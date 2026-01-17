  • Новость часаВ Иране арестовали 50 организаторов беспорядков
    17 января 2026, 18:48 • Новости дня

    Китайские военные провели учения по «венесуэльскому сценарию»

    Китайские военные провели учения по «венесуэльскому сценарию»
    @ кадр из видео

    Китайские военные провели учения по нанесению «обезглавливающего» удара по «венесуэльскому сценарию», имитирующие устранение руководства Тайваняза две минуты, сообщает Nikkei Asia.

    Учения китайских военных по нанесению «обезглавливающего удара» были проведены в нераскрытом месте и с участием засекреченных подразделений, передает РБК.

    Nikkei Asia отмечает, что маневры были направлены на демонстрацию возможностей, схожих с американской операцией по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро.

    Согласно видеозаписи центрального телевидения Китая, группа специального назначения использовала военный дрон для наведения на цель, после чего совершила ночной рейд. Для обхода охраны бойцы применили арбалеты военного образца, а затем ликвидировали четырех условных «террористов».

    Весь учебный рейд занял менее двух минут. Подробности о месте проведения, времени учений и конкретных подразделениях не разглашаются.

    Ранее вооруженные силы Китая привели себя в состояние повышенной боеготовности для защиты суверенитета и безопасности из-за прохода американских военных кораблей через Тайваньский пролив.

    Напомним, США похитили венесуэльского президента Николаса Мадуро. Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес возглавила страну в статусе исполняющего обязанности президента.

    14 января 2026, 22:05 • Новости дня
    Израильский эксперт оценил перспективы удара США по Ирану

    Политолог Ципис: У США не получится повторить «венесуэльский сценарий» в случае с Ираном

    Израильский эксперт оценил перспективы удара США по Ирану
    @ Daniel Torok/ US White House/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Иран – это не Венесуэла, речь идет о гораздо более мощном государстве, в отличие от Каракаса у Тегерана есть арсенал баллистических ракет и подготовленная армия, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее СМИ сообщили о возможном ударе США по Ирану в течение ближайших 24 часов.

    «Акции протеста в Иране – четкие и спланированные действиями спецагентов, внедренных среди участников. Причем Израиль уже и не скрывает роль «Моссада» в беспорядках и провокациях», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт в области международных отношений и национальной безопасности.

    Происходящее в Исламской республике он назвал «классическим примером цветной революции и управляемым хаосом». «События развиваются по сценарию украинского Майдана: абсолютно те же методы, стратегии и тактики», – считает собеседник.

    Политолог допускает, что следующим этапом станут американские удары по Ирану. «Хотя в Вашингтоне и царит неразбериха, а Дональд Трамп мешкает и, по всей видимости, еще не принял окончательного решения об операции, атака может произойти в любую минуту – в том числе в ночь на 15 января», – указал эксперт, призвав относиться серьезно к сообщениям о возможном начале атаки в течение 24 часов.

    Но у Штатов не получится повторить «венесуэльский сценарий» в случае с республикой, подчеркнул он. «Нужно понимать, что Иран – это не Венесуэла. Речь идет о гораздо более мощном государстве, имеющем сильную многоуровневую армию: это и Корпус стражей исламской революции (КСИР), личная гвардия аятоллы Али Хаменеи, вооруженные силы и спецслужбы. Кроме того, у Тегерана есть арсенал баллистических ракет, чем не мог похвастаться Каракас. И наконец, доподлинно неизвестно, на какой стадии находится иранская ядерная программа», – заметил Ципис.

    Таким образом, возможные военные действий США приведут к серьезной эскалации на Ближнем Востоке. «Атака на Иран, вероятно, спровоцирует большую войну в регионе. Также стоит ожидать скачка цен на нефть», – прогнозирует аналитик.

    «То есть Вашингтон, с одной стороны, ударит по Китаю, который потеряет поставщика нефти в лице Тегерана, а с другой, сделает подарок России, которая заработает на экспорте энергоресурсов. В последнем Трамп не заинтересован», – рассуждает эксперт. По его мнению, эта дилемма и невозможность «одним ударом решить все вопросы» и создает неразбериху в Белом доме и нерешительность по операции против Исламской республики.

    Ранее стало известно, что США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник среди европейских чиновников. По информации агентство, Тегеран предупредил государства Ближнего Востока, что ударит по американским базам в случае нападения Штатов на Исламскую республику.

