Армия Сирии взяла под контроль месторождения Сафьян и Эс-Саура в Ракке

Tекст: Вера Басилая

По данным Al-Ikhbariya, сирийская армия взяла под контроль нефтяные месторождения Сафьян и Эс-Саура, а также транспортный узел Эр-Расафа в районе города Эт-Табка, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в сирийском военном командовании, подчеркнув, что данные объекты ранее находились под контролем курдской коалиции «Сирийские демократические силы».

По информации телеканала Al-Ikhbariya, армия Сирии также требует от СДС немедленного вывода всех подразделений с западного берега Евфрата и демилитаризации города Табка.

В первой половине дня сирийские военные начали развертывание в провинции Ракка после взятия города Дейр-Хафер к востоку от Алеппо, передает ТАСС. Захватив населенный пункт Дебси-Афнан, армия Сирии продвигается в сторону Табки, где расположена крупная гидроэлектростанция на Евфрате.

Курдская коалиция СДС назвала продвижение сирийских сил нарушением двусторонних соглашений, достигнутых с помощью международных посредников. По данным телеканала Syria TV, армия также начала в субботу военную операцию против курдов к востоку от Ракки, наступая на форпосты СДС в Ратлу и Ганем-эль-Али.

Ранее президент Сирии Ахмед аш-Шараа издал указ, подтверждающий, что курдские граждане являются неотъемлемой частью сирийского народа.

Здание администрации провинции Алеппо ранее подверглось атаке с применением беспилотника курдских формирований «Сирийских демократических сил».

В Алеппо в конце 2025 года произошли столкновения между армией Сирии и поддерживаемой США курдской группировкой.