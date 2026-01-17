СМИ: Госпитализирована заслуженная артистка РФ Ненашева

Заслуженная артистка РФ Галина Ненашева госпитализирована с сердечным приступом

Tекст: Тимур Шайдуллин

Заслуженная артистка России 84-летняя Галина Ненашева была доставлена в больницу с диагнозом нестабильная стенокардия, пишут «Известия». Сообщается, что самочувствие Ненашевой резко ухудшилось дома, после чего к ней вызвали скорую помощь.

Приехавшие на вызов медики приняли решение о немедленной госпитализации артистки. Врачи поставили диагноз нестабильная стенокардия и доставили Ненашеву в стационар для дальнейшего наблюдения и лечения.

Галина Ненашева приобрела широкую популярность благодаря выступлениям в Советском Союзе, в том числе в дуэте с Муслимом Магомаевым. Ее репертуар включает знаменитые эстрадные хиты, романсы и народные песни. Среди наиболее известных произведений – «Белая лебедь», «Синева», «Шум берез».

Сценический талант Ненашевой отмечен критиками и публикой, особенно после дебюта в Москонцерте и победы на фестивале «Красная гвоздика» в Сочи. Певица также исполняла песни для кинофильмов и выпускала сольные альбомы, среди которых «Острова разлуки» и «Бабье лето». Ее творчество отличает эмоциональность, искренность исполнения и глубокая драматичность, отмечают критики.