    В этой связи Вашингтон выводит часть персонала с баз в ближневосточном регионе. Так, некоторым сотрудникам было поручено покинуть авиабазу Аль-Удейд в Катаре к вечеру среды. В Дохе подтвердили эту информацию.

    Накануне Дональд Трамп призвал протестующих в Иране продолжать свои акции и захватывать госучреждения. Он сообщил, что отменил все встречи с иранскими официальными лицами, пока «не прекратятся бессмысленные убийства» демонстрантов. «Помощь уже в пути!» – написал президент США в Truth Social. Позднее в разговоре с журналистами он не стал уточнять, как Вашингтон готов помочь участникам протестов.

    Напомним, протесты в Иране, начавшиеся с резкого падения курса местной валюты – риала, постепенно переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка. Газета ВЗГЛЯД писала, что по косвенным признакам организаторы беспорядков – а все указывает на Израиль и его разведку «Моссад» – сделали ставку на развал государства с помощью сепаратистов из числа белуджей, а также на религиозную секту «Бахаи», базирующуюся в Албании и израильской Хайфе.

    16 января 2026, 05:55 • Новости дня
    Осужденную на смертную казнь в Китае россиянку передали на Родину
    Осужденную на смертную казнь в Китае россиянку передали на Родину
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Жительница Хабаровска Марина Лопатина, осужденная в Китае за контрабанду героина, была переведена в Россию для дальнейшего отбывания наказания, сказано в судебных материалах.

    Россиянка Марина Лопатина была приговорена чжухайским судом к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года в 2011 году за попытку провоза двух кг героина из Макао в материковую часть Китая, передаёт РИА «Новости».

    Позже приговор был смягчён сначала до пожизненного заключения, затем до 25 лет лишения свободы.

    Лопатина дала письменное согласие на передачу в Россию для дальнейшего отбывания наказания, также согласие предоставили Китай и Россия.

    Российский суд признал китайский приговор и, учитывая положения российского законодательства, назначил Лопатиной 12 лет колонии общего режима. Из них на территории России ей предстоит провести шесть лет шесть месяцев 24 дня.

    Лопатина уже передана в Россию и помещена в исправительную колонию общего режима, отмечается в материалах дела.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в октябре осужденный в Грузии гражданин России объявил голодовку. В ноябре 2025 года двоих граждан Китая осудили за пересечение границы с Россией ради папоротника. ФСБ 8 января сообщило, что Касаткина обменяли на осужденного в России гражданина Франции Винатье.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    16 января 2026, 01:45 • Новости дня
    Мачадо подарила Трампу Нобелевскую медаль премии мира
    Мачадо подарила Трампу Нобелевскую медаль премии мира
    @ Daniel Torok/The White House/Handout/REUTERS

    Tекст: Катерина Туманова

    Лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо посетила 15 января Белый дом, где встретилась с американским президентом Дональдом Трампом и вручила ему подарок – Нобелевскую медаль от премии мира, которую получила в 2024 году.

    Мачадо, получившая награду в 2025 году за борьбу против «жестокого, авторитарного государства» Николаса Мадуро, заявила журналистам, что сделала это «в знак признания его уникальной приверженности нашей свободе». Пока неясно, принял ли Трамп подарок, пишет Guardian.

    В тот же день организаторы Нобелевской премии оперативно опубликовали в социальных сетях сообщение: «Медаль может сменить владельца, но звание лауреата Нобелевской премии мира – нет».

    Трамп уже давно публично заявляет о желании получить премию мира, которую  Мачадо ранее посвятила американскому лидеру, когда получила ее в 2025 году.

    Напомним, Нобелевскую премию мира 10 октября присудили оппозиционному политику из Венесуэлы Марии Корине Мачадо за продвижение демократических прав.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп опроверг публикации о том, что он отказался помогать Мачадо стать президентом Венесуэлы из-за вопроса о Нобелевской премии мира. Нобелевский комитет заявил о невозможности для Мачадо отдать премию мира Трампу.

    15 января 2026, 11:41 • Новости дня
    США начали торговать венесуэльской нефтью

    США совершили первую продажу венесуэльской нефти на 500 млн долларов

    Tекст: Дарья Григоренко

    США завершили первую сделку по продаже нефти с Венесуны на сумму 500 млн долларов, а ближайшие недели ожидаются новые поставки, сообщил представитель администрации.

    С начала месяца, после атаки США на Венесуэлу и задержания президента Николаса Мадуро, американский лидер Дональд Трамп заявил о своих планах использовать крупные запасы нефти латиноамериканской страны, пишет CNN.

