Восемь человек пострадали при взрыве газового баллона в Ставрополье

Восемь человек пострадали при взрыве газового баллона в кафе в Ставрополье

Tекст: Тимур Шайдуллин

О взрыве газового баллона в придорожном кафе Кочубеевского округа Ставрополья сообщил глава округа Олег Борзов в своем Telegram-канале. По предварительным данным, причиной происшествия стал взрыв газового баллона, что привело к возгоранию.

В результате инцидента восемь человек, включая троих несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие были оперативно доставлены в лечебные учреждения, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

Пожар, возникший после взрыва, был быстро ликвидирован. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства случившегося, проводится проверка технического состояния оборудования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Уссурийске в Приморье при взрыве газа пострадали три человека, одна женщина позже скончалась.

А в начале января в Ингушетии при взрыве газа в частном доме получили травмы семь человек, в том числе ребенок. По факту ЧП возбудили уголовное дело.

