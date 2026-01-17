Россия опередила мир по темпам потепления климата

Температура в России выросла быстрее общемировой за 50 лет

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, средняя температура в России за последние полвека изменилась сильнее, чем в остальном мире, сообщает РИА «Новости». Кокорин отметил, что изменение температуры в России составило плюс 2,5 градуса, тогда как в мире этот показатель не превышает плюс 1,5 градуса. Он подчеркнул: «В России изменение средней температуры чуть больше, чем в остальном мире. Если у нас +2,5 градуса, то по всему миру чуть меньше +1,5».

Эксперт объяснил, что одной из причин ускоренного роста температуры является значительная доля Арктики на территории страны, где климатические изменения проявляются особенно заметно. Кроме того, Кокорин отметил, что «лишнее» тепло от усиления парникового эффекта в основном уходит в океан, поэтому рост температуры над сушей, включая Россию, оказывается более выраженным.

