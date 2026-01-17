Мошенники выманили у пенсионерки деньги под предлогом утечки электронной подписи

Tекст: Дмитрий Зубарев

Телефонные мошенники похитили у 76-летней москвички все сбережения и два золотых слитка под предлогом утечки её электронной подписи, передает РИА «Новости». Как сообщили в прокуратуре, женщине позвонил мужчина, представившийся сотрудником финансовой организации, и заявил, что её электронной подписью завладели злоумышленники, после чего предложил помочь правоохранителям.

Пенсионерка поверила звонившему и, следуя инструкциям, сняла деньги и приобрела два золотых слитка по 100 грамм. Один из них она передала курьеру, назвавшему «кодовое слово», второй положила в постомат по указанию мошенников.

Кроме того, женщина перевела остаток сбережений на счета, продиктованные ей злоумышленниками. Общий ущерб составил более 2,9 млн рублей.

В прокуратуре подчеркнули, что выяснение всех обстоятельств и поиск причастных к мошенничеству находятся на контроле Черемушкинской межрайонной прокуратуры.

