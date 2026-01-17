У бывшего мэра Сочи изъяты драгоценности на 51 млн рублей

Суд изъял у Алексея Копайгородского кольца, серьги и броши на 51,3 млн рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Суд вынес решение о передаче в доход государства ювелирных изделий на сумму 51,3 млн рублей, принадлежавших экс-мэру Сочи Алексею Копайгородскому и аффилированным с ним лицам. В перечень изъятых украшений вошли кольцо с изумрудом зеленого цвета за 11 млн рублей, бриллиант весом два карата стоимостью 3,5 млн рублей, а также другие украшения. Самым дорогим предметом оказалось женское кольцо с сапфиром, оцененное в 13 млн рублей, сообщает

ТАСС.

Также в списке конфискованных ценностей находились броши, подвески, цепочки, серьги, кольца и крестик. Стоимость отдельных предметов варьировалась от 40 тыс. до 120 тыс. рублей.

Копайгородский занимал пост главы Сочи с сентября 2019 года по май 2024 года. В сентябре 2024 года он был взят под стражу по обвинению в особо крупном присвоении. По версии Генпрокуратуры, через супругу Янину Копайгородскую он получил от коммерсантов 248 млн рублей за покровительство и содействие бизнесу с марта 2022 по май 2024 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Хостинский районный суд Сочи удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов Копайгородского и аффилированных лиц на 1,6 млрд рублей.

А в мае 2025 года Копайгородскому и его супруге предъявили новые обвинения в незаконном обогащении на сумму свыше 330 млн рублей.