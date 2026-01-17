Орбан: Западная Европа готовится к войне с Россией

Tекст: Тимур Шайдуллин

Западная Европа намерена поддерживать Украину и готовится к войне с Россией. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на встрече с активистами партии ФИДЕС, что заседания лидеров Евросоюза стали напоминать военные советы, на которых обсуждают, как победить Россию, передает ТАСС.

«В Западной Европе идет настоящая подготовка к войне», – подчеркнул Орбан. По его словам, ЕС обсуждает выделение Украине новых военных кредитов и ассигнований на восстановление, в том числе беспроцентный кредит на 90 млрд евро в 2026-2027 годах и еще 800 млрд долларов на 10 лет.

Еврокомиссия рассчитывает вернуть эти средства за счет репараций от России и экспроприации замороженных российских активов. Орбан отметил, что США уже отказались от финансовой поддержки Украины, а ЕС теперь пытается переложить расходы на своих граждан, хотя собственных средств у объединения нет. Он предупредил, что в случае невозможности погасить кредиты, европейские банки заберут деньги у европейцев. Орбан добавил, что политика Брюсселя разрушает Европу и создает угрозу новой мировой войны.

Премьер-министр напомнил о ситуации перед Первой и Второй мировыми войнами и заявил, что война «совсем рядом», поскольку ее физическое пространство находится в соседней стране.

Орбан пообещал, что в случае победы ФИДЕС на выборах Венгрия не будет втянута в конфликт и не поддержит планы ЕС по Украине. Также он заверил, что его правительство сделает все возможное для сохранения нейтралитета страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Венгрии заявил, что победы Киева над Россией не будет и Украина не получит репараций от Москвы.

Также Орбан отметил, что решения 2026 года станут определяющими для мира или войны в Европе на фоне разногласий между США и Евросоюзом.

Еще 6 декабря Орбан уточнил, что Евросоюз готовится к возможному военному конфликту с Россией, но он планирует этому противодействовать.