этот принцип применялся лишь однажды за 75-летнюю историю НАТО – Вашингтоном  после терактов 11 сентября.

    Трамп настаивает на том, что США нуждаются в контроле над Гренландией по соображениям национальной безопасности, заявив, что возьмет её под свой контроль, «нравится это им или нет».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Bloomberg узнало, что Канада боится стать следующей целью США. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев высказал мнение, что США уже определились по вопросу Гренландии и допустил аналогичный сценарий для Канады.

    17 января 2026, 01:11 • Новости дня
    Экс-генсек НАТО Столтенберг усомнился в долгом членстве США в альянсе

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший генеральный секретарь НАТО в 2014-2024 годах Йенс Столтенберг не готов гарантировать того, что США надолго останутся в составе альянса, при этом он смог определённо призвать европейцев прислушаться к угрозам Белого дома о захвате Гренландии.

    «Я не могу обещать, что США останутся в НАТО», – заявил Столтенберг в интервью Der Spiegel.

    По его словам, всё меняется и позиция США по данному вопросу тоже может смениться. При этом НАТО следует сохранить состав альянса «вне зависимости от того, останутся ли США активным союзником в НАТО».

    Экс-генсек предупредил, что не стоит недооценивать угрозы Вашингтона в сторону Гренландии.

    «Если Соединенные Штаты заявляют, что хотят взять под контроль Гренландию, то мы должны всерьез к этому отнестись», – цитирует его ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский конгрессмен Томас Масси зарегистрировал законопроект о выходе Соединенных Штатов из НАТО. Вашингтон обозначил абсолютно новый подход в отношении НАТО в своей новой доктрине национальной безопасности. Экс-премьер Польши Миллер предположил выход США из НАТО из-за Гренландии.

    Газета ВЗГЛЯД также разбиралась, приблизит ли схватка за Гренландию конец НАТО.

    16 января 2026, 22:17 • Новости дня
    Посол Украины в Вашингтоне объявила о встрече делегаций Украины и США

    Tекст: Катерина Туманова

    В субботу, 17 января, в американском Майами состоятся переговоры делегаций США и Украины по мирному урегулированию конфликта, сообщила посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина.

    «Завтра в Майами переговорные группы проведут очередной раунд дискуссий», –  написала она в соцсети Х.

    Она уточнила, что в составе украинской делегации будут секретарь СНБО Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов и народный депутат, председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

    По ее словам, работа будет вестись над двумя ключевыми документами: соглашениями о гарантиях безопасности и экономическом процветании Украины, которые могут быть подписаны на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    «Цель визита – доработать эти соглашения с американскими партнерами», – резюмировала посол.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в конце декабря спецпосланник президента США Стив Уиткофф провел встречу с представителями стран Европы, где обсуждались практические шаги по усилению гарантий безопасности для Украины. Агентство Bloomberg сообщило о возможной встрече Путина с Уиткоффом и Кушнером. Для достижения устойчивого мира на Украине требуется согласованная работа сторон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


    17 января 2026, 03:25 • Новости дня
    Болгарский дипломат Младенов стал связующим звеном с Советом мира в Газе

    Tекст: Катерина Туманова

    В представленном Белым домом Совете мира по Газе упомянут дипломат из Болгарии Николай Младенов, которому предстоит роль связующего звена между Советом мира и Нацкомитетом по управлению сектором Газа.

    «Господин Николай Младенов, член Исполнительного совета, будет исполнять обязанности Высокого представителя Газы. В этом качестве он будет выступать в качестве связующего звена между Советом мира и Национальным советом по координации действий в Газе», – говорится в сообщении Белого дома.

    Там уточняется, что Младенов будет поддерживать надзор Совета за всеми аспектами управления, восстановления и развития Газы и обеспечивать координацию действий между гражданскими структурами и органами безопасности.

    Напомним, ранее Белый дом представил состав Совета мира в Газе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе США сообщили о формировании  палестинского комитета для управления Газой. Американский президент в соцсети Truth Social  объявил 16 января о сформированном Совете мира в Газе.

    17 января 2026, 06:21 • Новости дня
    Посол Корчунов сообщил о беспокойстве Москвы из-за деятельности НАТО в Арктике

    Tекст: Катерина Туманова

    Активизация деятельности НАТО в Арктике и усиление там альянса усилит напряжённость в регионе, считает посол России в Норвегии Николай Корчунов.

    По его словам, российская сторона с обеспокоенностью отмечает активизацию деятельности НАТО в Арктике.

    «Как показывает опыт, усиление присутствия Североатлантического альянса в том или ином регионе не способствует укреплению безопасности и, напротив, ведет к нарастанию там напряженности», – заявил посол РИА «Новости».

    Корчунов добавил, что теперь присутствие НАТО способствует «появлению трещин уже внутри самого блока».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Корчунов в 2025 году заявлял, что НАТО нарушает международное право на Шпицбергене. Экс-глава НАТО Йенс Столтенберг  усомнился в долгом членстве США в альянсе. Во Франции заговорили о том, что страна приблизилась к мечте о выходе из НАТО.