    Он также отметил, что нефтяная отрасль может вложить не менее 100 млрд долларов в восстановление венесуэльской энергетики, однако источник этой цифры остался неясен.

    Несмотря на амбициозные заявления, планы администрации США встретили скепсис у американских нефтяных компаний. Глава ExxonMobil Даррен Вудс во время обсуждения в Белом доме подчеркнул: «Это невозможно для инвестирования. Необходимо создать ряд юридических и коммерческих механизмов, чтобы понять, какие прибыли возможны от вложений». Несколько других руководителей также выразили сомнения по поводу инвестирования в Венесуэлу.

    После длительного совещания в Белом доме президент Трамп и его советники не добились от компаний конкретных обязательств по вложениям миллиардов долларов в Венесуэлу. Представитель Белого дома Тейлор Роджерс отметил, что команда Трампа ведет «позитивные, продолжающиеся переговоры с компаниями, готовыми к беспрецедентным инвестициям в восстановление нефтяной инфраструктуры» страны.

    По данным Reuters, на этой неделе венесуэльская нефть предлагалась трейдерам по скидке по сравнению с сырьем из других стран, таких как Канада.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о своем намерении ограничить участие ExxonMobil в нефтяных проектах Венесуэлы после критики главы компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться более года. Американский лидер также заявил, что Венесуэла будет закупать только американскую продукцию на доходы от продажи нефти.

    17 января 2026, 01:40 • Новости дня
    Министр обороны Венесуэлы назвал новое число погибших при операции США

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что при операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес погибли более 80 человек и более 110 пострадали.

    Министр обороны Лопес сообщил в пятницу, что 47 военнослужащих Боливарианских национальных вооруженных сил, среди которых девять женщин, погибли 3 января в результате атаки США на Венесуэлу, пишет газета Primicia.

    «В  разгар этой агрессии погибли мирные жители, наши братья и сёстры. Как вы знаете, 32 товарища с Кубы, которые были с нами, оказались среди 83 погибших человек, ещё более чем 112 человек получили ранения и мы им помогли», – заявил Лопес на церемонии вручения медалей военнослужащим и гражданским лицам, которые участвовали в защите страны 3 января.

    Напомним, США 3 января атаковали Венесуэлу и похитили президента Николаса Мадуро.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американская газета WP сообщала, что в ходе операции США в Венесуэле погибли более 70 человек. МВД Венесуэлы объявило о 100 погибших при нападении США на страну. Также сообщалось, что при атаке США в Венесуэле погибли 32 кубинца, выполнявшие там боевые задачи.

    16 января 2026, 11:05 • Новости дня
    Родригес заявила о планах реформировать нефтяной сектор Венесуэлы
    Родригес заявила о планах реформировать нефтяной сектор Венесуэлы
    @ Ariana Cubillos/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Временно исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что Венесуэла намерена провести реформы в нефтяной отрасли, чтобы привлечь иностранных инвесторов и использовать выручку для поддержки здравоохранения и инфраструктуры, сообщает Associated Press.

    Временно исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес призвала парламент одобрить реформы в нефтяной отрасли, которые позволят увеличить приток иностранных инвестиций, передает AP.

    По словам Родригес, весь доход от продажи нефти планируется направлять на восстановление системы здравоохранения, экономическое развитие и инфраструктурные проекты. Она призвала «не бояться дипломатии» с США, подчеркнув отличие своей политики от курса прежних властей.

    Речь Родригес прозвучала спустя две недели после отстранения Николаса Мадуро от власти при поддержке США. В своем выступлении она также подчеркнула, что ее правительство продолжит освобождение заключенных, задержанных при Мадуро, и назвала происходящее «новым политическим моментом» в стране.

    Накануне президент США Дональд Трамп встретился с оппозиционным лидером Венесуэлы Марией Кориной Мачадо, однако публично поддержал Родригес, которая ранее занимала пост вице-президента при Мадуро. Отмечается, что Родригес ведет сложный диалог между Вашингтоном и венесуэльскими элитами, выступающими против сближения с США, и вынуждена лавировать между различными политическими интересами.

    Согласно решению Верховного суда, Родригес получила полномочия исполняющей обязанности президента сроком на 90 дней с возможностью продления этого периода. Дональд Трамп ранее предупреждал Родригес о возможных последствиях, если она не станет поддерживать его позицию по контролю над венесуэльской нефтью.

    Ранее трейдеры из США перечислили Венесуэле около 50 долларов за баррель нефти, что почти вдвое больше прежней цены для Китая.

