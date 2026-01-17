В Чечне опровергли гибель бойца MMA Чимаева в ДТП в Грозном

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, иформация о гибели бойца ММА Хамзата Чимаева в результате ДТП в Грозном не соответствует действительности, передает РИА «Новости». Бичуев заявил, что Чимаев жив, а также отметил: «Информация о гибели Хамзата Чимаева в аварии в Грозном не соответствует действительности. С ним всё в порядке, он находится в Эмиратах. Просим не верить слухам и не распространять их».

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что спортсмен мог погибнуть в серьезной аварии в столице Чечни.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Хамзат Чимаев одержал победу над Дрикусом дю Плесси и стал чемпионом UFC.

Чимаев ранее подверг критике гендиректора UFC Дэйна Уайта.

Рамзан Кадыров подарил бойцу Mercedes за победу на турнире UFC.