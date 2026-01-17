СМИ: Посол Германии в Грузии призвал радикалов к «иранизации» процессов

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Телекомпания назвала имена восьми участников встречи с грузинской стороны, все они отличаются радикализмом.

По данным телекомпании, Фишер говорил о необходимости большей активности радикальных акций», а также отмечал, что «массовость будет обеспечена в случае жертв» и приводил в пример ситуацию в Иране.

По данным «Имеди», посол обещал дальнейшее финансирование и сказал, что в этом плане будет контактировать с одним из участников встречи Лукой Мишвеладзе.

Между тем, посол Фишер опроверг сообщения «Имеди» о том, что во время встречи с молодежными активистами он говорил об «иранизации процессов». При этом дипломат подтвердил сам факт встречи.

Ранее 16 членов радикальной фашистской группировки, издевавшихся над гражданами Грузии, задержаны в результате спецоперации в пятницу в стране.