    Крупнейшие нефтяные компании США встретили скептически план Дональда Трампа по инвестициям в Венесуэлу.

    Российская компания «Росзарубежнефть» подтвердила намерение продолжать развитие нефтяных проектов на территории Венесуэлы, акцентируя внимание на защите инвестиций и сотрудничестве с международными партнерами.

    США завершили первую сделку по продаже нефти с Венесуэлой на сумму 500 млн долларов.

    Президент США Дональд Трамп заявил о планах разрешить продажу американской нефти России и Китаю.

    Эксперты отмечали, что нестабильность на рынке нефти может привести к мировому кризису.

    16 января 2026, 08:45 • Новости дня
    Дмитриев назвал Канаду 52-м штатом США
    Дмитриев назвал Канаду 52-м штатом США
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал возможное стратегическое партнерство между Канадой и Китаем.

    В социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) он иронично поинтересовался: «Канада объявляет о стратегическом партнерстве с Китаем. Может ли 52-й штат сделать это? (Гренландия станет 51-м)», передает ТАСС.

    Накануне премьер Госсовета КНР Ли Цян и глава канадского правительства Марк Карни провели переговоры, в ходе которых обсудили расширение двустороннего экономического сотрудничества. Ли Цян заявил, что КНР намерена содействовать стабильному росту торговли между странами, а также упростить таможенные процедуры.

    Китайская сторона подчеркнула заинтересованность в углублении партнерства с Канадой в финансовом секторе, альтернативной энергетике, цифровых технологиях, аэрокосмической промышленности и передовом производстве. По словам Ли Цяна, между двумя государствами существует оптимальная взаимодополняемость экономик и значительный потенциал для дальнейшего развития сотрудничества.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Канада боится стать следующей целью США после Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев высказал мнение, что США уже определились по вопросу Гренландии, и допустил аналогичный сценарий для Канады.

    15 января 2026, 01:49 • Новости дня
    Глава Венесуэлы Родригес провела телефонный разговор с Трампом
    Глава Венесуэлы Родригес провела телефонный разговор с Трампом
    @ Delcy Rodriguez/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что у нее состоялся телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

    Родригес отметила, что диалог был продолжительным, продуктивным и корректным, а также подчеркнула, что беседа проходила в атмосфере взаимного уважения, передает РИА «Новости».

    «Мы обсудили двустороннюю рабочую повестку в интересах наших народов, а также нерешенные вопросы в отношениях между нашими правительствами», – сообщила Родригес.

    Трамп подтвердил факт телефонного разговора с Родригес. По его словам, обсуждалось множество тем, включая нефть, минералы, торговлю и вопросы национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США подготовили и провели атаку на Венесуэлу. Военные США захватили президента страны Николаса Мадуро. После этого исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес официально возглавила Венесуэлу в качестве и.о. президента.

    16 января 2026, 13:19 • Новости дня
    Китай полностью остановил закупки российской электроэнергии с 1 января

    Tекст: Дарья Григоренко

    Китай с 1 января 2026 года полностью прекратил импорт электроэнергии из России, сообщили СМИ.

    Решение связано с тем, что впервые экспортные цены на российскую электроэнергию оказались выше внутренних тарифов КНР, что сделало поставки экономически невыгодными для китайской стороны, пишет «Коммерсантъ».

    Действующий контракт на поставку электроэнергии между «Интер РАО» и Государственной электросетевой корпорацией Китая сохраняет силу до 2037 года. Несмотря на это, с августа 2023 года объемы экспорта постепенно сокращались из-за растущего дефицита мощностей в энергосистеме Дальнего Востока. В «Интер РАО» сообщили, что контракт не расторгнут, и подчеркнули: «Стороны активно изучают возможности для осуществления торговли».

    В Минэнерго пояснили, что экспорт может быть возобновлен при поступлении запроса от Китая и достижении взаимовыгодных условий сделки. По оценкам аналитиков, объемы российских поставок для Китая были незначительными, поэтому Пекин без труда может заместить их за счет других источников.

    Ранее сообщалось, что Россия заняла третье место среди стран G20 по доступности электроэнергии для домохозяйств, уступив лишь Турции и Саудовской Аравии.

    В ноябре глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что Китай на сегодняшний день можно назвать единственной промышленной супердержавой, от которой зависят производства многих стран.

    15 января 2026, 07:05 • Новости дня
    Трамп: Раскрывший данные США по Венесуэле задержан

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские власти заключили под стражу человека, которого считают ответственным за передачу секретной информации о Венесуэле, заявил президент США Дональд Трамп.