    17 января 2026, 16:10 • Новости дня
    Тысячи жителей Дании вышли на митинг против Трампа и за Гренландию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участники массовой демонстрации в Копенгагене вышли с флагами Гренландии и плакатами, осуждающими заявления президента США Дональда Трампа о захвате острова.

    Тысячи демонстрантов собрались на площади перед ратушей в Копенгагене, чтобы выразить протест против угроз президента США Дональда Трампа завладеть Гренландией, передает ТАСС. Акция прошла под лозунгами «Руки прочь от Гренландии», участники держали флаги острова и плакаты с аналогичными надписями.

    Толпа двинулась к американскому посольству, где организовали выступления и музыкальные номера в знак солидарности с народом Гренландии. Подобные демонстрации прошли также в Орхусе, Ольборге, Оденсе и столице Гренландии Нуук.

    Протестующие исполняли песни на гренландском языке и скандировали лозунги против действий и заявлений Трампа. Основной посыл митингов – поддержка жителей Гренландии и неприятие идеи передачи острова под контроль США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу заместитель главы Белого дома Стивен Миллер назвал Данию слишком маленькой для контроля над Гренландией и отметил стратегическую важность острова.

    А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия наблюдает за ситуацией вокруг Гренландии и поддерживает позицию Датского королевства.

    Между тем, жители Гренландии все чаще выступают с критикой датского управления, указывая на десятилетия системных злоупотреблений, принудительной стерилизации и социальные проблемы.

    17 января 2026, 15:17 • Новости дня
    Словения направила двух офицеров на учения в Гренландию

    Tекст: Вера Басилая

    В международных учениях «Арктическая выносливость» в Гренландии, организуемых под руководством Дании, будут участвовать два офицера Вооруженных сил Словении, сообщили в словенском кабинете министров.

    Правительство Словении на заседании приняло решение о направлении двух офицеров Вооруженных сил республики в Гренландию, передает ТАСС.

    Офицеры будут участвовать в планировании и проведении международных военных учений под названием «Арктическая выносливость», которые проходят под руководством Дании.

    Как уточнили в пресс-службе словенского кабинета министров, цель участия – содействие укреплению региональной безопасности. Ожидается, что решение о сроках проведения учений будет принято на этапе планирования.

    Заместитель главы Белого дома Стивен Миллер назвал Данию слишком маленькой для контроля над Гренландией и отметил стратегическую важность острова.

    Официальный представитель министерства обороны Дании Тобиас Роед Йенсен заявил, что датские военные в случае вооруженного нападения США на Гренландию обязаны открыть ответный огонь.

    Британия направила одного представителя вооруженных сил в Гренландию по просьбе Дании для подготовки к учениям «Арктическая выносливость».

    А вот Франция отправила в Гренландию около 15 военных. Еще 13 солдат для участия в военной миссии по защите острова от возможных действий США выдвинула Германия.

    17 января 2026, 21:23 • Новости дня
    Дмитриев посоветовал Европе не провоцировать «папочку» из-за Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ответ на введение президентом США Дональдом Трампом пошлин против ЕС из-за Гренландии посоветовал Европе не провоцировать «папочку».

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал введение президентом США Дональдом Трампом новых пошлин для европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии, передает РИА «Новости».

    Дмитриев отметил, что Трамп ввёл пошлины в 10% для Британии, Дании, Франции, Германии, Финляндии, Нидерландов и Норвегии из-за отправки военных в Гренландию. По его словам, с 1 июня ставка возрастёт до 25%.

    В своём сообщении в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Дмитриев написал: «Европе не следует провоцировать своего папочку». Он также добавил, что «это примерно по 1%-ной пошлине за каждого солдата, отправленного в Гренландию».

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении 10% пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Финляндии и Нидерландов. Пошлины будут действовать до достижения договоренностей о приобретении Гренландии.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер отметил слишком эмоциональную реакцию европейских стран на обсуждение контроля над Гренландией.

    Новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский завил, что Евросоюз проявит слабость и непринципиальность при силовом сценарии в Гренландии.

    17 января 2026, 21:48 • Новости дня
    Кабмин Германии начал согласование ответа на пошлины США

    Tекст: Вера Басилая

    Берлин начал консультации с европейскими странами по выработке совместного ответа на решение Вашингтона ввести дополнительные торговые пошлины из-за ситуации вокруг Гренландии, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

    Правительство Германии приняло к сведению заявление президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин в отношении европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии, передает ТАСС.

    По словам официального представителя кабмина ФРГ Штефана Корнелиуса, власти ФРГ находятся в плотном контакте с европейскими партнерами и планируют совместно выработать ответные меры.

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении 10% пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Финляндии и Нидерландов до тех пор, пока не будут достигнуты договоренности о приобретении Гренландии.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев посоветовал Европе не провоцировать «папочку» из-за Гренландии.

