Польша пожаловалась на десятки влетевших с территории Белоруссии объектов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Несколько десятков воздушных объектов пересекли границу Польши со стороны Белоруссии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Бюро национальной безопасности Польши (BBN). В ночь на 17 января президент Польши Кароль Навроцкий получал оперативную информацию о случившемся от главы BBN Славомира Ценцкевича.

BBN уточнило, что ведомство следило за ситуацией всю ночь, анализируя данные, поступающие из военных и гражданских структур. По мнению польской стороны, происшествие может быть «провокацией, замаскированной под контрабанду», однако доказательства этого не были приведены.

Жителям приграничных районов рекомендуют соблюдать указания полиции и Пограничной стражи. В сообщении BBN подчеркивается: «Если вы обнаружите какие-либо предметы или обломки, которые могут быть потенциально связаны с описанным инцидентом, не приближайтесь к ним и немедленно сообщите об этом в соответствующие службы».

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал сбитые над территорией страны беспилотники российскими.

Польские власти проинформировали генерального секретаря НАТО о факте уничтожения нескольких беспилотников.

В НАТО отказались признавать инцидент с беспилотниками в Польше нападением.