    Подозреваемый уже находится в тюрьме, это «очень плохой» человек, который, вероятно, проведет за решеткой длительное время, сказал Трамп, передает ТАСС.

    Трамп также не исключил возможность, что к утечкам могут быть причастны и другие лица.

    «Мы вам сообщим об этом. Мы идем по их следу», – добавил президент США.

    Имя и должность задержанного, а также конкретные сведения, которые были раскрыты, Трамп не уточнил.

    В начале января США подготовили и провели атаку на Венесуэлу, они похитили президента страны Николаса Мадуро. После этого исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес возглавила Венесуэлу в качестве и.о. президента.

    Недавно Родригес провела переговоры с Трампом.

    15 января 2026, 08:54 • Новости дня
    Трейдеры заплатили Венесуэле 50 долларов за баррель нефти

    NYT: Трейдеры выплатили Венесуэле 50 долларов за баррель нефти

    Tекст: Вера Басилая

    Трейдеры из США перечислили Венесуэле примерно 50 долларов за баррель нефти, что почти вдвое превышает прежнюю цену поставок в Китай, сообщает газета New York Times.

    По данным The New York Times, действующие от лица США трейдеры заплатили Венесуэле примерно 50 долларов за баррель нефти в рамках сделки по передаче нефти, передает РИА «Новости».

    В материале уточняется, что речь идет о компаниях Trafigura и Vitol, которые уже выплатили значительную часть суммы властям Венесуэлы и отгрузили больше 4 млн баррелей.

    Ранее, как пишет The New York Times, Венесуэла продавала нефть, поставляемую якобы в Китай, по цене примерно 30 долларов за баррель.

    Мировые цены на нефть снизились более чем на 3% после заявлений президента США, снизивших ожидания военных действий против Ирана.

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении разрешить продажу американской нефти России и Китаю.

    Крупнейшие нефтяные компании США встретили скептически план Дональда Трампа по инвестициям в Венесуэлу.

    Российская компания «Росзарубежнефть» подтвердила намерение продолжать развитие нефтяных проектов на территории Венесуэлы, акцентируя внимание на защите инвестиций и сотрудничестве с международными партнерами.

    17 января 2026, 15:28 • Новости дня
    В РАН заявили о попытках США ограничить влияние России и КНР в Латинской Америке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американская стратегия в Латинской Америке направлена на ослабление позиций России и Китая, при этом латиноамериканские страны стремятся к диверсификации связей, отметили в РАН.

    Президент США Дональд Трамп реализует традиционную стратегию Вашингтона, направленную на вытеснение из Латинской Америки других нерегиональных игроков, прежде всего России и Китая.

    Директор Института Латинской Америки Дмитрий Розенталь в интервью РИА «Новости» отметил: «Несомненно, это часть американской стратегической культуры по выдавливанию из Западного полушария других нерегиональных акторов, и прежде всего, конечно, Китая и России. Другое дело, насколько у него это получится. Потому что, да, американцы будут оказывать давление на страны региона для того, чтобы вытеснить и Россию, и Китай, но сами страны Латинской Америки заинтересованы в диверсификации своих связей».

    По его словам, государства Латинской Америки нацелены на расширение контактов с разными региональными и мировыми центрами силы, в том числе с Россией и Китаем. Розенталь считает, что такой подход является прагматичным и позволяет странам региона маневрировать между интересами крупных держав.

    Эксперт подчеркнул, что способность латиноамериканских стран сохранять баланс во внешней политике зависит от их внутренних возможностей и эффективности дипломатических усилий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американист Малек Дудаков назвал приоритетные для Дональда Трампа направления во внешней политике. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что повторение венесуэльского сценария возможно и в других странах региона.

    США не смогут установить свой диктат в Латинской Америке, и Бразилия может возглавить антиамериканскую фронду, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. А Китай предупредил, что Вашингтону не стоит использовать другие страны для продвижения своих интересов в Арктике и Латинской Америке.


    16 января 2026, 14:49 • Новости дня
    Норвежские политики осудили передачу нобелевской медали Трампу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ряд ведущих норвежских политиков выступили с критикой по поводу передачи представителем венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо своей нобелевской медали президенту США Дональду Трампу.

    «Нет никаких сомнений в том, что Нобелевская премия мира по-прежнему принадлежит ей», – заявил лидер Христианской народной партии Даг-Инге Ульстейн, его слова приводит NRK, передает ТАСС.

