ГАЗ подал иск к Starrag GmbH почти на 500 тыс. евро

Tекст: Дмитрий Зубарев

Горьковский автомобильный завод подал иск против германской компании Starrag GmbH на сумму 493,8 тыс. евро (около 45 млн рублей), сообщает NN.RU. Данные о судебном разбирательстве появились в картотеке дел Арбитражного суда Нижегородской области. Причины подачи иска со стороны ГАЗа пока не раскрываются.

Starrag GmbH считается одним из ведущих европейских производителей оборудования для обработки металлов. Разбирательство между заводом и немецкой компанией начнётся в арбитраже в октябре этого года.

Ранее, в 2024 году, Арбитражный суд уже частично удовлетворил иск ГАЗа к Volkswagen, который был связан с досрочным расторжением договора на сборку машин в Нижнем Новгороде. По решению суда, Volkswagen должен выплатить автозаводу 16,9 млрд рублей за упущенную выгоду и нанесённый ущерб.

Кроме того, в апреле прошлого года завершился судебный спор между ГАЗом и торговой сетью «Лента» из-за игрушечной машинки скорой помощи.

