Президент США пригласил Эрдогана стать сооснователем «Совета мира» в Газе

Tекст: Вера Басилая

Дональд Трамп, президент США, пригласил президента Турции Тайипа Эрдогана стать одним из сооснователей нового «Совета мира» в секторе Газа, передает ТАСС. Такой шаг предпринят в рамках реализации Всеобъемлющего плана по прекращению конфликта в Газе, который был поддержан Советом Безопасности ООН резолюцией 2803.

Как сообщил глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран, 16 января 2026 года Трамп, будучи председателем-основателем «Совета мира», направил соответствующее письмо Эрдогану. Инициатива предусматривает создание в Газе специальных органов, которые займутся обеспечением безопасности и восстановлением территории.

«В рамках этой инициативы в Газе создаются «Совет мира» и другие органы, которые будут отвечать за обеспечение безопасности и восстановление», – заявил Дуран в социальной сети.

Ранее Соединенные Штаты хотят расширить полномочия Совета мира по Газе на Украину и Венесуэлу.

The Financial Times сообщила, что Дональд Трамп рассматривает возможность создания Совета мира вместо Совета Безопасности ООН.

В январе США сообщили о формировании палестинского комитета для управления Газой.

Американский президент в соцсети Truth Social объявил 16 января о сформированном Совете мира в Газе.