    По его словам, премия была вручена Мачадо, и несмотря на то, что медаль теперь находится у Трампа, принадлежность награды не вызывает вопросов.

    Лидер Партии центра Трюгве Шлагсволл Ведум отметил, что Трамп, принимая медаль, выглядит как «типичный персонаж», который «украшает себя чужими наградами и пользуется трудами других». Руководитель Партии «зеленых» Арильд Хермстад назвал поведение Трампа мафиозным и обвинил его в вымогательстве награды у лауреата, находящегося в сложной ситуации.

    Профессор политологии университета Осло, бывшая госсекретарь МИД Норвегии Янне Хааланд Матлари назвала происходящее шокирующим фактом. По ее мнению, «это полное неуважение к награде с ее стороны, премию нельзя просто так отдать». Она подчеркнула, что Мачадо проявила пренебрежение к комитету и значимости премии, «отдавая ее так, будто это товар, который можно использовать в переговорах с Трампом». Матлари добавила, что Трамп должен предоставить Мачадо какую-либо должность в Венесуэле в ответ.

    Накануне лидера венесуэльской оппозиции Мачадо приняли в Белом доме. Политик подарила Трампу нобелевскую медаль Премии мира.

    Ранее Нобелевский комитет заявил о невозможности для Мачадо отдать Премию мира Трампу.

    17 января 2026, 12:59 • Новости дня
    Венесуэла впервые в истории начала экспорт сжиженного газа

    Венесуэла впервые подписала контракт на экспорт сжиженного газа

    Венесуэла впервые в истории начала экспорт сжиженного газа
    @ Humberto Matheus/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Венесуэле подписан первый контракт на экспорт сжиженного газа, доходы от которого будут поступать через Центральный банк Венесуэлы на национальный валютный рынок, заявили власти страны.

    Венесуэла впервые в своей истории заключила контракт на экспорт сжиженного газа. Об этом 16 января объявила исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес на заседании Национального экономического совета.

    «Был подписан закон по коммерциализации сжиженного газа, созданной Petroleos de Venezuela для экспорта», - приводит ее слова газета Ultimas Noticias, пишут «Известия».

    Родригес подчеркнула, что вся валютная выручка от продажи нефти и газа будет поступать через Центральный банк Венесуэлы в банковский сектор, чтобы поддерживать национальный валютный рынок. Новый закон, по ее словам, направлен на то, чтобы сделать нефтегазовые доходы «двигателем для национальной экономики» и полностью развивать производственные мощности страны.

    Часть средств, полученных от продажи нефти и газа, предполагается направить в суверенные фонды для социальной защиты населения. Оставшиеся доходы будут инвестироваться в развитие инфраструктуры, а также в улучшение общественных услуг, что должно способствовать долгосрочному развитию Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 января президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла будет закупать только американскую продукцию на доходы от продажи нефти.

    Однако позже российская компания «Росзарубежнефть» подтвердила намерение продолжать развитие нефтяных проектов на территории Венесуэлы, акцентируя внимание на защите инвестиций и сотрудничестве с международными партнерами.

    В свою очередь, крупнейшие нефтяные гиганты США встретили план Трампа по инвестициям в Венесуэлу скептически, считая бизнес в стране очень рискованным.

    15 января 2026, 03:18 • Новости дня
    Вэнс в Сенате отклонил предложение запретить действия войск США против Венесуэлы

    Tекст: Антон Антонов

    В результате голосования в Сенате США, где количество сторонников и противников резолюции о запрете участия военных в операциях против Венесуэлы оказалось равным, решающий голос отдал вице-президент Джей Ди Вэнс, следует из трансляции канала C-SPAN.

    Во время голосования число сенаторов, поддержавших и выступивших против резолюции, оказалось равным – по 50 человек с каждой стороны. В подобных ситуациях решающий голос принадлежит вице-президенту. Именно его голос позволил отклонить резолюцию, передает РИА «Новости».

    Документ был внесен в Сенат в начале декабря 2025 года. Он требовал от президента Дональда Трампа прекратить использование американских военных для ведения боевых действий на территории Венесуэлы или против нее, если такие действия не были результатом официального объявления войны или специального разрешения Конгресса США.

    Согласно Конституции США, только Конгресс обладает правом объявлять войну, однако инициаторы резолюции опасались, что президент может использовать вооруженные силы без достаточных оснований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД,в январе США провели атаку на Венесуэлу и захватили президента страны Николаса Мадуро.

    Олешко и Михалкова получили звания народных артистов РФ