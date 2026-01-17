Юрист Соловьев отметил незавершенность дела с квартирой Долиной

Tекст: Тимур Шайдуллин

Юридическую точку в деле с квартирой певицы Ларисы Долиной поставит только передача ключей новой собственнице и подписание передаточного акта, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев, передает РИА «Новости».

По словам Соловьева, несмотря на решение суда о выселении, певица не спешит добровольно исполнять постановление, а до фактической передачи квартиры юридически вопрос не считается закрытым.

Соловьев отметил, что подобное поведение Долиной уже вызвало множество конспирологических версий о возможных действиях певицы, чтобы воспрепятствовать вступлению Полины Лурье в права собственности.

Эксперт добавил, что появляются также предположения, что затягивание передачи квартиры может быть попыткой снизить ее стоимость, придав объекту негативную репутацию и сделав его «морально вымороченным».

Напомним, что Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, а Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долиной. Речь идет о квартире, которую Лурье приобрела у Долиной за 112 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне юрист по недвижимости Галина Земскова заявила, что снятие ареста с квартиры в Хамовниках, ранее проданной Ларисой Долиной, может занять более трех месяцев при наличии нескольких исков.

12 января Главное управление ФССП по Москве возбудило исполнительное производство против Ларисы Долиной, и сообщило, что у артистки есть четыре дня на добровольное исполнение решения суда по вопросу квартиры.

До этого покупатель квартиры Полина Лурье отказалась принимать жилье из-за неточности в акте приема-передачи.



