Свыше двух тыс артистов выступили перед участниками СВО на передовой и в госпиталях

Tекст: Тимур Шайдуллин

За время специальной военной операции российские артисты и актеры дали свыше 25 тысяч концертов и выступлений на передовой и в госпиталях. В этих мероприятиях приняли участие более двух тысяч артистов и деятелей культуры из разных регионов страны, передает ТАСС. По словам первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко, многие из них выступали с риском для жизни, чтобы поддержать российских военнослужащих.

На церемонии награждения деятелей культуры по случаю Дня артиста в Национальном центре «Россия» Кириенко подчеркнул, что подобная работа артистов является настоящим служением и имеет огромное значение для бойцов на передовой. «Это один большой вклад в глобальную мировую культуру, и одной из традиций русской культуры, русского театра всегда было быть со своим народом. Так было в годы Великой Отечественной войны, о чем сказал наш президент, так происходит и сейчас», – заявил Кириенко.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент России Владимир Путин направил поздравительное послание артистическому сообществу в честь их профессионального праздника. Праздник артистов отмечается в этом году впервые.